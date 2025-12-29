Ngành Y tế vượt 8/9 chỉ tiêu Chính phủ giao

(Ngày Nay) - Năm 2025, ngành Y tế đã hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu được Quốc hội giao, đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu chuyên môn do Chính phủ giao.

Ngày 29/12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025, tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2021–2025, định hướng công tác nhiệm kỳ 2026–2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong năm 2025 và giai đoạn 2021–2025; xác định rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Y tế trong giai đoạn phát triển mới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: "Giai đoạn 2021–2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, hậu quả từ dịch bệnh COVID-19, thiếu thuốc, dịch vụ y tế, tình hình thiên tai, bão lũ; bên cạnh đó là việc sắp xếp lại bộ máy vừa qua, ngành Y tế phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, những vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực".

Giai đoạn 2021–2025, nhiều chỉ tiêu của ngành Y tế đạt và vượt kế hoạch, khẳng định sự phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Công tác hoàn thiện thể chế được xác định là khâu đột phá, với việc ban hành 5 luật quan trọng, hàng chục Nghị định, gần 200 Thông tư, cùng nhiều chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn đến năm 2045 và 2050.

Bên cạnh đó, lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại. Công tác y tế dự phòng, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu được củng cố vững chắc. Công tác an sinh xã hội, bảo trợ y tế được mở rộng, góp phần bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Chuyển đổi số y tế có những kết quả bước đầu rõ nét. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, ngành Y tế đã hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu được Quốc hội giao trong năm 2025, bao gồm tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, số bác sĩ và số giường bệnh trên 10.000 dân. Ngành cũng đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu chuyên môn do Chính phủ giao, cụ thể: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 95,15% dân số, vượt mục tiêu đề ra; số bác sĩ đạt 15 bác sĩ trên 10.000 dân; số giường bệnh đạt 34,5 giường trên 10.000 dân; tuổi thọ trung bình của người dân đạt khoảng 74,8 tuổi; tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ y tế đạt trên 90%... Những kết quả này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và nỗ lực vượt bậc của ngành trong việc bảo đảm các mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Bước sang giai đoạn 2026-2030, ngành Y tế xác định tiếp tục đổi mới toàn diện, phát triển theo các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư. Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; mọi người dân được sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, chủ động phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cụ thể, ngành sẽ tập trung thực hiện nhiều nhóm giải pháp trọng tâm như: Thực hiện quản lý, chăm sóc sức khoẻ theo vòng đời; triển khai có hiệu quả các chương trình nâng cao trí lực, thể lực, tầm vóc, tuổi thọ người Việt Nam, chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, chương trình chăm sóc sức khoẻ học đường; xây dựng các mô hình cộng đồng, trường học và nơi làm việc an toàn, khỏe mạnh; đẩy mạnh phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân…

Ngành Y tế phấn đấu đến năm 2030 tuổi thọ trung bình của người dân nâng lên khoảng 75,5 tuổi; kiểm soát tốt các bệnh không lây nhiễm; duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao; cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét; bảo đảm an ninh y tế trong mọi tình huống. Các định hướng lớn bao gồm hoàn thiện thể chế pháp luật y tế; sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực y tế cơ sở và y tế dự phòng; phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; bảo đảm tự chủ thuốc, vắc xin và trang thiết bị y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới tài chính y tế hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Riêng năm 2026, ngành Y tế sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về xây dựng và hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tăng cường y tế dự phòng, bảo đảm cung ứng thuốc, vaccine, đổi mới cơ chế tài chính y tế và mở rộng hợp tác quốc tế… tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.