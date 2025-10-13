Bất an sữa học đường - Bài 1: Nhiều thành phần không đạt 70% so với công bố, sữa của Công ty Mega Milky vẫn được hàng loạt trường mua

LTS: Thời gian qua, phóng viên Tạp chí Ngày Nay nhận được nhiều thông tin của phụ huynh học sinh liên qua đến sữa học đường, họ tỏ ra lo lắng, bất an khi nhiều thương hiệu sữa rất khó tìm thấy trên thị trường nhưng lại vô được trường học. Đã có học sinh có dấu hiệu ngộ độc khi sử dụng sữa; kết quả kiểm nghiệm có nhiều thành phần thấp hơn rất nhiều so với hãng công bố….

Bài 1: Nhiều thành phần không đạt 70% so với công bố, sữa của Công ty Mega Milky vẫn được hàng loạt trường mua

Khoảng cuối tháng 7/2025, kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhiều thành phần trong sữa của Công ty TNHH Mega Milky không đạt 70% so với công bố, tuy nhiên, từ đó đến nay công ty này vẫn trúng hơn 50 gói thầu cung cấp sữa vào trường học trên khắp cả nước…

Hàng loạt thành phần không đạt 70% so với ghi nhãn!

Lo ngại con mình dùng sữa kém chất lượng, phụ huynh học sinh có con theo học tại Trường Mầm non Thịnh Lang (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) đã kiến nghị với ban giám hiệu nhà trường. Trường này cho học sinh sử dụng sữa Grow Plus A+ của Công ty TNHH Mega Milky (sau đây gọi là Công ty Mega Milky, có trụ sở tại phường Thới An, quận 12 (cũ), TP.HCM).

Ngày 28/5, Ban giám hiệu Trường Mầm non Thịnh Lang có cuộc làm việc với phụ huynh và đại diện cha mẹ học sinh về vấn đề này. Buổi làm việc được thiết lập biên bản.

Biên bản buổi làm việc cho thấy sau cuộc họp ngày 21/5, phụ huynh có ý kiến lo lắng về chất lượng sữa Grow Plus A+. Nhà trường cung cấp kết quả thử nghiệm của Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM (thuộc Sở KH&CN TP.HCM) đối với sữa Grow Plus A+ dành cho trẻ em từ 1 - 10 tuổi.

Đồng thời, phụ huynh cũng có yêu cầu nhà trường giải thích cụm từ trên bao bì sữa có nội dung “Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ”. Nhà trường đã có yêu cầu, đề nghị Công ty Mega Milky giải thích bằng văn bản, và công ty này đã có giải thích bằng Văn bản số 06/2025/CV-KH.

Tuy nhiên, các phụ huynh có mặt tại cuộc họp chưa tin tưởng kết quả kiểm nghiệm, họ mong muốn và yêu cầu nhà trường phối hợp cung cấp mẫu sữa đi kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Một trong những lí do khiến phụ huynh không tin kết quả kiểm nghiệm do Công ty Mega Milky cung cấp, là chỉ đưa ra kết quả kiểm định của 8 thành phần, trong khi nhãn sản phẩm ghi đến 27 thành phần.

Sau đó, giữa nhà trường và phụ huynh học sinh cùng lấy mẫu sữa Grow Plus A+, niêm phong để đưa đi kiểm nghiệm. Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia nhận mẫu vào ngày 7/6 và tiến hành thử nghiệm đến ngày 21/7.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cho thấy, so với 27 thành phần ghi trên bao bì, thì có đến 6 thành phần không đạt 70% so với công bố. Đó là Vitamin A, C, E, B12, Kẽm và Acid linoleic. Sau khi có kết quả kiểm nghiệm này, Công ty Mega Milky đã chỉnh sửa thông số hàm lượng trên website.

Cần sớm thu hồi, cảnh báo rộng rãi

Sau đó, UBND phường Hòa Bình đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát. Vào ngày 18/9, đoàn đã trực tiếp làm việc tại Trường Mầm non Thịnh Lang. Trường này cho biết đã chấm dứt hợp đồng với Công ty Mega Milky chi nhánh Hà Nội vào ngày 23/7. Điều đáng nói là trường không lưu mẫu theo quy định, mà hoàn trả hết sữa cho nhà cung cấp.

