Phao Cứu Sinh Concert: Hương Tràm kể hành trình trở về bằng âm nhạc và sân khấu

(Ngày Nay) - Ngày 1/8 tại Hà Nội, Hương Tràm tổ chức “Phao Cứu Sinh Concert”, đêm diễn cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp, lấy tên từ album đánh dấu giai đoạn trở lại của cô. Chương trình được xây dựng như một câu chuyện gồm bốn chương: “Trở về”, “Đối diện”, “Buông” và “Trở lại”.

Đằng sau cái tên "Phao Cứu Sinh" không chỉ là một concert, mà là câu chuyện Hương Tràm lựa chọn kể lại hành trình trở về của chính mình bằng âm nhạc, sân khấu và những ký ức được sắp đặt thành bốn chương cảm xúc.

Hà Nội được lựa chọn làm điểm mở đầu vì đây là thành phố gắn với một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp Hương Tràm. Trước khi quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật, sang Mỹ du học. Trở lại Hà Nội với một concert lớn hơn về quy mô và dày hơn về ý niệm tạo ra một đường nối rõ ràng giữa hai giai đoạn.

Nếu liveshow lần trước đặt trọng tâm vào giọng hát và những lá thư cảm xúc, dự án lần này được mở rộng ra toàn bộ không gian trình diễn. Hành trình bắt đầu từ khi khán giả bước vào khu tiền sảnh, tiếp tục qua bốn chương trên sân khấu và chỉ thực sự kết thúc khi ánh đèn cuối cùng tắt.

Không gian biểu diễn được tổ chức trên ba lớp, gồm sân khấu chính có bục xoay, đường sân khấu hình chữ T tiến về phía khán giả và khu vực sàn hạ dành cho các phân đoạn cần xử lý đạo cụ lớn. Cách bố trí giúp Hương Tràm vừa giữ được vị trí trung tâm, vừa có thể di chuyển sâu vào khán phòng và thay đổi không gian theo từng chương.

Chương 1: Trở về cùng những ca khúc đã làm nên tên tuổi Hương Tràm

Chương mở đầu có nhiệm vụ kết nối Hương Tràm của hiện tại với những gì khán giả từng biết về cô. Sau phần giới thiệu kéo dài khoảng hai phút, những bóng người xuất hiện như đang lắp ghép lại sân khấu. Ánh sáng tăng dần, đám đông rút đi và Hương Tràm trở thành người duy nhất đứng ở trung tâm.

“Em Gái Mưa” được chọn làm ca khúc mở màn, ca khúc được khoác lên tấm áo mới với bản phối theo phong cách rock. Lựa chọn này là dễ hiểu bởi đây chính là dấu ấn lớn, nếu không muốn nói là “lớn nhất” trong sự nghiệp nữ ca sĩ. Trên sân khấu, Hương Tràm đứng giữa 40 vũ công cầm dù bạc. Đám đông cùng nhìn về một người, tạo ra hình ảnh vừa quen thuộc, vừa gợi cảm giác cô độc.

“Duyên Mình Lỡ” nối tiếp với 21 chiếc quạt hai mặt đỏ - đen được mở, lật và ghép thành những hình tròn lớn quanh một chiếc bàn có đường kính 4 m. Toàn bộ không gian được giữ trong ba màu trắng, đen và đỏ, tạo cảm giác kịch tính nhưng vẫn có độ tiết chế.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Đã rất lâu rồi trái tim Tràm mới rung lên từng nhịp như ngày hôm nay. Mỗi ngày trôi qua trong sự chờ đợi đều là một niềm hạnh phúc vô bờ. Khi được đứng ở đây, nhìn thấy sân khấu, nhìn thấy mọi người và cảm nhận từng khoảnh khắc đang đến gần, Tràm thực sự rất xúc động.

Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ở bên Tràm, lớn lên cùng Tràm, đi qua những cột mốc đẹp nhất, cả những lúc Tràm vấp ngã. Chính tình yêu và sự đồng hành của mọi người là động lực để Tràm có thể trở lại và đứng trên sân khấu này ngày hôm nay."

Đến “Em Mong”, Phúc Du xuất hiện, đưa chương đầu từ vùng hoài niệm sang tinh thần hiện đại, trẻ hơn và nhẹ hơn. Phần tương tác giữa hai nghệ sĩ tiếp tục được mở rộng thông qua “Yêu Anh Đi Em, Mẹ Anh Bán Bánh Mì”, nơi hình ảnh chữ, bánh mì và những bức ảnh cũ của Hương Tràm được xử lý theo hướng vui nhộn.

