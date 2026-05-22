Cen Land đặt mục tiêu lợi nhuận bứt phá 300 tỷ đồng, chuyển dịch từ đơn vị thuần dịch vụ sang hệ sinh thái BĐS toàn diện

(Ngày Nay) -Ngày 22/05/2026, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, Mã CK: CRE) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2026. Tại đại hội, doanh nghiệp chính thức công bố chiến lược tái cấu trúc toàn diện, đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ về cả doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn phát triển mới.

Kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 196%

Báo cáo tại đại hội, Ban lãnh đạo Cen Land cho biết, trong năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.323,48 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 101,4 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Cen Land đặt kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.420 tỷ đồng, tăng trưởng 158%. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 300 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 196% so với kết quả thực hiện của năm 2025.

Theo Ban lãnh đạo công ty, chiến lược dịch chuyển sang mô hình hệ sinh thái bất động sản toàn diện được xem là bệ phóng quan trọng nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng cao khả năng thích ứng và tạo động lực bứt phá cho các chỉ tiêu tài chính bên trên.

Tái cấu trúc chuyển dịch sang mô hình hệ sinh thái BĐS toàn diện

Hơn 2 thập kỷ đồng hành cùng thị trường, Cen Land được biết đến là doanh nghiệp dịch vụ môi giới bất động sản hàng đầu, tuy nhiên để thích ứng trong bối cảnh mới, Cen Land định hướng tái cấu trúc hệ thống để trở thành một Hệ sinh thái bất động sản toàn diện. Doanh nghiệp sẽ chuyển sang vận hành theo mô hình công ty mẹ - công ty con, đẩy mạnh tính chuyên môn hóa và hiệu quả thông qua 3 trụ cột chiến lược cốt lõi: Phát triển và khai thác vận hành bất động sản; Dịch vụ bất động sản và nền tảng công nghệ; Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật và có tay nghề.

Lý giải về quyết định này, Ban lãnh đạo Cen Land nhìn nhận thị trường môi giới bất động sản đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, nguồn cung quá lớn trong khi thanh khoản phân hóa mạnh khiến biên lợi nhuận ngày càng bị thu hẹp. Xu hướng đầu tư thứ cấp truyền thống cũng bộc lộ nhiều rủi ro khi dòng tiền đầu cơ suy giảm mạnh và dễ bị chiếm dụng vốn.

Để kiến tạo hướng đi riêng, Cen Land quyết định thành lập Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Cen Land (Cen Phát) với quy mô vốn 2.000 tỉ đồng nhằm chủ động nguồn hàng, khai thác triệt để thế mạnh số 1 về phân phối, tự bán hàng cho chính mình. Với kinh nghiệm gần ¼ thế kỷ làm môi giới, Cen Land am hiểu hành vi khách hàng, nhu cầu thị trường cũng như khả năng hấp thụ của từng phân khúc sản phẩm. Doanh nghiệp cho biết sẽ phát triển theo hướng an toàn, ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, kiểm soát tốt dòng tiền và có khả năng thanh khoản cao. Trước mắt, doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển các dự án sẵn có trong hệ sinh thái như Quảng Yên Centro, Lilaha Complex và Paradise Đại Lải.

Song song đó, mảng quản lý, vận hành và khai thác bất động sản (Cen Cuckoo) sẽ tham gia tối ưu hóa tài sản tại các dự án do Cen Land phát triển ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hà Tĩnh, TP.HCM, Phú Quốc, đồng thời bắt tay với các đối tác quốc tế để phát triển chuỗi khách sạn 4-5 sao. Cen Cuckoo giải quyết "nỗi đau" nhà bỏ trống của chủ nhà bằng sự tận tâm và khai thác, vận hành các dịch vụ lưu trú và các mô hình dịch vụ đặc thù như du lịch y tế, Cộng đồng tuổi bạc, Trường Xanh Làng trải nghiệm (Đại Lải).

Thay đổi mô hình dịch vụ phân phối: Đột phá bằng giải pháp Networking & Branding

Một trong những điểm nhấn trong chiến lược tái cấu trúc của Cen Land lần này là sự thay đổi căn bản trong mô hình phân phối, trực tiếp trả lời cho câu hỏi của thị trường: Tìm kiếm khách hàng ở đâu trong bối cảnh thanh khoản gặp khó?

