Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản

Hà Nội chủ động ứng phó và khắc phục sạt lở (Ngày Nay) - Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa to kéo dài, địa bàn Thủ đô Hà Nội ghi nhận hàng chục điểm sạt lở, trong đó có nhiều vị trí nguy hiểm, trực tiếp đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.

Triển khai bệnh án điện tử: Nhiều bệnh viện chưa có sự đồng bộ hạ tầng công nghệ (Ngày Nay) - Về việc các bệnh viện đang nhanh chóng hoàn thiện triển khai bệnh án điện tử, ông Nguyễn Bá Hùng, Trưởng phòng Dịch vụ chuyển đổi số y tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia (Bộ Y tế) đã có cuộc trao đổi với báo chí về vấn đề hạ tầng công nghệ và những khó khăn hiện nay.

Phát triển sản phẩm du lịch: Để mỗi trải nghiệm luôn tạo dấu ấn với du khách (Ngày Nay) - Tiến sỹ Đoàn Mạnh Cương đề xuất phát triển đa dạng hơn các sản phẩm du lịch ẩm thực với trải nghiệm và tương tác, như tour khám phá ẩm thực chợ Bến Thành, chợ Tân Định… gắn kết với nhịp sống đô thị.

Châu Âu mở kho dữ liệu hỗ trợ cảnh báo sớm thời tiết cực đoan toàn cầu (Ngày Nay) - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, việc tiếp cận dữ liệu chất lượng là yếu tố then chốt trong nỗ lực quản lý rủi ro.

Tác động của đóng cửa chính phủ đối với kinh tế Mỹ (Ngày Nay) - Mặc dù đem lại khó khăn đáng kể cho nhân viên liên bang, hành khách, cũng như hàng nghìn cá nhân và doanh nghiệp có hợp tác với chính phủ Mỹ, song tình trạng đóng cửa chính phủ thường không tạo ra tác động lớn đối với thị trường chứng khoán hay nền kinh tế. Nhưng, lần này có thể sẽ là ngoại lệ.

Phim "Mưa đỏ" tham dự vòng sơ tuyển Giải Oscars lần thứ 98 (Ngày Nay) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định gửi bộ phim truyện "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscars lần thứ 98 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

Mỹ đánh thuế 511,16% vào khung gầm ô tô do Thaco sản xuất (Ngày Nay) - Vào ngày 25/9 vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố kết luận sơ bộ về việc các nhà sản xuất từ Mexico, Thái Lan và Việt Nam đã bán khung gầm và cụm khung gầm ô tô vào thị trường Mỹ với giá bán thấp hơn giá trị hợp lý, do đó cơ quan này công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ cho các quốc gia này.

Yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông (Ngày Nay) - Hồi 10 giờ ngày 1/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 131,4 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; di chuyển với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Văn nghệ sĩ TPHCM ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão Bualoi (Ngày Nay) - Ngày 1/10, UB MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão Bualoi gây ra.