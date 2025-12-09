AstraZeneca đồng hành cùng ESMO Asia 2025, thúc đẩy đổi mới khoa học và nâng cao năng lực điều trị ung thư tại khu vực

(Ngày Nay) -Hội nghị Ung thư ESMO châu Á 2025 (ESMO Asia Congress 2025), do Hiệp hội Ung thư châu Âu (ESMO) tổ chức, mới đây đã diễn ra tại Singapore, quy tụ hàng nghìn chuyên gia, nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm sàng hàng đầu trong lĩnh vực ung thư học.

Đây là sự kiện khoa học thường niên uy tín nhất của khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm cập nhật các tiến bộ nổi bật nhất trong nghiên cứu lâm sàng, liệu pháp điều trị và mô hình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư.

Với chương trình học thuật phong phú gồm các phiên toàn thể, hội chẩn đa chuyên khoa, báo cáo poster khoa học và hoạt động kết nối chuyên môn, ESMO Asia tiếp tục là diễn đàn trọng điểm giúp cộng đồng ung thư học tiếp cận dữ liệu mới nhất về liệu pháp đích, liệu pháp miễn dịch và những giải pháp đổi mới mang tính đột phá.

Gánh nặng ung thư tại châu Á và Việt Nam tiếp tục gia tăng

Châu Á hiện là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bệnh ung thư. Khu vực chiếm 49% số ca mắc mới và 56% số ca tử vong do ung thư trên toàn cầu. Sự đa dạng về yếu tố nguy cơ, lối sống và điều kiện hệ thống y tế khiến gánh nặng bệnh lý giữa các quốc gia khác biệt rõ rệt, trong đó nhiều nước có thu nhập thấp và trung bình đang chịu sức ép lớn.

Tại Việt Nam, số ca ung thư mới dự kiến tăng 23% vào năm 2030 so với năm 2020, với ung thư phổi, gan và vú nằm trong nhóm bệnh có tỷ lệ mắc cao nhất. Riêng ung thư phổi, 75% bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ đạt 14,8%, cho thấy nhu cầu cấp thiết trong sàng lọc và chẩn đoán sớm.

Một số nhóm bệnh gây ảnh hưởng đặc biệt lớn tại châu Á bao gồm:

Ung thư phổi: Chiếm gần 60% ca mắc và 62% ca tử vong toàn cầu. Tỷ lệ sống 5 năm tại các nước đang phát triển vẫn rất thấp, chỉ 3,7% ở Ấn Độ và 8,6% tại Thái Lan, thấp hơn mức trung bình toàn cầu 10–20%.

Ung thư vú: Nguyên nhân tử vong hàng đầu ở phụ nữ tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, với 80% ca tử vong xảy ra tại quốc gia này. Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi bệnh di căn và tỷ lệ sống sót rất thấp, với chưa đến một phần ba số bệnh nhân sống sót quá năm năm.

Ung thư tiêu hóa: Chiếm 26% ca mắc và 35% ca tử vong toàn cầu, trong đó châu Á chịu ảnh hưởng nặng nhất, đặc biệt là ung thư gan và dạ dày. Khu vực chiếm đến 72,5% ca mắc và 72,4% ca tử vong do ung thư gan trên toàn thế giới.

Những con số này nhấn mạnh khoảng trống điều trị lớn và sự cần thiết của các giải pháp điều trị đổi mới tại khu vực.

Nỗ lực hệ thống tại châu Á và Việt Nam: AstraZeneca thúc đẩy đổi mới toàn diện từ sàng lọc đến điều trị

Là một trong những doanh nghiệp dẫn dắt đổi mới khoa học trong điều trị ung thư, AstraZeneca hiện diện mạnh mẽ tại ESMO Asia 2025 với 37 báo cáo thường quy và 10 nghiên cứu phân tử được công bố. Nhiều nghiên cứu mang tính “first-in-class” và “best-in-class”, đóng vai trò định hình tiêu chuẩn điều trị mới cho các nhóm bệnh có gánh nặng lớn nhất tại châu Á.

Các trọng tâm nghiên cứu nổi bật của AstraZeneca có:

Ung thư phổi: Tập trung vào giải quyết tình trạng kháng thuốc EGFR và tối ưu hóa điều trị ở giai đoạn sớm—những thách thức quan trọng trong khu vực có tỷ lệ phát hiện muộn rất cao.

Ung thư vú: Tiếp tục mở rộng nghiên cứu về liệu pháp đích cho ung thư vú HR+/HER2- có đột biến BRCA/PALB2, đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị ở nhóm bệnh HER2+.

Ung thư tiêu hóa: Phát triển liệu pháp miễn dịch cho ung thư gan (HCC) và ung thư đường mật; tối ưu hóa thuốc điều trị đích ADC cho ung thư dạ dày—một trong những bệnh lý phổ biến tại châu Á.

Ngoài những công bố khoa học tại hội nghị, AstraZeneca khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng hệ thống y tế các quốc gia châu Á – bao gồm Việt Nam – thông qua nhiều sáng kiến mang tính hệ thống.

AstraZeneca đang triển khai các chương trình trọng điểm:

Mở rộng sàng lọc sớm ung thư (phổi, vú, tiêu hóa) thông qua hợp tác với cơ quan y tế và bệnh viện.

Tăng cường năng lực xét nghiệm biomarker để người bệnh tiếp cận liệu pháp cá thể hóa kịp thời.

Đào tạo chuyên môn cho đội ngũ y tế, thúc đẩy cập nhật phác đồ điều trị chuẩn quốc tế.

Thúc đẩy mô hình y tế công – tư (PPP) nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thuốc và giải pháp điều trị mới.

Đầu tư vào dữ liệu thực tế (RWE) để hiểu rõ hơn đặc điểm bệnh học tại châu Á – Thái Bình Dương.

Hỗ trợ chuyển đổi số bệnh viện, đặc biệt trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đọc hình ảnh và phát hiện sớm.

Những hoạt động này thể hiện vai trò tiên phong của AstraZeneca trong việc thúc đẩy đổi mới đột phá, đồng thời đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng hệ thống chăm sóc ung thư toàn diện từ phòng ngừa, phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác, điều trị cá thể hóa, đến chăm sóc giảm nhẹ.

Những nỗ lực này phản ánh cam kết dài hạn của AstraZeneca trong việc đồng hành cùng các quốc gia châu Á – bao gồm Việt Nam – hướng tới hệ thống chăm sóc ung thư toàn diện, từ phòng ngừa, phát hiện sớm đến điều trị cá thể hóa và chăm sóc giảm nhẹ.

Qua sự hiện diện tại ESMO Asia 2025, AstraZeneca tiếp tục góp phần định hình tương lai điều trị ung thư, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh và giảm gánh nặng ung thư trong khu vực.