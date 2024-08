Xây dựng chung cư an toàn cho trẻ em: Cần làm nghiêm khâu hậu kiểm

(Ngày Nay) -“Để hình thành các khu chung cư thực sự an toàn cho trẻ em thì bên cạnh sự tự nguyện của chủ đầu tư, cần làm rất nghiêm khâu hậu kiểm khi nghiệm thu cho chung cư vận hành với những tiêu chí cụ thể hơn và chế tài nghiêm khắc hơn”, TS Nguyễn Văn Đính- Phó chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam chia sẻ tại Tọa đàm “Nhận diện tiêu chí chung cư an toàn và hạnh phúc cho trẻ em” diễn ra sáng nay, 2/8/2024.

Nhận diện chung cư thiếu an toàn cho trẻ em

Theo ông Hà Đình Bốn - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, trong thời gian qua, với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, nhiều chung cư mọc lên, đặc biệt tại các đô thị lớn. Những chung cư đã góp phần giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân, đặc biệt trẻ em có mái ấm tốt nhất để phát triển an toàn và lành mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vì tốc độ phát triển quá nhanh, hệ thống pháp luật không theo kịp để điều chỉnh sự hoạt động và quản lý của các chung cư từ khâu tổ chức xây dựng, hậu kiểm,... có những tai nạn thương tâm xảy ra.

Nguyên nhân của các rủi ro, thiếu an toàn tại một số chung cư hiện nay được chỉ ra trước hết là từ phía gia đình, các bậc phụ huynh phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng nhưng thực tế là chưa có kỹ năng mềm, chưa quan tâm chặt chẽ, theo sát các con. Thứ hai, thiết kế chung cư về lan can, cửa phòng,.. chưa đảm bảo về khoảng cách, thiết kế.

Thứ ba, quy định pháp luật về Luật Xây dựng, Luật Trẻ em, Luật Nhà ở đã theo sát nhưng còn những nội dung cần tiếp tục bổ sung trong tình hình mới. Tình trạng các khu vui chơi bị lấn chiếm, chiếm dụng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, khảo sát mật độ xây dựng của các khu chung cư ở các khu đô thị lớn có thể thấy nhiều chủ đầu tư ưu tiên lợi ích kinh doanh hơn và thường tư duy làm sao để có thể khai thác kinh tế một cách hiệu quả, chứ chưa chú trọng vào nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng khu vui chơi giải trí nhằm phục vụ cho đời sống của người dân, đặc biệt là trẻ em.

“Tư duy của các nhà phát triển, một số chủ đầu tư vẫn còn đặt bài toán lợi nhuận lên hàng đầu, tư duy về tiện ích còn có những hạn chế nhất định. Nhiều dự án ở các khu trọng điểm chưa có sự đáp ứng về các yếu tố an toàn cũng như không gian vui chơi cho trẻ em”, ông Đính nói

Cũng theo TS. Nguyễn Văn Đính, các đơn vị giám sát, thanh tra, kiểm tra chưa có sự rà soát, khâu kiểm tra, kiểm duyệt từ đồ án, thiết kế cho đến kiểm nghiệm công trình chưa đảm bảo sự đồng bộ, chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ từ các chủ đầu tư. Trong hệ thống quy định về phát triển dự án, nhà ở, đâu đó vẫn còn thiếu các quy định, thiếu những hướng dẫn cụ thể về vấn đề an toàn cho trẻ.

Đồng quan điểm này, ông Phạm Thanh Tuấn - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đánh giá việc đảm bảo điều kiện sống an toàn cho trẻ em hệ thống văn bản pháp lý hiện nay khá đầy đủ, toàn diện song quy định về các tiêu chí của một ngôi nhà an toàn vẫn còn khá chung chung, chưa có quy định rõ ràng từng trường hợp cụ thể, áp dụng cho các căn nhà riêng lẻ ở khu vực nông thôn hay chung cư,.. chưa có sự phân biệt trong khi sản phẩm bất động sản khá nhiều, chưa có quy định cụ thể về việc bảo đảm an toàn cho trẻ tại chung cư trong khi đây là một loại hình bất động sản phổ biến trên thị trường, thậm chí còn chưa hướng tới mục tiêu hạnh phúc cho trẻ.

Ở góc độ khác, kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, quy chuẩn về kiến trúc hiện nay là khi quy hoạch đất để xây dựng, không được phép quá 40%, còn lại phải để đất để trồng cây xanh, công viên, khu vui chơi giải trí... đáp ứng nhu cầu của dân cư, đặc biệt là trẻ em.