Nhờ cách sắp xếp này, chương “Trở về” tránh rơi vào tâm thế chỉ ôn lại hit cũ. Các ca khúc quen thuộc được đặt trong ngôn ngữ sân khấu mới, qua đó cho thấy Hương Tràm đang tìm cách giữ mối liên hệ với quá khứ nhưng không đứng yên trong quá khứ.

Chương 2: Đi vào vùng tối để đối diện chính mình

Nếu chương đầu là cuộc gặp lại với quá khứ, thì chương hai giống như hành trình bước vào những góc tối nhất của nội tâm, nơi Hương Tràm đối diện với những tổn thương từng khiến cô rời xa sân khấu. Đoạn phim chuyển chương sử dụng hình ảnh trắng đen qua khung cửa sổ, tạo cảm giác nhân vật đang bước vào căn phòng của ký ức.

“Get Out of Your Game” mở màn bằng việc Hương Tràm xuất hiện ở tầng sân khấu phía dưới, tương tác với màn hình rồi tiến dần lên sân khấu hình chữ T. Trang phục của vũ công được phủ hoàn toàn bằng màu đen. Tên ca khúc chạy liên tục trên màn hình theo nhiều kích thước, như những mệnh lệnh hoặc suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu.

Vùng tối được đẩy sâu hơn trong “Đợi” - màn kết hợp ấn tượng cùng 52Hz. Phân đoạn được xây dựng quanh hình ảnh những linh hồn nằm trong một nghĩa trang, chờ đợi một điều chưa thể gọi tên và tìm kiếm tình yêu vĩnh cửu. Những chiếc mặt nạ vàng bóng, chân micro phủ dây leo và trang phục đen tạo nên một thế giới vừa siêu thực, vừa ngột ngạt. Sau đó là “Vạn Vật Như Muốn Ta Bên Nhau” với 52Hz nối dài câu chuyện khi những linh hồn lần lượt được đánh thức.

“Set Fire to the Rain” đưa sân khấu trở về với sự cô độc. Không có vũ công, Hương Tràm đứng một mình trong ánh sáng đỏ cam, giữa hiệu ứng lửa, gió và những lớp chữ phủ kín màn hình. Sau hàng loạt cảnh diễn đông người, khoảng trống này giúp giọng hát trở lại thành trung tâm tuyệt đối.

Chương hai khép lại bằng sự xuất hiện của Lâm Bảo Ngọc trong “Golden”, tiếp đó là “Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác” và “Tình Yêu Buông Tha Cho Chúng Ta”. Cuộc đối thoại giữa hai giọng nữ mạnh tạo nên một thế cân bằng thú vị: một người đang đi qua đổ vỡ và một người thay cô nói về khả năng bước tiếp.

Chương 3: Khi “Phao Cứu Sinh” xuất hiện

Nếu hai chương đầu nói về trở về và đối diện, chương ba đặt nhân vật vào quá trình buông bỏ. Hình ảnh khởi đầu là một thân cây lớn với phần rễ bò ra trên mặt sàn. Hương Tràm ngồi trong hốc cây, giữa không gian rừng rậm và ánh sáng xanh nhạt để trình diễn “Ta Còn Thuộc Về Nhau” cùng “Cánh Hoa Tàn”.

Cây ở đây vừa là nơi trú ẩn, vừa là ký ức đã cắm rễ. Nhân vật dường như vẫn thuộc về một nơi nào đó nhưng bắt đầu hiểu rằng mình phải rời khỏi nơi ấy. “Phao Cứu Sinh”, ca khúc trung tâm của chương trình, được dàn dựng bằng một tấm vải lớn khoảng 20 x 22m phủ lên khu vực sàn nghiêng. Mười lăm vũ công nam mặc đen di chuyển sát mặt đất, nâng và kéo tấm vải thành những lớp sóng. Khi cao trào kết thúc, mặt vải phồng lên, che khuất toàn bộ sân khấu rồi đổ xuống. Hương Tràm biến mất.

Hình ảnh này lý giải trực tiếp tên concert. Phao cứu sinh không nhất thiết là một con người xuất hiện để kéo ai đó lên. Nó có thể là khoảnh khắc một người chấp nhận mình đang chìm, tìm được điểm bám và đủ sức tự rời khỏi vùng nước cũ. Việc Hương Tràm biến mất sau lớp sóng vì thế giống một lần lột xác hơn là một kết thúc.

Trong khoảnh khắc đặc biệt này, Hương Tràm cũng dành đôi lời tâm sự: "Hôm nay, Tràm xin phép được đi chân trần trên sân khấu. Tràm muốn cảm nhận mọi thứ theo cách chân thật nhất - từng bước chân, từng nhịp tim và từng khoảnh khắc được đứng ở đây cùng mọi người.

