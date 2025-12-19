Sinh viên trang bị “lá chắn số” trước lừa đảo trên không gian mạng

(Ngày Nay) - Sáng 18/12, Trang tin điện tử Sóng Trẻ chính thức phát sóng tọa đàm trực tuyến “Tự bảo vệ trước chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng”, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và khán giả trẻ.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo xuất hiện ngày càng nhiều, tinh vi và khó nhận diện, tọa đàm được tổ chức nhằm giúp người trẻ hiểu rõ bản chất, phương thức hoạt động cũng như mức độ nguy hiểm của các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ từng bước hình thành “miễn dịch thông tin”, chủ động tự bảo vệ mình và cộng đồng trước các rủi ro từ công nghệ AI.

Phiên thảo luận có sự tham gia của Đại úy, ThS. Phạm Khánh Hòa - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an); ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - Chuyên gia an ninh mạng, Giám đốc điều hành Doanh nghiệp xã hội Chống Lừa Đảo; Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SBLAW. Các diễn giả chia sẻ nhiều kiến thức chuyên sâu, bóc tách những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Theo thống kê, tổng thiệt hại do lừa đảo trên không gian mạng đã vượt 390.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, 29% vụ lừa đảo thành công có dấu hiệu sử dụng công nghệ deepfake và 6,5% liên quan trực tiếp đến AI. Những con số này khiến nhiều sinh viên theo dõi trực tuyến bày tỏ sự lo ngại trước mức độ lan rộng của tội phạm công nghệ cao.

Đại úy, ThS. Phạm Khánh Hòa nhận định: “Hoạt động giả mạo, tin giả không chỉ là vấn nạn của Việt Nam mà mang tính toàn cầu. Các hình thức lừa đảo, thao túng và ‘bắt cóc online’ đang gia tăng, đặc biệt nhắm vào phụ nữ và sinh viên”. Theo bà, các đối tượng thường lợi dụng tâm lý nạn nhân thông qua ba thủ đoạn chính là đe dọa, dụ dỗ và thao túng, khiến nạn nhân nhanh chóng mất khả năng phán đoán.

Phân tích sâu hơn về mức độ nguy hiểm của tội phạm mạng hiện nay, ông Ngô Minh Hiếu cho biết: “Trước đây, tội phạm mạng đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, nhưng hiện nay chúng có thể dễ dàng mua dữ liệu, công cụ giả mạo, thông tin cá nhân, thậm chí sử dụng các nền tảng rửa tiền. Điều này khiến lừa đảo trên không gian mạng ngày càng nguy hiểm và khó kiểm soát”.

Để tự bảo vệ mình trước các chiêu trò tinh vi, Đại úy, ThS. Phạm Khánh Hòa nhấn mạnh ba nguyên tắc quan trọng trong tiếp nhận thông tin: “không vội tin, không làm theo và không chuyển tiền khi còn băn khoăn, nghi ngờ”. Đây được xem là “hàng rào an toàn” giúp mỗi người hạn chế rủi ro khi đối diện với các tình huống lừa đảo.

Nhằm tăng cường bảo vệ người dùng và an toàn trên không gian mạng, ngày 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng với đa số đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 91,75%. Luật gồm 8 chương, 45 điều và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà cho biết, Luật An ninh mạng (sửa đổi) năm 2025 có ba điểm mới đáng chú ý: “Quy định rõ trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội, bổ sung cơ chế phản ứng nhanh giữa cơ quan chức năng và hệ thống ngân hàng, tăng cường phối hợp trong xử lý tội phạm xuyên biên giới”. Theo ông, việc ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn và triển khai hiệu quả các cam kết trong khuôn khổ Công ước Hà Nội sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia và bảo đảm thực thi Luật An ninh mạng.

Theo dõi buổi tọa đàm, nhiều sinh viên chăm chú lắng nghe, ghi chép và chủ động đặt câu hỏi xoay quanh các tình huống thường gặp trên mạng xã hội và khung pháp lý liên quan.

Tham dự trực tiếp tọa đàm, Bạn Minh Đức (sinh viên năm 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết chương trình mang đến nhiều kiến thức thực tế, giúp bản thân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. “Mình ấn tượng nhất với những phân tích về chiêu trò các đối tượng ăn cắp thông tin và thao túng tâm lý nạn nhân. Trước đây, bản thân nghĩ chỉ cần cẩn thận là đủ, nhưng sau tọa đàm, mình nhận ra cần trang bị thêm kiến thức pháp lý và kỹ năng kiểm chứng thông tin để tự bảo vệ bản thân và người xung quanh”, Đức bày tỏ.

Tọa đàm khép lại trang bị hệ thống kiến thức phòng vệ vững chắc, góp phần khơi gợi ý thức cảnh giác của người trẻ trong việc sử dụng và lan tỏa thông tin trên không gian mạng. Qua đó, tọa đàm hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa hiệu quả các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.