Bà Rịa – Vũng Tàu: Thúc đẩy phát triển 7 loại hình sản phẩm du lịch

Vùng đất thiên nhiên tuyệt tác

Thiên nhiên đã bày sẵn những tuyệt tác cho vùng đất này với những cánh rừng nguyên sinh, với 2 khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu và vườn Quốc gia Côn Đảo. Riêng vườn Quốc gia Côn Đảo là ramsar thế giới thứ 6 của Việt Nam và là ramsar đầu tiên nằm biệt lập giữa biển khơi (Ramsar là vùng đất ngập nước có đủ điều kiện đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn của một vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế). Nơi đây còn lưu giữ nhiều ngôi chùa, đình đền, miếu thờ và ghi dấu lịch sử vùng đất với những công trình kiến trúc bởi sự đa dạng, nét độc đáo, quy mô mà tiêu biểu là kiến trúc tôn giáo.

Không chỉ sở hữu những bãi biển đẹp tầm thế giới, Bà Rịa -Vũng Tàu còn sở hữu nhiều di sản văn hóa, nên có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch. Nhiều năm qua, lượt khách du lịch đến với vùng đất này đang dần tăng lên. Sự chuyển mình bứt phá của du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu được minh chứng bằng những con số ấn tượng như trên 1.100 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 457 cơ sở được phân loại xếp hạng từ đạt chuẩn đến 5 sao với 12.897 phòng.

Hoạt động du lịch tăng trưởng khá trong năm 2023 doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 13,77% so với năm 2022, vượt kế hoạch đề ra (Nghị quyết tăng 11,16%) và doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 72,09% so với năm 2022, vượt kế hoạch đề ra (Nghị quyết tăng 12,83%). Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh khoảng 14,1 triệu lượt, tăng 15,27% so với năm 2022. Tiếp tục thúc đẩy phát triển 07 loại hình sản phẩm du lịch chủ yếu theo kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Một số dự án mới đã đưa vào khai thác kinh doanh góp phần phát triển thêm sản phẩm du lịch chất lượng cao như: Hồ Tràm Trip, Imperial, Pullman, Malibu, Melia Hồ Tràm, Marina Bay Vung Tau, Oceanami, khách sạn CAO… Những khu nghỉ dưỡng, khách sạn nằm gần biển với lối kiến trúc sang trọng cùng chất lượng phục vụ tốt đã để lại ấn tượng tuyệt vời trong lòng du khách cả trong và ngoài nước.

Triển khai nhiều giải pháp để kích cầu, phát triển du lịch

Tổ chức Chương trình "Dấu ấn Hè 2023" tại huyện Xuyên Mộc với hơn 10.000 du khách tham gia nhằm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch đa dạng của Bà Rịa-Vũng Tàu; Tuần lễ du lịch Bà Rịa–Vũng Tàu năm 2023 tại TP. Vũng Tàu.

Với chuỗi hoạt động ẩm thực, hội chợ OCOP, giải golf giao hữu, giải chạy Vung Tau Discovery Night Run 2023, trải nghiệm dù lượn..., cùng những hội nghị xúc tiến du lịch vùng Đông Nam Bộ. Các địa phương cũng triển khai nhiều giải pháp tiếp thị điểm đến, bổ sung làm mới sản phẩm, phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành để có chiến lược dịch vụ cùng giá hợp lý nhằm kích cầu, thu hút khách bù cho khoảng trống mùa thấp điểm.

Triển khai kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng năm 2023; kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch vùng Đông Nam Bộ tại Hội chợ du lịch quốc tế TPHCM lần thứ 17 năm 2023; kế hoạch quảng bá du lịch trên mạng tin tức truyền hình cáp của CNN. Cung cấp ấn phẩm trưng bày tại Góc văn hóa Bà Rịa-Vũng Tàu tại thành phố Padang, Indonesia. Sở Du lịch cũng lên kế hoạch tổ chức Lễ hội Drone show quốc tế, dự kiến diễn ra vào 2 ngày 30 - 31/12/2-23 kết nối với các hoạt động countdown chào mừng năm mới 2024.

Ngoài việc tổ chức sự kiện, ngành du lịch tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh nhằm thu hút khách quốc tế, khách trú đông, khách tàu biển mùa cuối năm bằng những kế hoạch cụ thể. Chẳng hạn quảng bá du lịch, văn hóa trên các kênh thông tin của Hàng không Việt Nam; làm và phát hành phim quảng bá hình ảnh cho khách du lịch tàu biển; thông tin giới thiệu tour tuyến, điểm tham quan, di tích, làng nghề tại cụm cảng Tân Cảng - Cái Mép.