Có những quyết định trong cuộc sống, đến tận bây giờ Tràm vẫn không biết đó có phải là lựa chọn đúng hay không. Nhưng Tràm luôn tin rằng, khi mình đã lựa chọn thì mình phải đủ can đảm để chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy. Hôm nay, được nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, Tràm biết mình đã thật sự trở về.Ai trong chúng ta cũng sẽ có những lúc chông chênh, mệt mỏi hay muốn dừng lại để nghỉ ngơi. Điều đó không có gì đáng sợ cả. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ chính mình, thì sẽ luôn có cơ hội để bắt đầu lại.Và Tràm hy vọng, sau đêm nay, mỗi người trong chúng ta đều sẽ trở thành một "phao cứu sinh" của chính mình, và nếu có thể, cũng trở thành chiếc phao cứu sinh cho một ai đó đang cần được yêu thương và nâng đỡ."

Những ca khúc phía sau mở dần không gian: từ nước và đàn cá trong “Ước Anh Nhiều Niềm Vui” thay cho “Ước Anh Nhiều Nỗi Buồn”, đến bầu trời, cánh đồng và ánh hoàng hôn trong “Anh, Thế Giới Và Em”. Thế giới sân khấu bắt đầu có chiều sâu, ánh sáng và đường chân trời.

Phan Mạnh Quỳnh xuất hiện ở nửa sau của chương ba với “Sau Lời Từ Khước”, “Nước Ngoài”, “Từ Đó” và “Có Chàng Trai Viết Lên Cây”. Anh hát trong hốc cây, trở thành một phần tự nhiên của không gian kể chuyện. Riêng “Nước Ngoài” tạo liên hệ trực tiếp với quãng thời gian Hương Tràm sống tại Mỹ thông qua hình ảnh những người rời quê hương để học tập, lao động và tìm kiếm một đời sống khác.

Sự hiện diện của Phan Mạnh Quỳnh còn tạo ra một cây cầu về quê hương xứ Nghệ. Hai nghệ sĩ cùng xuất phát từ một vùng đất, cùng có thế mạnh kể chuyện bằng âm nhạc nhưng đại diện cho hai cách biểu đạt khác nhau. Khi những chiếc lá trên cây lần lượt rụng xuống, chương “Buông” cũng hoàn tất nhiệm vụ của mình với thông điệp rất rõ ràng: chỉ khi dám để một phần cũ rời đi, con người mới có khoảng trống để bắt đầu lại.

Chương 4: Trở lại với ánh sáng, quê hương và khán giả

“Ngại Ngùng” mở ra chương cuối bằng bảng màu pastel và hiệu ứng hoa nở trên màn hình. Hương Tràm bay lên sau điệp khúc, giữa lửa, giấy màu và những lớp voan xanh nhạt. Sự chuyển đổi từ khu rừng tối sang một sân khấu giàu màu sắc diễn ra rõ ràng, báo hiệu nhân vật đã thoát khỏi trạng thái mắc kẹt.

Sau “Anh”, khách mời bí mật của concert đã xuất hiện, khiến khán giả vỡ òa. Đó chính là Thu Minh - huấn luyện viên từng dẫn dắt Hương Tràm đến ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Hai nghệ sĩ cùng hòa giọng trong mashup “Yêu Mình Anh” và “Với Em Là Mãi Mãi”, kết nối hai ca khúc quen thuộc thành một cuộc đối thoại bằng âm nhạc. Sau hơn một thập kỷ với nhiều thay đổi trong sự nghiệp và cuộc sống, sự xuất hiện của Thu Minh mang ý nghĩa vượt khỏi một màn kết hợp khách mời. Người từng chứng kiến Hương Tràm bắt đầu hành trình ở tuổi 17 nay trở lại trong concert cá nhân lớn nhất của cô, ở thời điểm nữ ca sĩ lựa chọn nhìn lại quá khứ bằng tâm thế trưởng thành hơn.

Thu Minh xúc động khi hội ngộ Hương Tràm sau hơn một thập kỷ. Nữ ca sĩ mở đầu bằng lời nhắn gửi đầy cảm xúc: “14 năm từ 2012 đến nay, một chặng đường không ngắn. Cuộc sống luôn có vui buồn, thăng trầm, nhưng tất cả đều là hành trang để mỗi người trưởng thành hơn. Suốt từng ấy năm, chị chưa từng nhìn em khác đi - you are always my baby.Điều chị nhận ra hôm nay, thành công lớn nhất không chỉ là của riêng mình, mà là được đồng hành, dẫn dắt và chứng kiến các em trưởng thành. Nhìn học trò của mình được khán giả yêu thương, đó là niềm tự hào lớn nhất. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ở bên Hương Tràm để em có thể đứng vững trên sân khấu hôm nay.”

