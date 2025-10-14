ACB VSIP2 Bình Dương: Có hạn chế trong phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

(Ngày Nay) - Chi nhánh ACB VSIP2 Bình Dương bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 2 chỉ ra có tồn tại, hạn chế trong phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Có hạn chế trong phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Ngày 9/10/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 2 vừa công bố kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh VSIP2 Bình Dương (ACB VSIP2 Bình Dương). Trước đó, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại ACB VSIP2 Bình Dương trong 15 ngày, từ 29/7/2025 tới 21/8/2025.

Kết luận thanh tra cho thấy về cơ bản ACB VSIP2 Bình Dương đã tuân thủ quy định của pháp luật, ngành ngân hàng và quy định nội bộ của ACB; đã thực hiện kiểm soát rủi ro trong hoạt động và phát huy được những ưu điểm, thế mạnh của chi nhánh. Tuy nhiên, ACB VSIP2 Bình Dương vẫn bị chỉ ra một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, trong hoạt động cấp tín dụng, công tác thẩm định cho vay, giải ngân, kiểm tra và giám sát sau cho vay của ACB VSIP2 Bình Dương chưa đảm bảo chặt chẽ. Theo kết luận thanh tra, việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng, chuyển tiền một chiều, chuyển tiền ra nước ngoài tại ACB VSIP2 Bình Dương còn một số tồn tại, hạn chế. Điểm cần nhấn mạnh chính là việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố tại chi nhánh này cũng có tồn tại, hạn chế.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 2 cho rằng nguyên nhân là do nguồn lực cán bộ trẻ, thường xuyên thay đổi và phải tiếp nhận, quản lý nhiều hồ sơ vay, dẫn đến công tác thẩm định và thu thập hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn chưa đầy đủ.

Chi nhánh chưa tuân thủ triệt để các quy định về cho vay, quy trình cấp tín dụng; công tác thẩm định, kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay chưa sâu, dẫn đến việc thu thập chứng từ chứng minh nguồn trả nợ và mục đích sử dụng vốn vay chưa đầy đủ, chưa đảm bảo.

Vì vậy, theo cơ quan thanh tra, ban lãnh đạo chi nhánh và các phòng, ban nghiệp vụ có liên quan cùng chịu trách nhiệm chung về những tồn tại, sai sót và hạn chế trong công tác thẩm định, trình, kiểm soát hồ sơ cho vay và các hoạt động nghiệp vụ khác.

Ngoài ra, các cá nhân có liên quan đến những tồn tại, sai sót và vi phạm đã được nêu phải chịu trách nhiệm cá nhân theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc thực hiện từng vụ việc, từng công việc được phân công, cũng như trong từng hồ sơ, chứng từ khi ký, kiểm soát, trình, thẩm định, tái thẩm định, phê duyệt ở từng khách hàng và từng thời điểm.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 2 đã yêu cầu ACB VSIP2 Bình Dương thực hiện 9 kiến nghị và 2 khuyến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế, giúp chi nhánh hoạt động an toàn, hiệu quả theo quy định.

ACB VSIP2 Bình Dương được thành lập và hoạt động từ năm 2019, địa chỉ tại số 20A1 VSIP II, đường Trần Quốc Toản (Tạo Lực 5), phường Bình Dương, TP.HCM. Ông Trần Công Đoàn là Giám đốc chi nhánh.

Miền Nam là thị trường trọng yếu

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của toàn hệ thống ACB là 933.541 tỷ đồng, trong đó thị trường miền Nam chiếm tới 96,8% (tương đương 903.918 tỷ đồng); nợ phải trả toàn hệ thống đạt 846.331 tỷ đồng, thị trường miền Nam chiếm 95,2% (tương đương 805.800 tỷ đồng).

Có thể thấy miền Nam là thị trường trọng yếu của ACB. Đa số tài sản và tín dụng đều tập trung ở địa bàn này. Thế nhưng, các chi nhánh vi phạm tại miền Nam là khá nhiều. Ngoài ACB VSIP2 Bình Dương, mới đây, ACB Vĩnh Long cũng bị chỉ ra nhiều vấn đề. Cụ thể, hồi đầu tháng 9 năm nay, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Khu vực 14 ban hành văn bản số 128/TB-TTNH thông báo kết luận thanh tra ACB Vĩnh Long.

Thanh tra cũng phát hiện tồn tại, hạn chế về hồ sơ vay vốn, công tác thẩm định, quyết định cho vay và kiểm tra, giám sát vốn vay. Ngoài ra, nợ xấu nội bảng tại Ngân hàng ACB Vĩnh Long tăng trong thời kỳ thanh tra.

Trong khi đó, hoạt động tín dụng và huy động vốn không đóng góp vào tăng trưởng lợi nhuận dương của ACB trong nửa đầu năm 2025. Cụ thể, hu nhập lãi thuần thời kỳ này giảm từ 13.833 tỷ đồng xuống 13.043 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế lại tăng từ 8.374 tỷ đồng lên 8.559 tỷ đồng. “Gánh” đà tăng trưởng dương về lợi nhuận của ACB chính là hoạt động ngoại hối, chứng khoán đầu tư và hoạt động khác.