Đêm Hà Nội - từ chiếc ghế nhựa vỉa hè đến ánh đèn quầy bar

(Ngày Nay) - Hà Nội ban ngày là nhịp xe cộ vội vã và những dòng người tất bật. Nhưng khi phố lên đèn, thành phố này lại mở ra một lát cắt khác: tiếng cụng ly trên phố bia, những quán ăn đêm nghi ngút khói, các hidden bar nằm sau cánh cửa nhỏ và những cuộc trò chuyện kéo dài tới khuya giữa người trẻ Hà Nội với du khách quốc tế.

Từ tiếng bát đĩa lạch cạch hòa trong làn khói nghi ngút của quán ăn vỉa hè, cho tới ánh đèn và âm nhạc từ những quán bar - tất cả tạo nên một sức hút khó cưỡng đối với du khách quốc tế. Họ tìm đến đây không chỉ vì những câu chuyện cũ của Hà Nội, mà còn bởi nhịp sống về đêm ngày càng sôi động - nơi văn hóa vỉa hè, âm nhạc và những cuộc gặp gỡ ngẫu hứng cùng tồn tại trong một thành phố đang đổi khác.

Với nhiều du khách, Hà Nội về đêm thường bắt đầu từ những điều rất quen thuộc: một chiếc ghế nhựa sát mép đường, quán ăn đông kín người lúc nửa đêm hay tiếng cụng ly vọng ra từ các con phố nhỏ. Nhưng càng đi sâu vào nightlife của thành phố này, họ càng nhìn thấy nhiều lát cắt khác nhau của Hà Nội - từ phố bia đông đúc tới những rooftop bar hay hidden bar mang màu sắc hiện đại hơn.

Khi đêm xuống, những con phố như Tống Duy Tân hay Tạ Hiện bắt đầu đông lên. Thực khách ngồi kín các quán ăn ven đường, tụ tập bên phố bia hoặc lang thang giữa những hàng quán còn sáng đèn tới khuya. Với nhiều du khách quốc tế, chính cảm giác được ngồi ngoài trời, nhìn dòng người qua lại và hòa vào không khí náo nhiệt ấy là điều khiến Hà Nội trở nên khác biệt.

Karina (26 tuổi, đến từ Pháp) vô tình ghé vào phố Tống Duy Tân mà không có kế hoạch từ trước. Cô nhanh chóng bị thu hút bởi bầu không khí mà mình mô tả là “hơi điên rồ”. “Không khí ở đây thực sự rất tốt, cảm giác rất tự do thoải mái. Ngồi ngoài trời, tận hưởng sự náo nhiệt và đa dạng của món ăn ngay sát lối đi là một trải nghiệm rất đáng giá” – Karina hào hứng chia sẻ.

Không chỉ có văn hóa vỉa hè, Hà Nội về đêm còn mở ra một lát cắt hiện đại hơn qua các pub và bar. Đây cũng là nơi người trẻ Hà Nội và du khách quốc tế dễ dàng kết nối với nhau hơn. Sau khoảng 21 giờ, nhiều rooftop bar nhìn xuống hồ Hoàn Kiếm bắt đầu đông khách, trong khi các hidden bar phía sau những cánh cửa nhỏ lại mang màu sắc trầm hơn với nhạc jazz hoặc lo-fi.

Thùy Anh, một bạn trẻ thường xuyên trải nghiệm nightlife, cho rằng đời sống về đêm ở Hà Nội hiện đa dạng hơn nhiều so với vài năm trước. “Âm nhạc là thứ dễ kết nối mọi người nhất, dù là ở một quán pub yên tĩnh hay những nơi sôi động như 1900”, cô nói.

Không khí cởi mở ấy cũng khiến Louis và Sabrina - cặp đôi đến từ Canada cảm thấy ấn tượng. Từng ghé Bangkok hay Bali, họ cho rằng nightlife Hà Nội nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đủ năng lượng. Việc người dân ngồi uống bia, nghe nhạc ngay trên phố giúp họ cảm nhận rõ đời sống bản địa thay vì chỉ tham gia những hoạt động giải trí mang tính du lịch.

Trong các quán bar, hình ảnh khách nước ngoài trò chuyện cùng người trẻ Việt Nam cũng đã trở nên quen thuộc. Những cuộc trò chuyện thường bắt đầu rất tự nhiên, chỉ từ một lời chào hoặc câu hỏi về hành trình du lịch. Theo Louis và Sabrina, sự cởi mở của người Việt khiến họ dễ hòa nhập hơn. Bên cạnh đó, yếu tố an toàn cũng là điểm cộng lớn khi đi lại vào ban đêm tại Hà Nội.

Đằng sau những trải nghiệm sôi động ấy là câu chuyện của những người đang trực tiếp vận hành nightlife Hà Nội.

Tại Nectar Hideaway - một quán bar nằm trên tầng thượng phố Tràng Tiền, anh Ngọc, founder của quán, cho rằng nightlife Hà Nội vẫn còn nhiều điều cần cải thiện nếu muốn giữ chân khách quốc tế lâu hơn. Theo anh, dịch vụ đêm không chỉ là bán đồ uống mà còn là cách thành phố tạo ấn tượng thông qua thái độ phục vụ và trải nghiệm tổng thể dành cho du khách.

Đặc biệt, câu chuyện "giờ giới nghiêm" 12 giờ đêm vẫn luôn là bài toán khó. Anh nhận định: “Nếu các quán được mở cửa muộn hơn, lượng khách quốc tế có thể tăng đáng kể do sự khác biệt về thói quen sinh hoạt”. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với áp lực lớn lên khu dân cư và sức khỏe nhân viên. Với anh, nightlife không chỉ là mở cửa muộn hơn, mà là cách cân bằng giữa trải nghiệm du lịch và nhịp sống đô thị.

Cách đó vài con phố, Tống Duy Tân vẫn nhộn nhịp lúc 1 giờ sáng. Tiếng lẻng xẻng đảo món hòa cùng tiếng gọi món đa ngôn ngữ tạo nên một bản giao hưởng ẩm thực đêm đặc trưng. Lê Ngọc Nhất, nhân viên tại The Playah, cho biết thời gian cao điểm thường kéo dài từ 22h đến 2h sáng. Sau 3h, khách bắt đầu thưa dần, chủ yếu còn lại những nhóm du khách tìm quán ăn khuya sau khi rời các quán bar.

Theo quan sát của Nhất, phần lớn du khách tìm đến Tống Duy Tân để ăn đêm hơn là trải nghiệm giải trí sâu. “Khách ăn xong thường rời đi khá nhanh.” anh nói. Theo anh, khu phố hiện chưa có nhiều hoạt động đủ sức giữ chân du khách ngoài ăn uống. Những chương trình biểu diễn ngoài trời hoặc không gian trải nghiệm văn hóa bản địa có thể giúp nightlife Hà Nội đa dạng hơn và tạo thêm lý do để du khách ở lại khám phá thành phố về đêm.

Sự đông vui nhưng không quá hỗn loạn đang trở thành nét riêng của nightlife Hà Nội. Không chỉ có ánh đèn hay các quán bar, điều khiến nhiều du khách nhớ về thành phố này còn là cảm giác kết nối giữa con người với con người trong một không gian vừa náo nhiệt vừa cởi mở. Đó cũng là một lát cắt khác của Hà Nội – trẻ hơn, hiện đại hơn và nhiều chuyển động hơn khi màn đêm buông xuống.