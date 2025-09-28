Có tới 45% ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi do nguyên nhân về dinh dưỡng

(Ngày Nay) - Theo Giáo sư Thuấn, tính chung trên toàn cầu, tỷ lệ tử vong do dinh dưỡng không hợp lý chiếm khoảng 10,6%. Những con số đó thể hiện vai trò hết sức quan trọng của dinh dưỡng.
Nhân viên y tế đo chiều cao cho trẻ tại ngày hội.

Hiện nay, các bệnh không lây nhiễm đã chiếm tới trên 80% tỷ lệ số ca tử vong. Nếu tính riêng về dinh dưỡng không hợp lý, số liệu của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy có tới 45% ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi là do dinh dưỡng (bao gồm cả thể thấp còi, béo phì).

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 5, do Báo Sức khỏe và Đời sống với tổ chức ngày 28/9, tại Hà Nội.

Theo Giáo sư Thuấn, tính chung trên toàn cầu, tỷ lệ tử vong do dinh dưỡng không hợp lý chiếm khoảng 10,6%. Những con số đó thể hiện vai trò hết sức quan trọng của dinh dưỡng, của việc ăn uống để vừa đảm bảo sức khỏe, phát triển thể chất, tinh thần mà còn phòng chống bệnh tật.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung, công tác phòng bệnh nói riêng được Đảng, nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ban ngành rất quan tâm. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó đã nêu bật vai trò của dinh dưỡng trong phòng bệnh.

Trong Nghị quyết số 72 đã chỉ rõ vai trò của dinh dưỡng hợp lý trong suốt vòng đời bao gồm cả yếu tố khẩu phần dinh dưỡng để làm sao phù hợp với lứa tuổi, thể trạng, điều kiện kinh tế văn hóa từng vùng miền của người Việt. Điều đó có nghĩa bữa ăn lành mạnh chính là sự chuẩn bị cho một tương lai khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn.

“Nếu chúng ta ăn nhiều quá thì dẫn tới thừa cân, béo phì, hệ quả gây ra một loạt các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, rối loạn chuyển hóa, tiểu đường và nhiều bệnh lý khác. Từ đó, mỗi người cần phải có suy nghĩ mỗi bữa ăn không chỉ để ấm bụng, no bụng mà phải ăn làm sao để tạo tiền đề cho phát triển tốt về thể trạng, thể chất, tinh thần, sức khỏe cho mỗi cá nhân, xa hơn nữa cho cả dân tộc,” Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết.

Nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh chương trình đã thực sự trở thành một hoạt động truyền thông vì sức khỏe cộng đồng có ý nghĩa, mang lại những giá trị thật qua những con số cụ thể, góp phần cùng ngành y tế trong việc nâng cao hiểu biết của người dân về thực hành dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý.

Qua mỗi lần tổ chức, chương trình đã lan tỏa trực tiếp tới khoảng 2.000-3.000 lượt người tham gia tại thực địa và trên 5 triệu lượt trên các kênh truyền thông, mạng xã hội của Báo Sức khỏe và Đời sống. Mỗi lần tổ chức, các bác sỹ, chuyên gia của chương trình đã trực tiếp thăm khám, tư vấn cho ít nhất 1000 lượt khách tham quan. Qua 4 lần tổ chức trước đó, chương trình đã tư vấn cho tổng cộng khoảng 4.500 người dân.

Sau các phần tranh tài về kiến thức dinh dưỡng và vận động của 20 đội chơi, Ban Tổ chức đã tìm được những đội chơi xuất sắc với những màn trình diễn ấn tượng nhất. Tại ngày hội, đông đảo người dân đủ mọi lứa tuổi, giới tính và các đội chơi đã cùng nhau ca hát, nhảy múa tạo nên không khí lễ hội sôi động.

