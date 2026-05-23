Tiêu chuẩn hưởng học bổng trong các ngành khoa học, công nghệ chiến lược​

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, nhằm thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nghị định gồm 5 chương, 17 điều, quy định cụ thể về đối tượng áp dụng; chương trình đào tạo được hưởng chính sách học bổng; nguyên tắc, tiêu chuẩn, mức và thời gian cấp học bổng; thẩm quyền xét duyệt, chi trả học bổng; lập, phân bổ và quyết toán kinh phí thực hiện; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong quản lý và triển khai chính sách.

Theo quy định, đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam đang theo học chính quy các chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ và tiến sỹ thuộc các nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Chính sách cũng áp dụng đối với các cơ sở đào tạo và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, thực hiện học bổng.

Danh mục được hưởng chính sách học bổng gồm 15 nhóm ngành trọng điểm như: sinh học, toán học, thống kê, khoa học vật chất, khoa học trái đất, máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện-điện tử và viễn thông, kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường, vật lý kỹ thuật, kỹ thuật địa chất, kỹ thuật mỏ và xây dựng. Đây đều là những lĩnh vực được xác định giữ vai trò nền tảng và chiến lược trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Nghị định quy định nhiều nhóm tiêu chuẩn cụ thể để được hưởng học bổng. Trong đó, người học trúng tuyển vào các chương trình đào tạo tài năng thuộc danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sẽ được xét cấp học bổng. Đối với lĩnh vực vi mạch bán dẫn, sinh viên trúng tuyển vào các chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư thuộc danh mục được phê duyệt cũng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ.

Ngoài ra, sinh viên trúng tuyển vào các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược còn phải đáp ứng một trong hai điều kiện: đạt giải nhất, nhì hoặc ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế trong thời hạn không quá ba năm tính đến thời điểm xét duyệt; hoặc có tổng điểm môn Toán và hai môn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 22,5 điểm trở lên và thuộc nhóm 30% thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất cả nước cùng nhóm ngành đào tạo.

Đối với người học chương trình đào tạo tích hợp đại học-thạc sỹ, chương trình thạc sỹ hoặc tiến sỹ thuộc các ngành được quy định trong Nghị định, điều kiện hưởng học bổng được xác định trên cơ sở kết quả tuyển sinh, học tập và nghiên cứu khoa học.

Để tiếp tục được hưởng học bổng trong quá trình đào tạo, người học không được bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên và phải đáp ứng các tiêu chuẩn học tập theo quy định.

Cụ thể, đối với sinh viên đại học và kỹ sư, kết quả học tập trung bình tích lũy của các năm học trước phải đạt loại khá trở lên; đồng thời tích lũy tối thiểu 24 tín chỉ sau năm học đầu tiên và tối thiểu 28 tín chỉ mỗi năm học từ năm thứ hai.

Đối với học viên cao học, sau năm thứ nhất phải hoàn thành tối thiểu 40% số tín chỉ của chương trình đào tạo, có điểm trung bình tích lũy tối thiểu 3,0 theo thang điểm 4 và có kết quả nghiên cứu, công bố khoa học theo quy định của cơ sở đào tạo. Nghiên cứu sinh tiến sỹ phải đáp ứng yêu cầu về kết quả nghiên cứu và công bố khoa học.

Nghị định cũng quy định rõ người học được hưởng học bổng không được chuyển sang ngành hoặc chương trình đào tạo ngoài danh mục được hỗ trợ, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của cơ sở đào tạo. Nếu chuyển ngành dẫn tới không còn thuộc diện hưởng học bổng, người học phải hoàn trả ngân sách nhà nước phần kinh phí đã được hỗ trợ.

Về mức hỗ trợ, sinh viên chương trình đào tạo tài năng được hưởng học bổng 5,5 triệu đồng/tháng; sinh viên ngành vi mạch bán dẫn và các ngành khoa học cơ bản được hưởng 4,2 triệu đồng/tháng; các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng 3,7 triệu đồng/tháng.

Đối với học viên thạc sỹ, mức học bổng dao động từ 5,5 triệu đồng đến 7,4 triệu đồng/tháng tùy nhóm ngành và chương trình đào tạo.

Nghiên cứu sinh tiến sỹ được hưởng từ 7,4 triệu đồng đến 8,4 triệu đồng/tháng.

Theo quy định, sinh viên đại học được hưởng học bổng tối đa 10 tháng/năm; học viên cao học và nghiên cứu sinh được hưởng 12 tháng/năm. Tổng thời gian hưởng học bổng tương ứng với thời gian đào tạo chuẩn của từng chương trình.

Nghị định nhấn mạnh việc xét duyệt và chi trả học bổng phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng; cơ sở đào tạo sử dụng dữ liệu sẵn có, không yêu cầu người học nộp thêm hồ sơ và không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/7/2026. Chính sách học bổng được áp dụng đối với người học tuyển sinh từ năm 2025 trở đi; thời điểm cấp học bổng được tính từ ngày 1/9/2026.