Đáp lại những lời chia sẻ của người thầy, Hương Tràm không giấu được sự xúc động khi nhắc lại hành trình của mình: “Sau Giọng hát Việt, em đã đi qua nhiều chặng đường, có thành công, có vấp ngã, nhưng chưa bao giờ đi một mình. Mỗi lần em cần, chị đều ở đó - lắng nghe, trả lời và động viên em. Em biết ơn chị vì đã luôn tin tưởng, yêu thương và dõi theo em suốt hành trình vừa qua.”

Điểm nhấn văn hóa của chương cuối nằm ở “Gái NGHỆ”, tiết mục có sự tham gia của NSND Tiến Dũng, bố Hương Tràm. Chất liệu hò ví giặm được đặt cạnh ngôn ngữ trình diễn hiện đại, với 60 vũ công, áo bóng đá Sông Lam Nghệ An, cá gỗ, hoa sen, tre, sông Lam, mái đình và những địa danh gắn với xứ Nghệ.

Đây là lần trở về sâu nhất trong toàn bộ concert. Sau khi đi qua những bản hit, những cuộc tình, thời gian ở nước ngoài và quá trình chữa lành, Hương Tràm trở lại với gia đình và nguồn cội. Sự xuất hiện của người cha giúp câu chuyện mang tính cá nhân rõ rệt, đồng thời tạo ra một lớp bản sắc mà các hiệu ứng sân khấu thuần túy khó thay thế.

Từ “Gái NGHỆ”, năng lượng tiếp tục được đẩy lên bằng “Say Anh”, trước khi “Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa” khép lại đêm diễn. Bốn mươi vũ công xuất hiện trong màu hồng rực rỡ. Hương Tràm tiến gần khán giả, còn tên cô lần đầu được chiếu lớn trên màn hình trung tâm. Concert kết thúc bằng chính cái tên của người đã đi xuyên qua toàn bộ hành trình.

Từ một hình ảnh về khả năng tự cứu trên sân khấu, “Phao Cứu Sinh” tiếp tục được Hương Tràm đưa ra ngoài âm nhạc thông qua quỹ thiện nguyện cùng tên. Gắn với concert là Phao Cứu Sinh Foundation, quỹ thiện nguyện do Hương Tràm thành lập và duy trì bằng nguồn lực cá nhân. Quỹ được trích từ một phần cát-xê sau mỗi chương trình của cô, cùng phần kinh phí còn lại sau khi tổng kết các đêm concert. Theo định hướng hiện tại, quỹ không kêu gọi hoặc tiếp nhận đóng góp tài chính từ bên ngoài.

Nhìn tổng thể, “Phao Cứu Sinh Concert” sở hữu một trục kể chuyện rõ ràng. Bốn chương tạo thành đường đi tâm lý dễ theo dõi: trở về để nhìn lại, đối diện với những vùng tối, buông điều đã cũ và trở lại với một trạng thái sống mới. Setlist, khách mời, quê hương, gia đình và hoạt động cộng đồng đều được đặt vào cùng đường dây này.

Dự án cũng cho thấy tham vọng tái định vị Hương Tràm sau thời gian dài vắng mặt. Nữ ca sĩ trở lại với hình ảnh của một nghệ sĩ trưởng thành hơn, có khả năng biến trải nghiệm riêng thành chất liệu biểu diễn và chủ động xây dựng thế giới sáng tạo của mình. Những bản hit cũ vẫn được giữ lại, nhưng được đặt trong cấu trúc mới để phục vụ câu chuyện hiện tại.

Nhờ giữ được sự cân bằng ấy, “Phao Cứu Sinh” trở thành một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp Hương Tràm. Giá trị của concert không chỉ nằm ở quy mô sân khấu hay số lượng tiết mục, mà ở khả năng chứng minh sự trở lại này đã được suy nghĩ nghiêm túc, có câu chuyện và có hướng phát triển dài hạn.

Sau cùng, điều “Phao Cứu Sinh” muốn kể có lẽ rất đơn giản: một người từng rời đi để cứu lấy mình, nay trở về với đủ bình tĩnh để kể lại hành trình ấy bằng âm nhạc. Sau Hà Nội, Hương Tràm dự kiến tổ chức tổ chức thêm một đêm diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu kế hoạch thành hiện thực, “Phao Cứu Sinh” sẽ trở thành dự án biểu diễn dài hơi trong giai đoạn mới của nữ ca sĩ.