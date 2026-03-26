World Cup 2026: Mexico bắt đầu quá trình chuẩn bị an ninh

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 25/3, giới chức Mexico cho biết sẽ triển khai gần 11.000 cảnh sát nhằm đảm bảo an ninh cho trận giao hữu giữa đội tuyển Mexico và Bồ Đào Nha, đánh dấu sự kiện sân vận động Azteca mở cửa trở lại vào ngày 28/3 tới.
Thị trưởng Mexico City, bà Clara Brugada, nhấn mạnh sân Azteca là biểu tượng của thành phố cũng như của lịch sử bóng đá thế giới. Bà cho biết đây sẽ là sân vận động đầu tiên tổ chức 3 kỳ World Cup, sau các năm 1970 và 1986, đồng thời nhận định trận đấu giữa Mexico và Bồ Đào Nha là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới World Cup 2026.

Trong khi đó, Giám đốc Sở An ninh Công dân của thành phố Mexico City (SSC), ông Pablo Vázquez Camacho, cho biết trong tổng số lực lượng triển khai có hơn 8.800 cảnh sát thuộc SSC và hơn 2.000 nhân sự liên bang, bao gồm quân đội, Vệ binh Quốc gia và lực lượng an ninh liên bang. Lực lượng chức năng sẽ sử dụng 472 phương tiện, 247 xe mô tô tuần tra, 16 xe cẩu, cùng 4 xe cứu thương, 2 mô tô cứu thương, 2 thiết bị bay không người lái và 1 trực thăng phục vụ công tác giám sát, phòng ngừa và ứng phó tình huống.

Ngoài ra, khoảng 2.000 cảnh sát sẽ được bố trí bên trong sân vận động, trong khi lực lượng cảnh sát giao thông với gần 1.900 người sẽ đảm nhiệm phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực xung quanh.

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Mexico và Bồ Đào Nha được xem là sự kiện mở màn cho quá trình chuẩn bị của Mexico trước khi đồng đăng cai World Cup 2026 cùng với Mỹ và Canada. Trận khai mạc giải đấu dự kiến diễn ra ngày 11/6/2026 tại sân Azteca, với sự góp mặt của đội tuyển Mexico và Nam Phi.

Theo kế hoạch, sân Azteca sẽ tổ chức tổng cộng 5 trận đấu tại World Cup 2026, trong khi các thành phố Guadalajara và Monterrey mỗi nơi đăng cai 4 trận. Đây sẽ là lần thứ ba Mexico đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau các kỳ năm 1970 và 1986.

PV
Mexico World Cup 2026 an ninh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

