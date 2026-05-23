World Cup 2026: Mexico lập kỷ lục số lượng trọng tài tham dự

Chỉ còn chưa đầy ba tuần trước ngày khai màn FIFA World Cup 2026, Mexico tiếp tục đón thêm một dấu mốc đặc biệt, không phải từ những bàn thắng hay các bản hợp đồng triệu USD, mà đến từ lực lượng “cầm cân nảy mực” của quốc gia Mỹ Latinh này trên sân cỏ.

Mexico sẽ có số lượng trọng tài đông nhất trong lịch sử từng tham dự một kỳ World Cup với tổng cộng 7 đại diện góp mặt trong danh sách điều hành các trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026.

Danh sách này gồm các trọng tài trung tâm, trợ lý và đội ngũ VAR, phản ánh bước tiến mạnh mẽ của công tác trọng tài Mexico trong hơn một thập niên qua.

Đáng chú ý, nữ trọng tài Katia Itzel García cũng được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ mới trong bối cảnh FIFA đẩy mạnh xu hướng đa dạng hóa và chuyên nghiệp hóa đội ngũ điều hành trận đấu.

Theo truyền thông Mexico, đây là “kỷ lục lịch sử” của quốc gia đồng chủ nhà World Cup 2026, đồng thời cho thấy vị thế ngày càng lớn của bóng đá Mexico trong hệ thống trọng tài quốc tế.

Trước đó, Mexico từng sản sinh nhiều trọng tài tên tuổi như Arturo Brizio Carter hay Fernando Guerrero Ramírez, những người điều hành các trận đấu quan trọng tại các kỳ World Cup trước.

Việc số lượng đội tuyển tham dự World Cup 2026 tăng từ 32 lên 48 đội cũng kéo theo nhu cầu mở rộng lực lượng trọng tài. Đây được xem là cơ hội để các nền bóng đá khu vực CONCACAF, trong đó có Mexico, gia tăng hiện diện ở sân khấu lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh ngày 11/6/2026 tại thủ đô Mexico City. Với tư cách quốc gia 3 lần đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Mexico không chỉ kỳ vọng vào hành trình của đội tuyển chủ nhà, mà còn muốn khẳng định dấu ấn ở những “vị trí không ghi bàn,” nơi tiếng còi trọng tài cũng mang theo niềm tự hào quốc gia.