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250 năm Quốc khánh Mỹ: Tổng thống Trump nhấn mạnh tầm nhìn tương lai đất nước

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Điểm lại chặng đường 250 năm phát triển đất nước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây là dịp để tưởng nhớ các giá trị lịch sử của nước Mỹ và khẳng định tinh thần dân tộc.
Đội hình máy bay trình diễn nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ tại New York ngày 4/7/2026.
Đội hình máy bay trình diễn nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ tại New York ngày 4/7/2026.

Nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Quốc khánh của Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 4/7 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu tại Washington, trong đó điểm lại chặng đường 250 năm phát triển của đất nước, đồng thời trình bày tầm nhìn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong bài phát biểu, ông Trump khẳng định dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ là “một trong những cột mốc vui mừng và vinh quang nhất mọi thời đại."

Điểm lại chặng đường 250 năm phát triển đất nước, Tổng thống Trump cho rằng đây là dịp để tưởng nhớ các giá trị lịch sử của nước Mỹ và khẳng định tinh thần dân tộc.

Ông đề cập đến những biểu tượng lịch sử gắn với quá trình hình thành và phát triển của nước Mỹ, đồng thời nhấn mạnh tương lai phía trước: “Chúng ta sẽ luôn đứng đầu. Chúng ta sẽ không bao giờ để đất nước này suy yếu. Chúng ta sẽ luôn tốt nhất."

Giới phân tích cho rằng chuỗi hoạt động "America 250" không chỉ là dịp nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của nước Mỹ, mà còn được chính quyền Trump sử dụng để truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, đoàn kết dân tộc, phục hồi kinh tế và khẳng định vai trò lãnh đạo của Mỹ trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump cũng đề cập đến một số chương trình nghị sự đang được thúc đẩy như dự luật bầu cử mang tên SAVE America Act hay giải quyết vấn đề về quyền sở hữu súng đạn.

Theo nhận định của giới quan sát, những nội dung này ngày càng trở thành trọng tâm trong thông điệp của Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

Sau bài phát biểu của Tổng thống Trump là màn trình diễn của các máy bay quân sự, chuyên cơ Air Force One, cùng chương trình bắn pháo hoa quy mô lớn.

Trước đó, Tổng thống Trump đã tham dự các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ với hàng loạt hoạt động chính trị, văn hóa và quân sự được tổ chức trên khắp cả nước. Tuy nhiên, thời tiết cực đoan đã khiến nhiều hoạt động tại Washington và một số thành phố lớn bị gián đoạn hoặc điều chỉnh kế hoạch tổ chức.

Trước khi ông Trump phát biểu, các lực lượng chức năng đã phải sơ tán khu quảng trường quốc gia National Mall ở Washington trong khoảng 2 giờ do mưa bão.

PV
250 năm Quốc khánh Mỹ Tổng thống Trump

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