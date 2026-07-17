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Hậu trường "Tinh Hà Say Hi": Dàn Anh Trai khuấy động không khí với loạt khoảnh khắc hài hước và tinh thần đồng đội

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
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(Ngày Nay) - Không chỉ mang đến những màn trình diễn được đầu tư trên sân khấu, tập UNCUT 2 của Tinh Hà "Say Hi" còn hé lộ nhiều khoảnh khắc hậu trường sôi động, nơi các Anh Trai thoải mái tương tác, cổ vũ lẫn nhau và chuẩn bị cho LIVESTAGE 1.
Hậu trường "Tinh Hà Say Hi": Dàn Anh Trai khuấy động không khí với loạt khoảnh khắc hài hước và tinh thần đồng đội

Sau phần trình diễn Dancin' My Way, các Anh Trai đồng loạt đứng dậy cổ vũ đội của buitruonglinh. Nhiều lời khen được dành cho tiết mục, trong đó Quang Hùng MasterD hài hước nhận xét Song Luân "dạo này Cụ Sinh nhảy được đấy". Ali Hoàng Dương cũng đánh giá cao sự đầu tư về ý tưởng của các đội, cho rằng format mới của chương trình giúp các ca khúc được làm mới và tạo cơ hội để các nghệ sĩ khám phá thêm nhiều khía cạnh của bản thân.

Hậu trường "Tinh Hà Say Hi": Dàn Anh Trai khuấy động không khí với loạt khoảnh khắc hài hước và tinh thần đồng đội ảnh 1
Hậu trường "Tinh Hà Say Hi": Dàn Anh Trai khuấy động không khí với loạt khoảnh khắc hài hước và tinh thần đồng đội ảnh 2

Không khí phía sau sân khấu càng thêm rộn ràng với màn "Việt hóa" tên bản demo IDNAT (Im Đợi Người Anh Thương) của đội HURRYKNG. Sau hàng loạt biến tấu ngẫu hứng, cả nhóm chốt phương án "Ít điểm nhưng anh thương", khiến các Anh Trai bật cười. Bên cạnh đó, màn đặt tên mascot cũng tạo nhiều tiếng cười khi linh vật của Wren Evans được ví như "mèo tủ lạnh", "mèo cạc-tông", còn mascot dành cho MC Trấn Thành lần lượt được đề xuất là "sư tử biển" và thậm chí là... "đuông dừa".

Xen giữa những tiếng cười là sự tập trung của các đội trước giờ biểu diễn. Các thành viên liên tục theo dõi tiết mục của nhau để học hỏi cách dàn dựng và tính toán chiến thuật. Đội Bad Night hy vọng khán giả sẽ giữ được nguồn năng lượng đến phần thi của mình, trong khi Pháp Kiều tự tin ca khúc của đội sẽ đủ sức khuấy động không khí. Các thành viên đội WEAN cũng tranh thủ bàn bạc cách tương tác với máy quay sau khi quan sát những phần trình diễn trước đó.

Hậu trường "Tinh Hà Say Hi": Dàn Anh Trai khuấy động không khí với loạt khoảnh khắc hài hước và tinh thần đồng đội ảnh 3
Hậu trường "Tinh Hà Say Hi": Dàn Anh Trai khuấy động không khí với loạt khoảnh khắc hài hước và tinh thần đồng đội ảnh 4

UNCUT 2 cũng ghi lại nhiều khoảnh khắc thể hiện tinh thần đồng đội của dàn Anh Trai. Captain Boy thông báo với mọi người rằng IVAN đã ổn định tinh thần hơn sau giây phút xúc động. Thể Thiên cùng các thành viên trò chuyện bằng tiếng Anh để động viên IVAN, đồng thời chỉnh lại trang phục cho người em trước khi lên sân khấu. Trong lúc đó, buitruonglinh vẫn miệt mài ôn lại từng động tác, còn Sơn.K hướng dẫn đồng đội tập thể dục để lấy lại sự tỉnh táo trước giờ biểu diễn.

Những khoảnh khắc đời thường, hài hước nhưng cũng đầy sự quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau tiếp tục cho thấy sự gắn kết của các Anh Trai trên hành trình chinh phục LIVESTAGE 1.

Tinh Hà "Say Hi" phát sóng định kỳ lúc 20h thứ Bảy hằng tuần. Tập 3 sẽ lên sóng vào 19h ngày 18/7 trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON.

Quỳnh Hoa
Tinh Hà “Say Hi”

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