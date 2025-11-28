Alibaba ra mắt kính AI nhằm cạnh tranh với Meta trong cuộc đua công nghệ

(Ngày Nay) - Alibaba tung dòng kính AI để mở rộng hệ sinh thái tiêu dùng, cạnh tranh với Meta và các đối thủ trong nước trong bối cảnh thị trường thiết bị thông minh bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh.

Theo CNBC ngày 27/11, Alibaba chuẩn bị ra mắt mẫu kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu bước tiến mới của tập đoàn công nghệ Trung Quốc trong nỗ lực mở rộng sang mảng AI tiêu dùng giữa môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Quark AI Glasses gồm hai phiên bản: S1 giá từ 3.799 NDT, tương đương khoảng 536 USD, và G1 giá 1.899 NDT. Thiết bị được tích hợp mô hình Qwen, hệ thống AI do Alibaba phát triển, và liên kết trực tiếp với ứng dụng Qwen mới ra mắt. Người dùng có thể kích hoạt nhiều chức năng qua điều khiển bằng giọng nói.

Alibaba cho biết kính sử dụng thấu kính như màn hình hiển thị, kèm theo camera gắn trên gọng kính. Sự khác biệt chính giữa hai phiên bản nằm ở chất lượng màn hình. Dòng sản phẩm mới hỗ trợ dịch thuật trực tiếp, tạo ghi chú họp bằng AI, trả lời câu hỏi theo thời gian thực, đồng thời cho phép chụp ảnh sản phẩm và hiển thị giá trên nền tảng mua sắm trực tuyến Taobao.

Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu kỳ vọng kính thông minh sẽ trở thành thế hệ thiết bị tiêu dùng tiếp theo sau smartphone, Alibaba đang cạnh tranh trực diện với Meta của Mỹ. Tháng 9 vừa qua, Meta đã trình làng kính Meta Ray-Ban Display giá 799 USD, mẫu kính thương mại đầu tiên của họ có màn hình tích hợp và khả năng điều khiển bằng cử chỉ tay thông qua vòng đeo tay.

Sản phẩm của Alibaba trước mắt chỉ bán tại Trung Quốc, cạnh tranh với các đối thủ trong nước gồm Xiaomi và startup Xreal. Thị trường kính thông minh còn nhỏ nhưng đang tăng trưởng nhanh. Theo dự báo của Omdia, lượng xuất xưởng kính AI có thể vượt 10 triệu chiếc vào năm 2026, gấp đôi năm 2025.

Đối với Alibaba, kính AI là bước đi mới trong chiến lược củng cố vị thế ở thị trường tiêu dùng. Ứng dụng Qwen đạt 10 triệu lượt tải chỉ trong tuần đầu thử nghiệm công khai, trong khi mảng điện toán đám mây, nơi ghi nhận phần lớn doanh thu từ AI, đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng cải thiện trong quý gần nhất. Tập đoàn đặt trụ sở tại Hàng Châu tiếp tục đầu tư mạnh vào AI, cạnh tranh trực tiếp với Baidu và Tencent trong việc phát triển mô hình mới và ra mắt sản phẩm thương mại.