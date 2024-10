Bà Harris dẫn cách biệt trước ông Trump

(Ngày Nay) - Theo khảo sát mới nhất do Viện Các vấn đề chính trị Đại học Havard (HIP) công bố ngày 25/10 cho thấy, trong cuộc đua tranh chức Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Kamala Harris dẫn điểm trước cựu Tổng thống Donald Trump trong nhóm cử tri trẻ ở độ tuổi từ 18 đến 29 tuổi.

Cụ thể, trung bình trong 3 người trẻ tuổi, có 2 người ủng hộ bà Harris và một người ủng hộ ông Trump. Xu thế này giúp bà Harris vượt trước đối thủ 28 điểm xét về sự ủng hộ của cử tri trẻ. Đây là mức chênh lệch lớn, nhưng giảm 3 điểm so với kỳ khảo sát hồi tháng 9 cũng do HIP thực hiện. Đáng chú ý, ở 7 bang chiến địa, mức độ dẫn điểm của bà Harris trước ông Trump ở giới trẻ chỉ còn 9 điểm (51% so với 40%).

Thăm dò cũng cho thấy mức độ chênh lệch về độ hào hứng đi bỏ phiếu của cử tri trẻ đối với ứng cử viên họ ủng hộ. 71% cử tri trẻ ủng hộ bà Harris nói rằng có kế hoạch đi bỏ phiếu, trong khi tỉ lệ này ở nhóm ủng hộ ông Trump chỉ là 59%.

Khoảng cách về giới tính cử tri cũng tiếp tục được nới rộng. Bà Harris dẫn 10 điểm trước đối thủ ở cử tri nam giới trẻ tuổi và dẫn trước tới 30 điểm ở nhóm cử tri nữ giới trẻ tuổi. Ông Trump chỉ có được đôi chút lợi thế từ số thanh niên da trắng.

Đáng chú ý, chỉ có 1 trên 5 người tham gia khảo sát tin rằng sẽ có tiến trình chuyển giao quyền lực êm thấm hậu bầu cử.