Vĩnh Phúc: Tăng cường vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

Tỉnh yêu cầu, các ngành và địa phương lên kế hoạch, chủ động tổ chức các hội nghị, tọa đàm, tập huấn, tư vấn đối thoại với người sử dụng lao động; người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; truyền thông trực tiếp thông qua hội nghị tư vấn, các cuộc nói chuyện cho người lao động khu vực phi chính thức, lao động tự do, người dân tại xã, phường, thị trấn, khu dân cư…

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch và tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông Tháng Vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2024 đảm bảo thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác phối hợp, triển khai các hoạt động truyền thông. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã tăng cường các hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; chú trọng các hình thức truyền thông thu hút sự chú ý như: Lễ ra quân, các hội nghị truyền thông trực tiếp, truyền thông trực quan...

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, tình hình chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn tăng cao. Thời gian chậm đóng kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Đến hết tháng 12/2023, toàn tỉnh có 226 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hơn 91,5 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, bảo hiểm xã hội huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hàng tuần, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của đơn vị, thực hiện đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu tiền chậm đóng, không để phát sinh chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quyết liệt rà soát dữ liệu do cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra; lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với đơn vị cố tình trốn đóng bảo hiểm...

Đến cuối năm 2023, Vĩnh Phúc có 1.125.000 người tham gia bảo hiểm y tế (đạt tỷ lệ bao phủ 93,94% so với dân số), cao hơn 0,74% so với chỉ tiêu nghị quyết số của Chính phủ đề ra. Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đạt 3.184,8 tỷ đồng, đạt 49,2% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.../.