Bộ Xây dựng dẫn đầu các bộ, ngành về cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(Ngày Nay) - Hoàn thành 100% nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử năm 2025, Bộ Xây dựng cung cấp 290 dịch vụ công trực tuyến, xử lý trên 120.000 hồ sơ, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 93,3%.

Theo thống kê trên hệ thống theo dõi của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong năm 2025 về xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số.

Về kết quả thực hiện, Bộ Xây dựng đã ban hành gần 40 quyết định triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số tại Bộ Xây dựng.

Tính đến thời điểm này, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng cung cấp 312 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong đó, cung cấp 290 dịch vụ công trực tuyến, gồm 178 dịch vụ toàn trình và 112 dịch vụ một phần, đạt tỷ lệ 92,9%.

Từ đầu năm 2025 đến nay, hệ thống đã tiếp nhận và xử lý đạt trên 120.000 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết đạt trên 82%.

Bộ Xây dựng cũng đã hoàn thành cung cấp 241/241 thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 100%; hoàn thành tái cấu trúc 222 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại địa phương.

Cũng trong năm 2025, Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã, phường theo mô hình tập trung.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã hoàn thành tái cấu trúc 265/265 quy trình giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng quy trình thủ tục hành chính triển khai tại cấp tỉnh, xã, phường; hoàn thành kết nối hệ thống thông tin của 34/34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường.

Dự kiến, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã, phường sẽ được triển khai vận hành từ ngày 1/1/2026 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Dựa trên kết quả này, Bộ Xây dựng được xếp hạng Nhất trong khối các bộ, ngành về chất lượng cung cấp dịch vụ công, theo kết quả đánh giá trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công tại Bộ Xây dựng là 93,3%.

Năm 2026, Bộ Xây dựng tiếp tục mục tiêu thúc đẩy công tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử. Trọng tâm là triển khai đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo để thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn mới gắn với chuyển đổi số.

Bộ Xây dựng cũng sẽ tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 03-NQ/CP của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.