Tuy nhiên, khi triển khai trên thực tế, các khu chung cư đang bị quy hoạch và bị đẩy ra khỏi những nơi rất thiếu tiện ích cho các em. Môi trường sống hạnh phúc cho trẻ phải là ở nơi an toàn, đáp ứng được nhu cầu cần thiết trong cuộc sống chứ không phải môi trường sống có không gian to lớn, tiện nghi.

Ngoài ra, còn một vấn đề nữa là các khu chung cư chưa có quy định bắt buộc về thiết kế an toàn và các tiện ích cho trẻ em. Vì thế, các bậc cha mẹ đang biến lan can, lối ra của khu căn hộ trở thành nơi chứa đồ, các bà mẹ “xanh hoá” ban công nhưng quên rằng điều đó gây ra nguy hiểm cho trẻ em khi những đứa trẻ có thể dẫm lên và trèo ra khỏi ban công.

6 tiêu chí gia đình có trẻ nhỏ cần lưu ý khi mua nhà

Từ thực trạng tại các chung cư hiện nay, các chuyên gia đã cùng mang đến một hệ thống nhận diện đầy đủ và bao quát nhất về tiêu chí chung cư an toàn - hạnh phúc cho trẻ em.

Thứ nhất là ý thức của chủ đầu tư về chất lượng sống, đặc biệt với trẻ em như chủ đầu tư có thực sự quan tâm đến việc tạo ra một môi trường sống tốt cho trẻ em ngay từ khâu thiết kế không, họ có đầu tư xây dựng những tiện ích như trường học, khu vui chơi, không gian dành riêng cho trẻ em để đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ nhỏ hay không?

Thứ hai là an toàn cho trẻ em trong không gian chung như các khu vực hành lang, thang máy, cầu thang thoát hiểm, đặc biệt là khu vui chơi giải trí có được thiết kế đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em không, chủ đầu tư có chú trọng đến việc lắp đặt các thiết bị an toàn, hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra với trẻ nhỏ không?

Thứ ba là cộng đồng cư dân. Các cư dân tại chung cư có tạo ra một môi trường sống thân thiện, an toàn và lành mạnh cho trẻ em không, họ có quan tâm đến việc chăm sóc và bảo vệ trẻ để cùng nhau tạo nên một cộng đồng gắn kết không?

Liên quan tới vấn đề lựa chọn mua nhà của các gia đình làm thế nào đảm bảo được yếu tố an toàn và hạnh phúc cho trẻ nhỏ, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Landora Group cho rằng, chọn một dự án chung cư an toàn và hạnh phúc cho trẻ em đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về nhiều yếu tố, đồng thời đưa ra 6 tiêu chí để những cặp vợ chồng trẻ đảm bảo yếu tố chung cư an toàn - hạnh phúc cho trẻ em.

Thứ nhất, về an toàn vật chất, nên chọn chung cư có thiết kế an toàn với cửa sổ, ban công, cầu thang và cửa ra vào được trang bị các biện pháp bảo vệ trẻ em, ưu tiên các dự án có hệ thống camera an ninh 24/7, có các thiết bị an toàn và được bảo trì định kỳ.

Thứ hai, về môi trường và cảnh quan phải có công viên, vườn cây xanh, sân chơi rộng rãi và không gian tự nhiên để trẻ em có thể vui chơi, khám phá. Đảm bảo chung cư nằm ở khu vực có chất lượng không khí tốt và nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường phải đảm bảo không gây ô nhiễm, ngập úng.

Thứ ba, về dịch vụ và tiện ích có phòng y tế hoặc gần cơ sở y tế để tiện cho việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Đảm bảo chung cư có hệ thống báo cháy và thoát hiểm hiện đại, định kỳ diễn tập phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, có cơ sở giáo dục, nhà trẻ hoặc dịch vụ xe đưa đón an toàn.

Thứ tư, về phát triển tinh thần và giáo dục. Cha mẹ nên chọn chung cư tổ chức các hoạt động giáo dục, thể thao, nghệ thuật cho trẻ và gia đình. Cộng đồng cư dân thân thiện, thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết, giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội.

Thứ năm, về quản lý và dịch vụ, cha mẹ cần đảm bảo đội ngũ quản lý có kinh nghiệm, nhiệt tình và thân thiện với trẻ em. Chung cư phải có dịch vụ bảo vệ 24/7, nhân viên được đào tạo xử lý tình huống khẩn cấp liên quan đến trẻ em.

