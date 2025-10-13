Đổi vị cho bé với sữa tươi tiệt trùng TH true MILK mới: Thơm ngậy hương chuối lại hoàn toàn từ thiên nhiên

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Nếu bạn đang loay hoay tìm kiếm hương vị sữa mới để đổi vị cho con nhưng vẫn phải thỏa tiêu chí dinh dưỡng, tự nhiên và lành mạnh, đừng bỏ qua “tân binh toàn năng” TH true MILK dưới đây!
Đổi vị cho bé với sữa tươi tiệt trùng TH true MILK mới: Thơm ngậy hương chuối lại hoàn toàn từ thiên nhiên

Sữa tươi là một phần thiết yếu trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của trẻ nhỏ, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Dù vậy, uống mãi một vài hương vị sữa từ năm này sang năm khác dễ khiến trẻ bị chán. Để tạo sự thích thú cho con mỗi khi thưởng thức, nhiều bậc phụ huynh đã thường xuyên tìm kiếm hương vị sữa mới lạ, hợp với khẩu vị của bé.

Trong đó, Sữa tươi tiệt trùng Hương Chuối Tự Nhiên TH true MILK - Sản phẩm vừa ra mắt vào tháng 8/2025 của Tập đoàn TH đang được đông đảo phụ huynh quan tâm và “thêm vào giỏ hàng”. Đúng với danh xưng “Tân binh toàn năng”, sản phẩm không chỉ khiến trẻ nhỏ thích mê nhờ hương chuối thơm ngậy mà còn giúp mẹ yên tâm hết nấc vì hoàn toàn từ thiên nhiên.

Đổi vị cho bé với sữa tươi tiệt trùng TH true MILK mới: Thơm ngậy hương chuối lại hoàn toàn từ thiên nhiên ảnh 1
Đổi vị cho bé với sữa tươi tiệt trùng TH true MILK mới: Thơm ngậy hương chuối lại hoàn toàn từ thiên nhiên ảnh 2
Đổi vị cho bé với sữa tươi tiệt trùng TH true MILK mới: Thơm ngậy hương chuối lại hoàn toàn từ thiên nhiên ảnh 3
Đổi vị cho bé với sữa tươi tiệt trùng TH true MILK mới: Thơm ngậy hương chuối lại hoàn toàn từ thiên nhiên ảnh 4

Sữa tươi tiệt trùng Hương Chuối Tự Nhiên TH true MILK cho thấy những nỗ lực không ngừng của Tập đoàn TH trong việc nghiên cứu, cải tiến, sáng tạo các dòng sản phẩm mới tốt cho sức khoẻ và đáp ứng khẩu vị đa dạng của người tiêu dùng.

Đặc biệt, “tân binh” TH true MILK nói riêng và các sản phẩm khác của Tập đoàn TH nói chung còn được chế biến, đóng gói với công nghệ hàng đầu thế giới tại Nhà máy Sữa TH - công ty đạt chứng nhận trung hòa carbon theo chiêu chuẩn PAS 2060:2014. Đây là công ty đầu tiên của Việt Nam, cùng với Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên được Control Union – tổ chức chứng nhận quốc tế độc lập và uy tín – thẩm định và xác nhận.

“Toàn năng” từ hương vị cho đến chất lượng, Sữa tươi tiệt trùng Hương Chuối Tự Nhiên TH true MILK chính nguồn dinh dưỡng lành mạnh, tiện lợi để chăm sóc sức khỏe trọn vẹn cho cả gia đình. Hiện, khách hàng có thể dễ dàng tìm mua sản phẩm tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ, trang thương mại điện tử hoặc cửa hàng TH true mart gần nhất.

PV
TH true MILK Sữa Sữa tươi tiệt trùng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cần đặt mục tiêu hiện đại hóa các trường đại học và phát triển các viện nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh.
Vẽ lại bản đồ giáo dục đại học Việt Nam: Yêu cầu cấp bách của kỷ nguyên mới
(Ngày Nay) - Từ thực tiễn nhiều năm làm công tác quản lý giáo dục và nghiên cứu chính sách, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm cho rằng giáo dục đại học Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải “vẽ lại giang sơn” – một cuộc tái cấu trúc căn bản nhằm nâng cao chất lượng, tinh gọn hệ thống, tăng quyền tự chủ và hội nhập quốc tế.
Khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ, hỗ trợ người dân ổn định đời sống
Khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ, hỗ trợ người dân ổn định đời sống
(Ngày Nay) - Chiều 11/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã. Đây là 2 xã đã và đang bị ngập lụt nặng nhất do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô và các sở, ngành liên quan.