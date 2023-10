WHO khuyến nghị sử dụng loại vaccine thứ hai để phòng sốt rét

(Ngày Nay) - Ngày 2/10, các chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị nên cấp phép sử dụng một loại vaccine thứ hai phòng sốt rét nhằm giảm số ca mắc căn bệnh nguy hiểm do muỗi truyền này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo WHO khuyến nghị sử dụng loại vaccine thứ hai có tên gọi là R21/Matrix-M để ngăn nguy cơ trẻ em mắc bệnh sốt rét. Khuyến nghị này được đưa ra gần 2 năm sau khi WHO kêu gọi sử dụng vaccine phòng sốt rét đầu tiên của thế giới là RTS,S.

Theo kế hoạch, vaccine R21/Matrix-M sẽ được triển khai tại một số nước châu Phi vào đầu năm 2024 và tại các nước khác vào giữa năm 2024. Mỗi liều vaccine sẽ có giá từ 2-4 USD. Ông Tedros cho biết WHO đang xem xét sơ tuyển vaccine này và sẽ cho phép Liên minh toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (GAVI) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc mua vaccine từ các nhà sản xuất.

Vaccine R21/Matrix-M do Đại học Oxford (Anh) bào chế và Viện Serum (Ấn Độ) sản xuất đại trà. Vaccine này đã được cấp phép sử dụng tại các nước Burkina Faso, Ghana và Nigeria.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc WHO cũng cho biết cơ quan này khuyến nghị sử dụng vaccine phòng sốt xuất huyết của hãng dược phẩm Takeda Pharmaceuticals, có tên gọi là Qdenga, cho trẻ em từ 6-16 tuổi sống ở những khu vực có bệnh nhiễm trùng là một vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng. Bà Hanna Nohynek - Chủ tịch Nhóm chuyên gia chiến lược của WHO về tiêm chủng, cho biết kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine của hãng Takeda chứng tỏ hiệu quả phòng cả 4 chủng sốt xuất huyết ở người từng bị nhiễm virus này. Tuy nhiên, hiện chưa chắc chắn về khả năng phòng chủng 3 và 4 ở những người chưa từng mắc sốt xuất huyết.