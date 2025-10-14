Bất an sữa học đường - Bài 2: Hậu lùm xùm, sữa Vus-Sure Gold A+ và Netsure Grow IQ Plus vẫn ‘tràn’ vào trường học

(Ngày Nay) - Sau vụ lùm xùm xảy ra tại Trường Mầm non Sơn Ca (quận Gò Vấp cũ), TP.HCM hồi cuối năm 2024, thời gian gần đây, sữa Vus-Sure Gold A+ và Netsure Grow IQ Plus vẫn ‘tràn’ vào trường học.

Tại sự vụ cuối năm 2024, ngoài Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sacofood (gọi tắt là Sacofood) còn có Công ty Cổ phần Đầu tư MDGroup (gọi tắt là MDGroup). Vào thời điểm chúng tôi thực hiện loạt bài này, trong khi MD Group “im lìm” sau lùm xùm, thì Sacofood liên tục được hàng chục trường học chọn mua sữa cho học sinh.

Nhiều học sinh bị ói, tiêu chảy

Theo hồ sơ chúng tôi có được, ngày 10/12/2024, tập thể phụ huynh học sinh lớp Lá 3 Trường Mầm non Sơn Ca gửi đơn kiến nghị đến ban giám hiệu để thay đổi đơn vị cung cấp sữa.

Đến ngày 11/12/2024, một phụ huynh học sinh của lớp chồi 3 Trường Mầm non Sơn Ca gửi đơn đề nghị đến các cơ quan chức năng, để đề nghị thanh tra về việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm và đề nghị thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường này.

Theo các đơn trên, kể từ khi bắt đầu năm học 2024-2025, học sinh đi học về thường xuyên có hiện tượng đầy bụng, khó tiêu, đến giờ ăn tối thường xuyên có hiện tượng muốn ói.

Phụ huynh A. cho biết trong các ngày 28 và 29/11/2024, con mình liên tục ói và tiêu chảy không kiểm soát nên đưa cháu nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại đây, cháu được chẩn đoán là nhiễm trùng đường ruột, tình trạng nặng. Bác sĩ cũng lưu ý phụ huynh A. cần xem xét thức ăn của cháu, nếu cháu đi học thì xem xét thức ăn ở lớp.

“Ngay khi khám cho con xong, tôi đã báo hội phụ huynh của lớp Chồi 3 để xem có cháu nào bị như con tôi hay không, thì nhận được phản hồi có nhiều cháu bị giống con tôi. Theo thông tin các phụ huynh cập nhật, lớp chồi 3 có rất nhiều cháu bị ói, tiêu chảy, có trường hợp phải gọi phụ huynh đến đón giữa buổi. Trong cùng một tuần học, qua thông báo của phụ huynh và cô giáo phụ trách, lớp chồi 3 có nhiều cháu bị sốt, ói, tiêu chảy nặng, có trường hợp phải cấp cứu tại bệnh viện”, phụ huynh A. viết trong đơn đề nghị.

Phụ huynh này sau đó đề nghị nhà trường cho tham khảo các đơn vị cung cấp thực phẩm vào trường học để tìm hiểu. Trong quá trình này, phụ huynh A. phát hiện nhà trường đang ký hợp đồng với hai đơn vị cung cấp sữa là MDGroup (sữa Vus-Sure Gold A+) và Sacofood (sữa Netsure Grow IQ Plus).

“Hãng sữa mà các con đang sử dụng tại trường là thương hiệu rất mới, không phổ biến trên thị trường, không thể tìm thấy tại hệ thống các siêu thị lớn, thậm chí ở các cửa hàng tiện lợi hay các hộ kinh doanh nhỏ lẻ cũng không có. Hãng sữa này chưa có thời gian trải nghiệm bởi người tiêu dùng trên thị trường thì phụ huynh như chúng tôi đặt nghi vấn rằng hãng sữa này có thật sự chất lượng hay không”, phụ huynh A. viết.

Trước yêu cầu của phụ huynh, ngày 3/1/2025, Trường Mầm non Sơn Ca tổ chức họp sơ kết học kỳ 1 năm học 2024-2025. Tại buổi họp, nhà trường đưa ra 3 loại sữa để cha mẹ học sinh lựa chọn. Kết quả, nhà trường chọn sữa của hãng khác với tỷ lệ phụ huynh chọn là 76,56%.

Sự việc hàng loạt học sinh ói, tiêu chảy phải nhập viện, do quá thời gian lưu trữ mẫu thức ăn của ngày xảy ra vụ việc (thời gian lưu trữ là 24 giờ), nên không có mẫu để đưa đi kiểm tra, xét nghiệm. Do đó, không thể khẳng định nguyên nhân là từ sữa Vus-Sure Gold A+ (MDGroup cung cấp) hay/và sữa Netsure Grow IQ Plus do Sacofood cung cấp.

Tuy nhiên, theo phụ huynh học sinh, sau khi ngừng sử dụng 2 sữa trên, thì học sinh không còn bị ói, tiêu chảy phải nhập viện nữa.