Bên cạnh đội ngũ môi giới truyền thống và phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo (Sales marketing), doanh nghiệp nâng cấp dịch vụ phân phối, phát triển thêm Brand marketing – nổi bật là chương trình truyền hình thực tế "Săn nhà thông minh" – và đẩy mạnh nền tảng công nghệ kết nối dữ liệu tập trung. Trong bối cảnh nguồn cung nhiều, mua qua đâu cũng được thì khách sẽ chọn ai? Chắc chắn là họ sẽ tìm đến những đơn vị có thương hiệu và uy tín.

Ngoài ra, để đẩy mạnh mảng dịch vụ phân phối BĐS, Cen Land chủ trương bán hàng qua hệ thống Networking (mạng lưới kết nối). Doanh nghiệp đang tăng tốc hợp tác với các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn như BIDV, MB, VietinBank thông qua nền tảng cenhomes.vn… Hệ thống này cho phép nhân sự từ các định chế tài chính cùng tham gia trực tiếp vào mạng lưới chia sẻ và phân phối sản phẩm. Việc khai thác sâu mô hình Networking bền vững giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp nhóm khách hàng có nhu cầu thực về nhà ở, đầu tư, qua đó tối giảm tối đa chi phí marketing mà không phải tiêu tốn ngân sách để hướng dẫn người dùng như các nền tảng thương mại điện tử thông thường.

Bên cạnh việc tối ưu công nghệ kết nối, để giải quyết trực tiếp vấn đề cho khách hàng, Cen Land thông báo kế hoạch dự kiến ra mắt Trung tâm hỗ trợ tái định cư vào tháng 6/2026. Đây là bước đi chiến lược hướng tới việc cung cấp các giải pháp an cư toàn diện, hỗ trợ tư vấn các gói dịch vụ và phương án tài chính tối ưu cho nhóm khách hàng thuộc tệp giải tỏa và có nhu cầu thực về nhà ở.

Khép kín chuỗi giá trị nhờ mảng đào tạo và cung ứng lao động quốc tế

Mảnh ghép cuối cùng tạo nên sự khác biệt trong chiến lược chuyển mình của Cen Land là mảng Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật và có tay nghề (Cen Edu). Trước thực trạng khan hiếm nguồn nhân lực có tay nghề, ban lãnh đạo Cen Land phân tích, thị trường lao động đang đứng trước một làn sóng dịch chuyển mang tính bước ngoặt dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi các nhóm lao động văn phòng đang dần bị thay thế bởi sự tối ưu của công nghệ, thì lực lượng lao động kỹ thuật thực chiến – những người trực tiếp tạo ra giá trị bằng tay nghề và tư duy vận hành – lại trở thành nhóm nhân sự "bất khả xâm phạm" mà AI chưa thay thế được.

Thực tế này đang phơi bày rõ nét nghịch lý "thừa thầy thiếu thợ" tại Việt Nam hiện nay. Theo báo cáo số liệu thực tế, thị trường lao động trong nước đang đối mặt với thách thức lớn khi có tới 40% vị trí tuyển dụng không thể lấp đầy; 45% doanh nghiệp sản xuất, xây dựng thiếu hụt lao động tay nghề nghiêm trọng (đặc biệt trong các ngành xây dựng, kỹ thuật, điện nước) và có đến 70,8% lực lượng lao động chưa có chứng chỉ đào tạo nghề chuyên nghiệp.

Để giải quyết bài toán cốt lõi này, thông qua hệ thống trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Cen EcoTech, Cen Edu hướng tới mô hình đào tạo kỹ thuật thực chiến và chuẩn hóa năng lực cho người lao động. Song song với việc đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc tại các thị trường lớn như Đức, Nhật Bản..., thì Cen Edu còn hợp tác với các quốc gia như Ấn Độ, Bangladesh để tuyển dụng, cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật đặc thù ngược lại cho thị trường Việt Nam.

Chiến lược này tạo ra một vòng tuần hoàn dịch vụ khép kín hoàn chỉnh. Khi nhóm lao động nước ngoài dịch chuyển đến Việt Nam làm việc, họ sẽ trở thành nguồn khách hàng tiêu thụ tiềm năng cho chính các dịch vụ nhà ở, lưu trú và vận hành bất động sản mà tập đoàn đang phát triển.