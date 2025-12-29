TP HCM vận hành hệ thống y tế siêu đô thị lớn nhất Việt Nam

(Ngày Nay) - Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố 10 dấu ấn nổi bật của ngành y tế trong năm 2025, ghi nhận những bước tiến quan trọng của Thành phố trong bối cảnh mở rộng lên siêu đô thị với hơn 14 triệu dân.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, một trong những dấu mốc quan trọng là từ ngày 1/7/2025, sau khi hợp nhất hệ thống y tế tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành y tế thành phố chính thức vận hành trên không gian siêu đô thị, trở thành hệ thống y tế có quy mô lớn nhất cả nước với hơn 14 triệu dân.

Sự mở rộng đồng thời về địa giới hành chính, quy mô dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới căn bản mô hình tổ chức, quản lý và cung ứng dịch vụ y tế, phù hợp với bối cảnh phát triển mới của Thành phố.

Trước yêu cầu đó, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã chủ động điều chỉnh định hướng phát triển, từng bước hình thành mô hình hệ sinh thái y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Theo mô hình này, mỗi khu vực được định hướng hình thành các hạt nhân y tế có đủ năng lực chuyên môn, liên thông chặt chẽ với toàn hệ thống, nhằm bảo đảm phân bổ hợp lý nguồn lực, tăng cường năng lực bao phủ và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân trên toàn địa bàn thành phố mở rộng.

Triển khai định hướng trên, trong năm 2025, nhiều giải pháp đồng bộ đã được tổ chức thực hiện, tập trung phát triển cơ sở 2 của các bệnh viện tuyến cuối tại các khu vực xa trung tâm; tăng cường luân phiên bác sĩ và hỗ trợ chuyên môn liên vùng; mở rộng mạng lưới trạm cấp cứu vệ tinh, bảo đảm kết nối liên thông giữa các khu vực; đồng thời đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật giữa các bệnh viện chuyên sâu và các cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản. Các giải pháp này góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, giảm tải cho tuyến cuối và nâng cao hiệu quả vận hành của toàn hệ thống.

Năm 2025 cũng ghi dấu bước chuyển quan trọng trong củng cố y tế cơ sở khi Thành phố sắp xếp 38 Trung tâm y tế khu vực, gồm 168 Trạm y tế trực thuộc Sở Y tế thành 168 Trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, chính thức vận hành từ ngày 1/1/2026. Việc tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở nhằm nâng cao tính chủ động của chính quyền địa phương, đưa Trạm y tế trở thành “điểm chạm y tế đầu tiên” trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Cùng với đó, ngành y tế TP Hồ Chí Minh chính thức đảm trách lĩnh vực an sinh xã hội và bảo trợ xã hội, đặt chăm sóc sức khỏe làm trọng tâm trong bảo vệ các nhóm yếu thế. Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các đối tượng tại các trung tâm bảo trợ xã hội được triển khai với sự tham gia hỗ trợ của 16 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, góp phần bảo đảm điều trị liên tục, hạn chế chuyển viện không cần thiết và tăng cường công bằng y tế.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Thành phố đã kiểm soát hiệu quả và công bố chấm dứt dịch sởi vào ngày 26/6/2025, sau chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn với độ bao phủ gần tuyệt đối, tạo lá chắn miễn dịch cộng đồng vững chắc.

Năm 2025 cũng ghi nhận nhiều dấu ấn trong phát triển y tế chuyên sâu với việc triển khai thành công các kỹ thuật y khoa trình độ cao như thông tim can thiệp bào thai, vi phẫu nối chi phức tạp và kỹ thuật E-CPR ngoại viện bằng ECMO di động. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của TP Hồ Chí Minh là trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước.

Bên cạnh đó, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra Côn Đảo từ tháng 9/2025 đã giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, hạn chế chuyển viện về đất liền. Ngày 10/11/2025, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động tại Cần Giờ theo mô hình bệnh viện đa khoa liên kết, là những bước đi cụ thể nhằm mở rộng không gian cung ứng dịch vụ y tế, bảo đảm người dân vùng xa trung tâm và khu vực biển đảo được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Song song với đầu tư hạ tầng, ngành y tế Thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hoàn thành triển khai bệnh án điện tử tại 163/164 bệnh viện, từng bước hình thành kho dữ liệu y tế phục vụ công tác quản trị, dự báo và hoạch định chính sách.

Đặc biệt, trong năm 2025, Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh đã thông qua 25 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất cho hệ thống y tế trong bối cảnh Thành phố mở rộng địa giới hành chính và vận hành theo mô hình siêu đô thị.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhận định, những sự kiện nổi bật nêu trên là những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình đổi mới của ngành y tế TP Hồ Chí Minh trong năm 2025, với nền tảng hệ thống ngày càng hoàn thiện, đội ngũ nhân lực tận tâm và quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số. Qua đó, ngành y tế Thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới một hệ thống y tế hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững.