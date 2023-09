ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu suy yếu

(Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong hai ngày từ 25 - 26/9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn gây chia cắt, ngập lụt. Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, nhiều trường buộc phải cho học sinh nghỉ học.