Thứ sáu, phụ huynh cần đảm bảo rằng gia đình và người giúp việc được đào tạo và biết cách giám sát, bảo vệ trẻ em. Hợp tác chặt chẽ với ban quản lý để thông báo kịp thời các vấn đề an toàn, sự cố hoặc các mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Liên quan tới vấn đề xây dựng dự án chung cư đảm bảo chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của các gia đình có con nhỏ, bà Lại Ngọc Dung - Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Eurowindow Holding cho biết, công ty luôn luôn đề cao tiêu chí an toàn trong quá trình phát triển dự án, trong đó có 3 tiêu chí quan trọng nhất để tạo ra một không gian hạnh phúc cũng như một môi trường an toàn cho trẻ em cũng như là cư dân nói chung. Các vị trí như đặt điều hoà, đặt máy giặt, khu lora phơi phóng,... đảm bảo không gây nguy hiểm cho con trẻ. Bên cạnh đó, tất cả những dự án mà công ty phát triển đều được trang bị hệ thống PCCC, camera giám sát 24/7 trong toàn bộ nội khu. Các dự án luôn đảm bảo có một quỹ đất lớn để xây dựng những tiện ích dành cho con trẻ để rèn luyện tiện ích và thể chất như là công viên, đường dạo bộ, hồ bơi, thảm thực vật, khu cây xanh,...

Đặc biệt, Eurowindow chú trọng phát triển những dự án “Khu đô thị 15 phút”, đảm bảo gần trường học, công viên, bảo tàng, bệnh viện,... Về phía chủ đầu tư, khi vận hành một dự án khu đô thị thì chủ đầu tư cũng thường xuyên tổ chức hoạt động trải nghiệm cho con trẻ như workshop về tái chế, tạo ra những hoạt động sáng tạo và có ích trong cuộc sống dành cho con trẻ.

"Eurowindow không ngừng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào các sản phẩm cửa thông minh. Hiện tại, Eurowindow đang nghiên cứu những sản phẩm như cửa nhận diện khuôn mặt giảm thiểu đột nhập trái phép khi con trẻ ở nhà một mình hoặc khi bố mẹ bận việc, cửa tự động đóng mở theo thời tiết và cửa tự động mở khi có cháy nổ sẽ góp phần tạo nên một không gian sống an toàn, tiện nghi và hiện đại, đặc biệt là những sản phẩm này luôn có những ưu điểm nổi trội và chắc chắn trong quá trình sử dụng, hạn chế được những yếu tố rủi ro khi có trẻ nhỏ", bà Lại Ngọc Dung chia sẻ

Để đẩy mạnh tính an toàn và hạnh phúc cho trẻ em tại các dự án chung cư về mặt chính sách, pháp lý, các chuyên gia kiến nghị đồng loạt các giải pháp như: rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, hệ thống chính sách về xây dựng, quản lý, sử dụng chung cư; đẩy mạnh, tuyên truyền dưới nhiều hình thức cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ, các cơ quan quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cho mọi người dân về bảo vệ an toàn cho trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp về quy hoạch, xây dựng, vận hành tòa nhà,… để đảm bảo rằng các quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm túc.

“Hiện nay các chủ đầu tư đang ngày càng chú trọng đến nhu cầu của các bậc phụ huynh và gia đình, đặc biệt là trẻ em. Điều này thể hiện rõ qua việc nhiều dự án bất động sản, điển hình như Ecopark đã và đang tích cực quảng bá hình ảnh thân thiện với trẻ em, với những khẩu hiệu như "Bố mẹ ơi, chúng ta về Ecopark thôi". Các nhà phát triển dự án này đã đầu tư xây dựng những tiện ích và không gian sống đặc biệt dành cho trẻ em, tạo nên một môi trường sống lý tưởng cho cả gia đình. Việc các dự án khác dần học hỏi và áp dụng mô hình này cho thấy, chỉ đơn thuần xây dựng một căn hộ với phòng ngủ đẹp, bể bơi và vườn không còn đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Để tạo ra một môi trường sống thực sự hoàn hảo cho trẻ em, cần có những tiêu chí và tiện ích đa dạng hơn, đáp ứng được nhu cầu phát triển toàn diện của trẻ"- nhà báo Mạnh Quân admin diễn đàn Người mua nhà.