Theo hợp đồng, Công ty Mega Milky sẽ cung cấp hàng hóa cho Trường Mầm non Thịnh Lang từ ngày 4/9/2024 - 31/8/2025.

Theo sổ sách và chứng từ liên quan năm học 2024-2025, trường nhập 70 thùng sữa tương đương 839 kg sữa. Số sữa đã sử dụng là 68 thùng tương đương 816,86 kg. Số sữa tồn lại là 22,14 kg. Trong đó, trả lại cho đơn vị cung cấp sữa: 21,14 kg; xuất kho 1 kg cho phụ huynh đi kiểm định.

Về thông tin kết quả kiểm nghiệm có 6/27 thành phần không đạt 70% so với ghi nhãn, Luật sư Hải Nhi - Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng, Công ty Luật hợp danh FDVN, cho rằng cần sớm thu hồi, cảnh báo rộng rãi.

Theo luật sư Nhi, sữa dành cho trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi là nhóm sản phẩm đặc biệt nhạy cảm, bởi trong giai đoạn này trẻ vẫn được khuyến cáo ưu tiên dùng sữa mẹ. Chính vì vậy, các loại sữa bổ sung luôn được kiểm soát rất nghiêm ngặt về thành phần dinh dưỡng và độ an toàn, nhằm bảo đảm sức khỏe tối ưu cho trẻ nhỏ trong những năm đầu đời.

Các sản phẩm sữa này cần đảm bảo các quy định về công bố chất lượng và ghi nhãn thực phẩm theo Luật An toàn thực phẩm. Đồng thời, các sản phẩm cho độ tuổi này cần phải phù hợp với QCVN 11-3:2012/BYT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi được ban hành theo Thông tư số 22/2012/TT-BYT ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Qua kết quả kiểm nghiệm, có thể thấy sản phẩm sữa bột này tồn tại các vi phạm nghiêm trọng cụ thể 6 thành phần ghi nhãn nhưng không đạt 70% so với hàm lượng công bố. Theo luật sư Nhi, đây là hành vi bị cấm, vi phạm quy định của pháp luật nhãn hàng hóa, quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng theo Luật An toàn thực phẩm 2010 (sửa đổi, bổ sung 2018), đồng thời thuộc trường hợp “hành vi kinh doanh hàng hóa trên nhãn có…các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó” được quy định tại Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP.

Về mức phạt hành chính thì Công ty có thể bị xử lý về các hành vi sau: Vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa: Mức phạt tiền đối với hành vi kinh doanh hàng hóa trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó mức phạt tùy theo giá trị hàng hóa phạt tiền từ 400.000 đồng đến 80.000.000 đồng, phạt gấp 02 lần so với quy định do đây là thực phẩm (Khoản 3 Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 126/2021/NĐ-CP).

Nữ luật sư cũng cho biết, hành vi của cơ sở sản xuất kinh doanh hiện mới xác định được dấu hiệu vi phạm quy định hành chính về ghi nhãn hàng hóa, chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự nếu chưa phát sinh hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ bị xử lý nghiêm khắc nếu gây hại cho người tiêu dùng.

Đối với sản phẩm dành cho trẻ em vốn dễ bị lợi dụng để quảng cáo, ghi nhãn sai lệch bất chấp sức khỏe cộng đồng vì mục đích lợi nhuận. Các cơ quan chức năng cần sớm áp dụng biện pháp thu hồi, cảnh báo rộng rãi và xử lý nghiêm minh đối với đơn vị phát hiện có vi phạm. Về phía người tiêu dùng, cần chủ động tạm ngưng sử dụng, đồng thời kịp thời phản ánh tới cơ quan quản lý khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu không bảo đảm an toàn.

Còn thông tin chúng tôi có được, nhiều trường đã “cắt” hợp đồng với Công ty TNHH Mega Milky.

Bài 2: Hậu lùm xùm, sữa Vus-Sure Gold A+ và Netsure Grow IQ Plus vẫn ‘tràn’ vào trường học

