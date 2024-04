Bắc Giang nhiều kết quả trong phát triển xã hội số

Bắc Giang tập trung xây dựng môi trường số an toàn và tin cậy cho cộng đồng. Theo đó, tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách an toàn số cho cộng đồng, cung cấp thông tin và kiến thức về an toàn trên môi trường số; xây dựng nền tảng cung cấp các khóa học đại trà (MOOCs) trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp để nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số cho người dân; từng bước hình thành công dân số, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Năm 2024 và 2025, Bắc Giang tập trung xây dựng các dịch vụ số trên nền tảng chính quyền số, đô thị thông minh qua nhiều kênh giao tiếp giúp người dân có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu như sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, thông tin bất động sản, việc làm, các tiện ích của thương mại điện tử và kinh tế chia sẻ… để mang lại sự hài lòng cho người dân thông qua chuyển đổi số.

Tỉnh dự kiến triển khai, phát triển hệ thống wifi miễn phí tại các khu, điểm du lịch, bệnh viện, bến xe… với khoảng 100 điểm để phục vụ phát triển xã hội số của địa phương.

Cùng với đó, tỉnh quan tâm triển khai các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của cơ quan nhà nước; xây dựng Trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số. Tỉnh xây dựng kế hoạch, tổng rà soát và triển khai phương án đảm bảo 100% hệ thống cáp quang được phủ đến tận cấp xã.

Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đẩy nhanh phổ cập internet và thiết bị điện tử trên toàn tỉnh như: Cung cấp thiết bị truy cập mạng cho các vùng đặc biệt khó khăn; cung cấp thiết bị số giá rẻ để phổ cập chuyển đổi số đến toàn tỉnh.

Các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đẩy mạnh thanh toán điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán không tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Bắc Giang quan tâm xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin thuận lợi trên thiết bị di động để hỗ trợ phổ biến đường lối chính sách, pháp luật; giáo dục về giới tính, nhân quyền, bình đẳng giới, quyền phụ nữ, quyền trẻ em, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào dân tộc thiểu số; cung cấp thông tin hướng nghiệp, việc làm phù hợp với trình độ, nhu cầu của người dân…

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 209 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn và 2.128 tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn, tổ dân phố với hơn 17.000 thành viên. Các Tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên duy trì hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu…

Tỉnh đoàn Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên, thanh niên trong tham gia hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng. Ban Thường vụ Thành đoàn Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao thành phố ra mắt Bản đồ số các di tích lịch sử - văn hóa thành phố Bắc Giang. Tỉnh Đoàn Bắc Giang duy trì website: dulichso.bacgiang.gov.vn.

Các huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền để hình thành các chợ, điểm bán hàng dân sinh không dùng tiền mặt trên Cổng thông tin điện tử cấp huyện, tuyên truyền tới người dân và phát động đoàn viên, thanh niên, người dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng, mua bán và thanh toán hàng hóa không dùng tiền mặt.../.