Sữa Vus-Sure Gold A+ và Netsure Grow IQ Plus vẫn “tràn” vào trường học

Hồ sơ sự việc cho thấy, sữa Vus-Sure Gold A+ do MDGroup cung cấp cho Trường Mầm non Sơn Ca được Công ty Cổ phần ATOKO PHARMAR sản xuất, được Chi nhánh 4 - Công ty Cổ phần Dược phẩm ATOKO PHARMAR đăng ký công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội cũ) và được đơn vị này tiếp nhận vào ngày 17/4/2024.

Còn sữa Netsure Grow IQ Plus do Sacofood cung cấp được chính chi nhánh 2 của công ty này sản xuất và chi nhánh tại Hà Nội đăng ký công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội cũ) và được đơn vị này tiếp nhận vào ngày 30/11/2023.

Trong quá trình chúng tôi thực hiện đề tài này, khi tìm kiếm bằng từ khóa “sữa Vus-Sure Gold A+”, mặc dù cho ra kết quả, nhưng không thể truy cập vào trang web chứa thông tin sản phẩm.

Đối với từ khóa “sữa Netsure Grow IQ Plus”, kết quả tìm kiếm và đường dẫn đến trang web có tên miền sacofood.com vẫn còn khả dụng. Tuy nhiên, không có tính năng “đặt hàng” hay “mua hàng”.

Sau vụ lùm xùm mà chúng tôi đề cập ở trên, tính đến thời điểm 15h40 ngày 3/10, ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy MDGroup chỉ trúng một gói thầu tại Trường Mầm non Bé Ngoan (Quận 1 cũ, TP.HCM) vào ngày 26/8/2024, nhưng không rõ sản phẩm sữa trúng thầu.

Tuy nhiên, dữ liệu mà chúng tôi thu thập được cho thấy Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Farm Food VN (phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) trong thời gian gần đây liên tục trúng thầu cung cấp sữa vào trường học ở nhiều tỉnh, thành khắp cả nước. Trong số sản phẩm mà công ty này trúng thầu, có sữa Vus-Sure Gold A+ mà trước đây MDGroup đã từng vướng lùm xùm tại Trường Mầm non Sơn Ca (quận Gò Vấp cũ).

Hồ sơ cũng cho thấy, sữa Vus-Sure Gold A+ do Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Farm Food VN cung cấp cũng được sản xuất bởi Công ty phần ATOKO PHARMA.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Farm Food VN mới được thành lập ngày 21/2/2025, và mới được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 19/8/2025 nhưng đã trúng 14 gói thầu trên khắp cả nước.

Đối với sữa Netsure Grow IQ Plus, trong thời gian gần đây, Sacofood trúng hàng chục gói thầu cung cấp sữa này vào trường học trên khắp cả nước, chủ yếu là TP.HCM. Ngoài ra, Sacofood cũng cung cấp một số loại sữa khác vào trường học như Netsure Pedia, Pediagrow IQ Plus,…

Câu hỏi đặt ra, giữa Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Farm Food VN và MDGroup có mối liên hệ gì hay không, mà sau khi MDGroup “im lìm”, thì Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Farm Food VN liên tục trúng thầu cung cấp sữa Vus-Sure Gold A+ vào trường học; cũng như, mối liên giữa các công ty này và một vài công ty khác liên quan đến Công ty phần ATOKO PHARMA? Chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết khác!

Dưới đây là danh sách các trường đã mua sữa từ MDGroup, thông qua hoạt động đấu thầu. Danh sách cập nhật đến ngày 3/10. (1) Trường Mầm non Bé Ngoan (Quận 1 (cũ), TP.HCM), không rõ sản phẩm trúng thầu là sữa gì.

Dưới đây là danh sách các trường đã mua sữa từ Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Farm Food VN, thông qua hoạt động đấu thầu. Trong đó có sữa Vus-Sure Gold A+ được sản xuất bởi Công ty phần ATOKO PHARMA. Danh sách cập nhật đến ngày 3/10. (1) Trường Mầm non Họa Mi (phường Sơn Đông - Hà Nội), sữa Vus-Sure Gold; (2) Trường Mầm non Hoa Mai (phường An Hội - Vĩnh Long), sữa bột A+; (3) Trường Mầm non Bàu Cát (phường Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh), sữa Vus-Sure Gold A+; (4) Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (phường An Hội - Vĩnh Long), sữa bột A+; (5) Trường Mầm non Hoa Dừa (phường An Hội - Vĩnh Long), sữa bột A+; (6) Trường Mẫu giáo Nhơn Thạnh (phường Phú Khương - Vĩnh Long), sữa bột A+; (7) Trường Mầm non Sơn Ca (phường An Hội - Vĩnh Long), sữa bột A+; (8) Trường Mầm non Bình Minh (phường Bến Tre - Vĩnh Long), sữa bột A+; (9) Trường Mầm non Rạng Đông (phường Phú Khương - Vĩnh Long); sữa bột A+; (10) Trường Mầm Non Ánh Dương (xã Phú Hưng, TP.Bến Tre (cũ); nay là Vĩnh Long), sữa bột A+; (11) Trường Mầm non Bình Phú (phường Bến Tre - Vĩnh Long), thông tin trên Hệ thông mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi sản phẩm trúng thầu là sữa bột, do Công ty Cổ phần Atoko Pharmar sản xuất; (12) Trường Mầm non 24B (phường Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh), sữa Vus-Sure Gold A+; (13) Trường Mầm non Bé Ngoan (phường Tân Định - TP.Hồ Chí Minh), sữa Vus-Sure Gold A+; (14) Trường Mầm non Sen Hồng (phường Phú Tân - Vĩnh Long), sữa bột A+.

