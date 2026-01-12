Trường Mầm non Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng campus: An toàn làm gốc, đồng bộ từ hệ thống đến từng lớp học

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh phụ huynh ngày càng quan tâm đến chất lượng và sự an toàn của môi trường giáo dục, việc lựa chọn một ngôi trường mầm non không chỉ dừng lại ở chương trình học hay cơ sở vật chất, mà còn phụ thuộc vào khả năng đồng hành lâu dài và năng lực quản trị rủi ro của nhà trường.

Xuất phát từ định hướng đó, Trường Mầm non Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng campus được xây dựng như một mắt xích quan trọng trong hệ thống giáo dục liên cấp, với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn trong toàn bộ hoạt động vận hành - từ hệ thống đến từng lớp học. Là một phần của hệ thống Ngôi Sao Hà Nội - thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest, Trường Mầm non Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng campus triển khai mô hình giáo dục liên cấp từ mầm non đến trung học phổ thông. Điều này mang đến cho phụ huynh sự yên tâm về một lộ trình học tập xuyên suốt cho con, hạn chế tối đa việc phải thay đổi môi trường học trong các giai đoạn phát triển quan trọng.

Chia sẻ về định hướng này, Thạc sĩ Phạm Thị Phương Thảo - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng campus nhấn mạnh: “Sự đồng bộ về triết lý giáo dục, phương pháp đào tạo và công tác quản trị tạo điều kiện cho trẻ có một hành trình học tập ổn định, không bị gián đoạn khi chuyển cấp. Điều này giúp phụ huynh giảm bớt áp lực trong việc lựa chọn môi trường giáo dục phù hợp cho con về lâu dài.”

Môi trường học tập và phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Cơ sở vật chất tại Trường Mầm non Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng campus được thiết kế theo hướng hiện đại, an toàn và thân thiện với trẻ nhỏ. Các phòng học rộng rãi, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, trang bị đầy đủ giáo cụ phù hợp với từng độ tuổi, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ học tập và vui chơi trong không gian thoải mái, kích thích sự sáng tạo.

Bên cạnh hệ thống phòng học tiêu chuẩn, trường đầu tư các không gian chức năng như phòng đa năng, thư viện, khu vận động ngoài trời, vườn thực nghiệm và các sân thể thao như bóng đá, bóng rổ, pickleball… nhằm hỗ trợ phát triển thể chất, nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và kỹ năng xã hội cho trẻ.

Về phương pháp giáo dục, nhà trường áp dụng phương pháp dạy học thực nghiệm trong các hoạt động giáo dục hằng ngày, khuyến khích trẻ học thông qua trải nghiệm thực tế, dự án nhỏ, trò chơi, kịch nghệ và hoạt động nhóm. Thay vì tạo áp lực thành tích sớm, trẻ được tôn trọng sự khác biệt cá nhân và phát triển theo nhịp độ riêng.

Theo định hướng giáo dục của nhà trường, mục tiêu của bậc mầm non không phải là giúp trẻ “đi nhanh hơn”, mà là xây dựng nền tảng vững chắc về thể chất, cảm xúc, tư duy và kỹ năng xã hội để trẻ sẵn sàng bước vào các bậc học tiếp theo với tâm thế tích cực và tự tin.

Đồng hành cùng trẻ là đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản, dày dạn kinh nghiệm. Tại đây, giáo viên không chỉ đóng vai trò giảng dạy mà còn theo dõi sát sao từng thay đổi về cảm xúc, sinh hoạt và sức khỏe của từng học sinh, đảm bảo trẻ luôn được quan tâm và hỗ trợ kịp thời.

An toàn - ưu tiên không thỏa hiệp

Trước thực tế nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra trong môi trường giáo dục thời gian gần đây, Trường Mầm non Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng campus xác định an toàn là nguyên tắc không thỏa hiệp trong toàn bộ công tác quản trị và vận hành. Mọi rủi ro tiềm ẩn liên quan đến không gian nước, khu vực vận động và việc di chuyển của trẻ đều được đánh giá ở mức độ nghiêm ngặt.

Nhà trường đặc biệt chú trọng kiểm soát các khu vực có nguy cơ cao như cầu thang, hành lang và khu vận động ngoài trời. Hệ thống rào chắn, dây bảo vệ, biển cảnh báo cùng quy trình giám sát được triển khai đồng bộ nhằm hạn chế tối đa các tình huống trẻ tiếp cận khu vực nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát.

Đối với các hoạt động thể chất và vui chơi, nhà trường áp dụng nguyên tắc tổ chức theo nhóm nhỏ, có giáo viên và nhân viên giám sát trực tiếp. Mọi hoạt động liên quan đến nước hoặc không gian mở đều phải được phê duyệt và tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình an toàn nội bộ.

Tư duy quản trị rủi ro còn thể hiện trong từng khâu vận hành, từ kiểm soát phương tiện đưa đón, bảo dưỡng xe, kiểm tra lái xe đến xây dựng kịch bản ứng phó các tình huống khẩn cấp, với tinh thần không cho phép bất kỳ sự chủ quan nào.

Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng tại trường được xây dựng khoa học với bốn bữa ăn mỗi ngày, nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần hỗ trợ sự phát triển thể chất toàn diện của trẻ trong giai đoạn đầu đời.

Tích hợp tiền tiểu học theo lộ trình phát triển tự nhiên

Là một phần trong hệ thống giáo dục liên cấp, Trường Mầm non Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng campus chú trọng chuẩn bị nền tảng cho trẻ trước khi bước vào bậc tiểu học, nhưng không theo hướng “dạy chữ sớm” hay tạo áp lực học tập.

Các nội dung tiền tiểu học được tích hợp tự nhiên thông qua hoạt động trải nghiệm, trò chơi, kể chuyện, làm quen với sách, nhận diện chữ cái, âm thanh ngôn ngữ và các hoạt động phát triển vận động. Trẻ được tiếp cận với chữ viết trong những ngữ cảnh quen thuộc, phù hợp với độ tuổi và khả năng nhận thức, thay vì học thuộc hay luyện viết theo khuôn mẫu.

Theo cô Phương Thảo - Hiệu trưởng nhà trường, ở lứa tuổi mầm non, việc hình thành hứng thú với ngôn ngữ, khả năng lắng nghe, diễn đạt và phối hợp tay - mắt quan trọng hơn ghi nhớ mặt chữ. Cách tiếp cận này giúp trẻ phát triển kỹ năng đọc - viết một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và sẵn sàng cho bậc tiểu học mà không tạo áp lực tâm lý.

Việc tích hợp tiền tiểu học là một phần trong lộ trình giáo dục đồng bộ của hệ thống liên cấp, đảm bảo sự chuyển tiếp êm ái cho trẻ khi bước vào lớp 1. Với định hướng phát triển bền vững, chú trọng an toàn và quản trị rủi ro, nhà trường hướng tới xây dựng môi trường giáo dục ổn định, đáng tin cậy, nơi sự an tâm của phụ huynh và niềm vui mỗi ngày đến lớp của trẻ là thước đo quan trọng nhất cho chất lượng giáo dục mầm non.