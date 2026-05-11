Bất ngờ với kết quả AI dự đoán đội vô địch World Cup 2026

(Ngày Nay) - Theo kết quả khảo sát của Bank of America, người hâm mộ túc cầu cho rằng đội tuyển Pháp là ứng viên hàng đầu nâng cao chức vô địch FIFA World Cup 2026. Tuy nhiên, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) Copilot của Microsoft lại đặt niềm tin vào một nhà vô địch khác.
Khoảng 40% người hâm mộ tham gia khảo sát của Bank of America tin rằng “Những chú gà trống Gô-loa” sẽ giành thêm một chức vô địch World Cup vào mùa Hè này.

Đồng thời, tiền đạo Kylian Mbappé của đội tuyển Pháp được dự đoán sẽ đoạt danh hiệu “Chiếc giày vàng” dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu.

Tuy vậy, Copilot cho rằng đội tuyển Tây Ban Nha cũng có cơ hội ngang ngửa để nâng cao chiếc cúp vô địch.

Copilot là trợ lý AI được tích hợp vào Windows, các trình duyệt web và các ứng dụng Microsoft 365 nhằm hỗ trợ tạo văn bản, tạo hình ảnh và tóm tắt thông tin.

World Cup 2026 được dự báo là giải đấu quy mô nhất từ trước đến nay, khi mở rộng lên 48 đội, tăng so với 32 đội tại FIFA World Cup 2022.

Bốn đội tuyển quốc gia Cape Verde, Curacao, Jordan và Uzbekistan dự kiến sẽ lần đầu góp mặt tại giải túc cầu lớn nhất hành tinh trong năm nay.

Ước tính có khoảng 6,5 triệu người hâm mộ sẽ tham dự 104 trận đấu tại 16 thành phố đăng cai. Theo kế hoạch chính thức, VCK World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 - 19/7/2026 tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico. Trận đấu mở màn World Cup 2026 dự kiến diễn ra ngày 11/6 tại Mexico.