Dưới đây là danh sách các trường đã mua sữa từ Sacofood, thông qua hoạt động đấu thầu. Danh sách cập nhật đến ngày 3/10. (1) Trường Mẫu giáo Thanh Phú Long (xã Thuận Mỹ - Tây Ninh), không rõ sữa trúng thầu; (2) Trường Mầm non Minh Thạnh (xã Minh Thạnh - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (3) Trường Mầm non An Phú Trung (xã An Ngãi Trung - Vĩnh Long), không rõ sữa trúng thầu; (4) Trường Mầm non 13/3 (xã Dầu Tiếng - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (5) Trường Mầm non An Lập (xã Thanh An - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (6) Trường Mầm non Minh Tân (xã Minh Thạnh - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (7) Trường Mẫu giáo Điện Phương (phường Điện Bàn - TP.Đà Nẵng), sản phẩm dinh dưỡng Netsure Pedia; (8) Trường Mầm non Hồng Nhung (phường Hạnh Thông - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (9) Trường Mầm non Thanh Tân (Ấp Thanh Tân, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương (cũ), nay là TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (10) Trường Mầm non Thủy Tiên (phường Gò Vấp - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (11) Trường Mầm non Đại Hưng (xã Thượng Đức - TP.Đà Nẵng), sữa Pedia Grow IQ Plus; (12) Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Tân Thới Hiệp - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (13) Trường Mẫu giáo Điện Hòa (phường Điện Bàn Bắc - TP.Đà Nẵng), không rõ sữa trúng thầu; (14) Trường Mầm non Hoa Anh Đào (phường Gò Vấp - TP.HCM), sữa Netsure; (15) Trường Mầm non 11B (phường Bình Lợi Trung - TP.HCM), sữa Grown IQ; (16) Trường Mầm non Bàu Cát (phường Tân Bình - TP.HCM), sữa Netsure; (17) Trường Mầm non 3 (phường Vĩnh Hội - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (18) Trường Mầm non Vàng Anh (phường Thông Tây Hội - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (19) Trường Mầm Non 24A (phường Bình Thạnh - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (20) Trường Mầm non 9 (phường Tân Hòa - TP.HCM), sữa Netsure Grow; (21) Trường Mầm non Ngọc Lan (phường An Hội Đông - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (22) Trường Mầm non Hoa Quỳnh (phường Hạnh Thông Tây - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (23) Trường Mầm non Sơn Ca (phường Tân Hòa - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (24) Trường Mầm non Bông Hồng (phường Phú Định - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (25) Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hạnh Thông - TP.HCM), sữa Netsure; (26) Trường Mầm non Quận (phường Tân Sơn Nhất - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (27) Trường Mầm non Sơn Ca 3 (xã Đông Thạnh - TP.HCM), sữa bột dinh dưỡng Net Pediasure; (28) Trường Mầm non Quỳnh Hương (phường Gò Vấp - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (29) Trường Mầm non Họa Mi 1 (phường Thới An - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (30) Trường Mẫu giáo Điện Nam Trung (phường Điện Bàn Đông - TP.Đà Nẵng), sữa bột Netsure Pedia; (31) Trường Mầm non 3 (phường Gia Định - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (32) Trường Mầm non Hướng Dương (phường An Hội Tây - TP.HCM), thông tin công bố trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là Sữa Nets; (33) Trường Mầm non 1 Tháng 4 (phường An Phú Đông - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (34) Trường Mẫu giáo Vĩnh Điện (phường Điện Bàn - TP.Đà Nẵng), không rõ sữa trúng thầu; (35) Trường Mầm non Sơn Ca (xã Đông Thạnh - TP.HCM), sữa Netsure Pedia; (36) Trường Mầm non Vườn Hồng (phường Chánh Trung - TP.HCM), sữa Netsure Grow I0Q Plus; (37) Trường Mầm non Họa Mi 2 (phường Tân Thới Hiệp - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (38) Trường Mầm non Nhật Quỳnh (phường Hạnh Thông, TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (39) Trường Mầm non Hoàng Yến (phường An Hội Đông - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (40) Trường Mầm non Mai Vàng (phường Thới An - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (41) Trường Mầm non Họa Mi (phường An Nhơn - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (42) Trường Mầm non Bông Sen (phường An Phú Đông - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus;

