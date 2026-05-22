Quan hệ Mỹ - Nga xuất hiện bước đi mang tính biểu tượng trong lĩnh vực kinh tế

(Ngày Nay) - Một quan chức có liên hệ với chính quyền Mỹ sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg của Liên bang Nga lần đầu tiên sau nhiều năm, đánh dấu sự nối lại tiếp xúc mang tính biểu tượng.

Theo báo The Kyiv Post ngày 22/5, động thái nêu trên diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu thận trọng về việc doanh nghiệp Mỹ quan tâm trở lại đến Liên bang Nga, dù Washington trước đó từng cảnh báo không nên bình thường hóa quan hệ với Moskva do cuộc chiến tại Ukraine.

Truyền thông Liên bang Nga đưa tin, một đại diện của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) năm nay, đánh dấu việc lần đầu tiên có một chuyến thăm như vậy trong nhiều năm qua.

Rodney Mims Cook, người đứng đầu Ủy ban Mỹ thuật Liên bang của Mỹ, cho biết ông đã được mời tham dự phiên họp toàn thể và nghe bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg diễn ra vào tháng 6.

“Ban tổ chức diễn đàn và Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận rằng tôi được mời và tôi sẽ có mặt”, ông Cook nói với hãng truyền thông nhà nước Liên bang Nga RIA Novosti.

Ông Cook, người được bổ nhiệm làm người đứng đầu Ủy ban Mỹ thuật Liên bang vào tháng 1/2026, đồng thời là nhà sáng lập Quỹ Tưởng niệm Quốc gia Mỹ và là chuyên gia liên kết với Quỹ Di tích Thế giới.

Ông Cook trước đây từng tham gia các dự án phục hồi văn hóa tại Liên bang Nga và đã có các bài giảng tại một số cơ sở nổi tiếng của Liên bang Nga, bao gồm Bảo tàng Kremlin Armory (một bảo tàng lịch sử nổi tiếng nằm trong khuôn viên Điện Kremlin ở Moskva) và khu điền trang Arkhangelskoye.

Việc tham gia theo kế hoạch này diễn ra trong bối cảnh các quan chức Liên bang Nga và giới vận động doanh nghiệp phát tín hiệu về sự trở lại một cách thận trọng của mối quan tâm từ các tập đoàn Mỹ đối với Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, dù mức độ vẫn thấp hơn thời điểm trước chiến sự.

Robert Agee, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Liên bang Nga, cho biết dự kiến sẽ có nhiều công ty Mỹ tham dự năm nay hơn so với các kỳ diễn đàn gần đây, nhưng số lượng vẫn thấp hơn đáng kể so với trước khi Moskva mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine.

“Sẽ có đối thoại thương mại giữa Liên bang Nga và Mỹ”, ông Agee nói, đồng thời cho biết các doanh nghiệp Mỹ vẫn đang tiếp cận Liên bang Nga “một cách thận trọng”.

Ông Agee cũng đề cập đến những nỗ lực nhằm “khôi phục các mối liên hệ văn hóa” giữa hai nước thông qua kinh doanh và đối thoại.

Washington đã không cử đại diện chính thức tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg năm ngoái, với lý do Liên bang Nga có lập trường “mang tính gây hấn hơn” liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine.

Khi đó, các quan chức Mỹ cảnh báo rằng bất kỳ động thái quay trở lại “quan hệ bình thường” với Moskva nào cũng sẽ kéo theo những “rủi ro kinh tế và uy tín” đáng kể.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, được tổ chức thường niên tại St. Petersburg từ năm 1997 và do Quỹ Roscongress có liên hệ với Điện Kremlin tổ chức, là một trong những sự kiện kinh tế hàng đầu của Liên bang Nga và năm nay sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6/6.