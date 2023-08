WHO lên án tình trạng bạo lực và cản trở hoạt động nhân đạo tại Ethiopia

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ tổ chức này "quan ngại tình trạng bạo lực đang diễn ra" tại Amhara. Theo ông, hoạt động nhân đạo đang gặp khó khăn do đường đi bị chặn và gián đoạn thông tin liên lạc do dịch vụ Internet tạm ngừng hoạt động. Do đó, cần đảm bảo việc tiếp cận Amhara được duy trì liên tục và hệ thống y tế ở khu vực này phải được bảo vệ để WHO và các đối tác của mình có thể tiếp tục hỗ trợ nhân đạo.

Căng thẳng trong khu vực Amhara gia tăng kể từ tháng 4 năm nay khi Chính phủ Ethiopia tuyên bố muốn giải tán "lực lượng đặc biệt" - các đơn vị bán quân sự do nhiều bang của nước này thành lập trong 15 năm qua. Những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Amhara phản đối biện pháp trên, cho rằng chính phủ muốn làm suy yếu khu vực của họ. Trong những tuần gần đây, các cuộc đụng độ giữa quân đội Ethiopia và các tay súng ở Amhara đã gia tăng, khiến một số nước khuyến cáo công dân tránh đến khu vực trên.