Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản

(Ngày Nay) - Tính đến 17h ngày 1/10, bão số 10 đã gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố từ miền núi phía bắc đến miền trung, làm 194 người thương vong, mất tích, gây thiệt hại khoảng 8.780 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 17 giờ ngày 1/10, bão số 10 kèm mưa lớn, sạt lở, giông lốc đã gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố từ miền núi phía bắc đến miền trung, làm 194 người thương vong và mất tích, gây thiệt hại ước khoảng 8.780 tỷ đồng.

