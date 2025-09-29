Herbalife Việt Nam đồng hành tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần 5 tại Hà Nội

(Ngày Nay) - Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đồng hành cùng Báo Sức khỏe & Đời sống, Cơ quan Ngôn luận của Bộ Y Tế, tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần 5 tại Công viên Thống Nhất, Thủ Đô Hà Nội. Đây là “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” thứ hai Herbalife Việt Nam đồng hành trong năm 2025, sau sự kiện được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 5 năm nay.
Ngày dinh dưỡng Cộng đồng 2025 lần 5 tại Hà Nội thu hút hàng ngàn người tham gia tại Công Viên Thống Nhất
Ngày dinh dưỡng Cộng đồng 2025 lần 5 tại Hà Nội thu hút hàng ngàn người tham gia tại Công Viên Thống Nhất

Sáng kiến này hướng đến mục tiêu giúp trang bị cho người tham gia những kiến thức bổ ích về dinh dưỡng và vai trò quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe và hạnh phúc, đồng thời khuyến khích mọi người áp dụng các thói quen sống năng động và lành mạnh.

Herbalife Việt Nam đồng hành tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần 5 tại Hà Nội ảnh 1

Ngày hội dinh dưỡng khuyến khích thói quen sống năng động & lành mạnh.

“Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần 5 đã thu hút sự quan tâm và tham gia của hàng ngàn người dân địa phương và du khách, nhiều người trong số đó đã có cơ hội được tư vấn về dinh dưỡng và vận động bởi các chuyên gia đầu ngành về sức khỏe và dinh dưỡng tại 20 quầy tư vấn miễn phí. Trong khuôn khổ sự kiện, một cuộc thi hấp dẫn về kiến thức dinh dưỡng và vận động nhóm với sự tham gia của 20 đội, được tuyển chọn từ hơn 100 đội đăng ký, đã được tổ chức để góp phần nâng cao sự quan tâm của cộng đồng về tầm quan trọng của đội nhóm những người có cùng mục tiêu trong việc hỗ trợ và động viên các cá nhân đạt được các mục tiêu lâu dài về sức khỏe và thể chất. Bên cạnh đó, khu vực trưng bày của Herbalife Việt Nam tại sự kiện với nhiều chương trình và hoạt động hấp dẫn về chủ đề sức khỏe và dinh dưỡng cũng thu hút đông đảo người tham gia.

Herbalife Việt Nam đồng hành tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần 5 tại Hà Nội ảnh 2
Herbalife Việt Nam đồng hành tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần 5 tại Hà Nội ảnh 3

Các tiết mục đoạt giải cao tại chương trình mang đến nhiều màu sắc truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên Tập Báo Sức khỏe & Đời sống kiêm Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Nhìn lại hành trình của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam, chúng tôi tự hào rằng chương trình đã thực sự trở thành một hoạt động truyền thông vì sức khỏe cộng đồng có ý nghĩa, mang lại những giá trị thật qua những con số cụ thể, và góp phần cùng ngành Y tế trong việc nâng cao hiểu biết của người dân về thực hành dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý. Qua mỗi lần tổ chức, chương trình đã lan tỏa trực tiếp tới khoảng 2.000 – 3.000 lượt người tham gia tại thực địa và trên 5 triệu lượt trên các kênh truyền thông, mạng xã hội của Báo Sức khỏe và Đời sống”.

Herbalife Việt Nam đồng hành tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần 5 tại Hà Nội ảnh 4

Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám Đốc Truyền Thông Cấp Cao Herbalife Việt Nam hòa chung không khí Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 5.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Chúng tôi rất phấn khởi khi chứng kiến Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam đã được tổ chức thành công lần thứ năm liên tiếp và nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng. Sự đồng hành liên tục của Herbalife Việt Nam cùng Báo Sức khỏe và Đời sống trong việc tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” thường niên là một minh chứng nữa cho cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của người dân và cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc hợp tác với các bên liên quan để thực hiện các chương trình khuyến khích cộng đồng áp dụng lối sống năng động, lành mạnh. Chúng tôi cũng vô cùng tự hào khi nhiều Thành viên Độc lập và nhân viên của chúng tôi đã tích cực tham gia sự kiện này”.

Herbalife Việt Nam đồng hành tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần 5 tại Hà Nội ảnh 5

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023, “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” đã trở thành một sự kiện sức khỏe cộng đồng thường niên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình thu hút hàng ngàn người tham gia trực tiếp và tiếp cận hàng triệu người quan tâm trên toàn quốc.

Herbalife Việt Nam đồng hành tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần 5 tại Hà Nội ảnh 6
