10 năm "gieo mầm" cho thị trường tiêu dùng hữu cơ Việt Nam

(Ngày Nay) -  Ngày 25/9 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Quốc tế Phan Nguyễn đã long trọng tổ chức sự kiện “10 năm hành trình hữu cơ - Gieo yêu thương, lan hạnh phúc” . Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường một thập kỷ nỗ lực kiên định của Phan Nguyễn trong việc kiến tạo và phát triển thị trường tiêu dùng hữu cơ tại Việt Nam.
Sự kiện được tổ chức với sự tham dự của hàng trăm khách mời đặc biệt: các khách hàng, đối tác, nhà phân phối, đại sứ quán nước ngoài, đại diện thương hiệu quốc tế và các tổ chức hữu cơ trong và ngoài nước.

Điểm nhấn của sự kiện là khu trưng bày sản phẩm hữu cơ - nơi hội tụ đầy đủ các thương hiệu do Phan Nguyễn phân phối, mang đến cho khách tham quan trải nghiệm trực quan và sống động về “ngôi nhà hữu cơ”. Từ gian hàng trưng bày sữa Babybio (Pháp), đồ ăn dặm Alvins (Hàn Quốc), đến các dòng hạt C’LaVie, thức uống Balance (Thái Lan), dầu Olive Bragg (Mỹ),… tất cả đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh về sự đa dạng và chất lượng của ngành hàng hữu cơ.

Bên cạnh đó, các hoạt động tương tác như “Organic Tea Break” - trải nghiệm sản phẩm hữu cơ tại chỗ, “Check-in Live Xanh”, và khu vực check-in Lucky Draw đã mang đến không khí sôi động, đầy hứng khởi cho sự kiện.

Suốt 10 năm qua, Phan Nguyễn không chỉ là cầu nối đưa hơn 30 thương hiệu quốc tế uy tín đến gần hơn với người tiêu dùng Việt, mà còn là doanh nghiệp tiên phong thúc đẩy xu hướng sống xanh - sạch - lành.

Với hơn 3.800 đại lý phân phối trên toàn quốc, cùng hàng triệu sản phẩm đã đồng hành trong từng bữa ăn, từng bước phát triển của trẻ nhỏ và gia đình Việt, Phan Nguyễn tự hào đã góp phần kiến tạo một thị trường hữu cơ bền vững, nhân văn.

10 năm không chỉ là một dấu mốc, mà còn là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Bà Phan Thị Thùy Linh – Tổng Giám đốc Công ty Phan Nguyễn khẳng định: “Phan Nguyễn sẽ tiếp tục giữ vững cam kết mang đến những sản phẩm hữu cơ an toàn, chất lượng, đồng thời không ngừng đổi mới để kiến tạo một thị trường hữu cơ bền vững tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, gieo một hạt mầm hữu cơ hôm nay chính là trao gửi yêu thương và hạnh phúc cho thế hệ mai sau".

