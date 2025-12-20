Facebook đổi luật chơi, các nhà xuất bản tin tức lo ngại

(Ngày Nay) - Mạng xã hội Facebook bắt đầu thử nghiệm việc tính phí người dùng khi đăng tải các đường dẫn (link) lên nền tảng này.

Động thái mới đe dọa sẽ tiếp tục làm giảm lượng truy cập tới các trang tin tức, doanh nghiệp và các trang blog cá nhân.

Theo quy định đang được thử nghiệm, Facebook sẽ giới hạn người dùng chỉ được chia sẻ tối đa 2 liên kết trang web mỗi tháng, trừ khi họ trả phí trả 11,99 bảng (16,04 USD)/tháng để đăng ký "tích xanh" Meta Verified.

Trong một số ảnh chụp màn hình được chia sẻ, Facebook thông báo: "Bắt đầu từ 16/12, một số tài khoản Facebook không có Meta Verified sẽ bị giới hạn chia sẻ link trong hai bài đăng không trả phí mỗi tháng", khuyến cáo đăng ký Meta Verified để chia sẻ nhiều liên kết hơn trên Facebook.

Phát ngôn viên của Meta xác nhận: "Đây là một thử nghiệm giới hạn nhằm tìm hiểu xem liệu khả năng đăng link website nhiều hơn có mang lại giá trị gia tăng cho người dùng Meta Verified hay không. Tuy nhiên, mạng xã hội này không đề cập đến kế hoạch áp dụng đại trà.

Áp lực kép lên các đơn vị xuất bản

Các nhà xuất bản nhỏ, blogger và thương hiệu đang gặp khó trong việc thích ứng với thay đổi của các công ty lớn. Trước đó, nhóm này cũng bị tác động khi Google thay đổi thuật toán tìm kiếm, bổ sung công cụ AI Overviews giúp tóm tắt nội dung, khiến lượng truy cập website gốc sụt giảm.

Nhiều hãng tin tức, người có ảnh hưởng, doanh nghiệp... phụ thuộc vào mạng xã hội trong việc thu hút người dùng truy cập. Tuy nhiên, Facebook, X và LinkedIn ngày càng hạn chế lưu lượng truy cập tin tức, giảm khả năng hiển thị của liên kết bên ngoài, cũng như khuyến khích đăng video và bài viết dài hơn để giữ chân người dùng.

Dữ liệu của Chartbeat cho thấy, giai đoạn 2018-2024 ghi nhận lượng truy cập các trang tin tức hàng đầu từ Facebook giảm gần 60%, dù phục hồi nhẹ năm 2025. Một số ông lớn ở lĩnh vực báo chí, như Reach, đơn vị đứng sau Mirror, đã cắt giảm hàng trăm việc làm.

Để ứng phó, các hãng tin tức đã chuyển hướng sang việc giữ chân độc giả bằng các gói đăng ký trả phí hoặc trong ứng dụng riêng của mình.

Xu hướng "trả tiền để được chơi"

Ông Matt Navarra, một chuyên gia tư vấn truyền thông xã hội, đánh giá việc giới hạn đăng liên kết sẽ đe dọa "những người không có ngân sách quảng cáo khổng lồ". Điều này cũng củng cố xu hướng dài hạn rằng lượng truy cập tự nhiên từ Facebook "đang ngày càng trở nên kém tin cậy".

Facebook giờ đây không còn miễn phí hoàn toàn, thay vào đó "giống một nền tảng trả tiền để được hiển thị" hơn, thậm chí bắt đầu "giống một trạm thu phí". Tuy vậy, ông cho rằng việc này cũng có thể giúp các website giảm bớt lưu lượng truy cập "rác" trên mạng xã hội.

Trong một bài đăng trên Threads, ông Navarra cho biết số lượng liên kết mà người dùng được phép đăng thay đổi tùy thuộc vào mức phí họ sẵn sàng trả cho Meta. Một số người dùng tại Mỹ cho biết họ được yêu cầu trả tiền cho gói "Meta Max" với giá lên tới 499,99 USD/tháng để duy trì khả năng đăng đường dẫn không giới hạn.