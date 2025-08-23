Bão số 5 gây rủi ro thiên tai cấp 4 cho vùng biển Thanh Hóa đến TP Huế

(Ngày Nay) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, bão số 5 gây rủi ro thiên tai cấp 4 (cấp rất lớn) cho các vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến TP Huế, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc của Quảng Trị.

Bão số 5 di chuyển nhanh, cường độ tăng liên tục

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 16 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 - 10 (75 - 102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 - 25km/giờ.

Cơ quan khí tượng nhận định, đến 16 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 - 25km/giờ và tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo đến 4 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 - 13, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 - 20km/giờ và đi vào khu vực đất liền từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của bão số 5, tối và đêm 23/8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) đang có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 14, sóng biển cao 4 - 6m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 15; sóng biển cao 4 - 6m, vùng gần tâm 7 - 9m; biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2 - 4m; biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100 - 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Chủ động ứng phó với bão

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, ngày 23/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản số 5929/BNNMT-ĐĐ gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Gia Lai về triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, công trình thủy lợi ứng phó bão số 5 và mưa lũ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Các địa phương kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn, nhất là đối với các tuyến đê trực diện biển khu vực bão đổ bộ (trong đó phải khẩn trương hoàn thành gia cố các vị trí có nguy cơ mất an toàn trước khi bão đổ bộ).

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đê biển, đê sông, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 6/1/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố ven biển sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê; kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị và chủ động ứng phó với các sự cố, tình huống có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê. Và thông báo đến chủ các phương tiện, công trình, người dân và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình hạ tầng,... đối với các hoạt động ở khu vực ven biển và trên bãi sông. Sẵn sàng sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, ngoài bãi sông (khu vực không có đê bảo vệ),…

Khẩn trương xác định danh sách cụ thể các công trình thủy lợi trọng điểm, nguy cơ xảy ra sự cố khi có mưa lớn, lưu ý các hồ nhỏ do cấp xã quản lý; cập nhật phương án triển khai ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình phù hợp với dự báo mưa lũ và tình trạng công trình. Đồng thời, vận hành hạ thấp mực nước hồ thủy lợi để đón lũ theo quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du, đặc biệt lưu ý không giữ mực nước cao đối với các hồ chứa đang thi công. Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Các địa phương xác định cụ thể các khu vực có nguy cơ ngập lụt khi xảy ra mưa lớn; khẩn trương tổ chức tiêu nước đệm triệt để các vùng có dự báo mưa lớn và khẩn trương vận hành công trình thủy lợi để tiêu nước phục vụ sản xuất và dân sinh khi mưa lớn xảy ra. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, tình hình hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, báo cáo kịp thời các sự cố (nếu xảy ra) về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi) để phối hợp chỉ đạo.