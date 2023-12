WHO cảnh báo khủng hoảng nhân đạo và y tế ở Sudan

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 29/12 đã kêu gọi hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và y tế ngày càng trầm trọng ở Sudan, đồng thời đề nghị cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ tài chính.

Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết phần lớn các cơ sở y tế ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Sudan đều không còn hoạt động. Do đó, ông kêu gọi hành động khẩn cấp để đảo ngược cuộc xung đột ngày càng nghiêm trọng ở Sudan, trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo và y tế ngày càng sâu sắc, với hàng trăm nghìn người phải sơ tán, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Người đứng đầu WHO cũng hối thúc cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính để đáp ứng nhu cầu sức khỏe cấp bách của người dân, trong đó có tăng cường các dịch vụ y tế cơ bản cho những người dễ bị tổn thương nhất ở các bang bị ảnh hưởng bởi xung đột - nơi có ít nhất 70% số cơ sở y tế không còn hoạt động.

Liên hợp quốc (LHQ) cho biết cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) nổ ra từ tháng 4 vừa qua đã khiến 7,1 triệu người phải di dời, gây ra "cuộc khủng hoảng di tản lớn nhất thế giới". Trong số này có 1,5 triệu người phải chạy sang các nước láng giềng.

Giao tranh giữa hai bên đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Hồi đầu tháng 5, Saudi Arabia và Mỹ đã làm trung gian cho các bên tham chiến ở Sudan đàm phán tại thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia. Một số thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được kể từ đó, nhưng cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm các thỏa thuận này.