Bão số 7 sắp suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Trung Bộ và Tây Nguyên mưa lớn

(Ngày Nay) - Dự báo, đến 22 giờ ngày 11/11, bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 11/11 đến đêm 12/11, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.