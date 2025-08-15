Bộ Công an phối hợp với Quỹ Kiến tạo ước mơ trao tặng nhà ở xã hội tại An Giang

(Ngày Nay) - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (VPCQCSĐT) đã phối hợp với Quỹ Kiến tạo ước mơ trao tặng 10 căn nhà ở xã hội cho các hộ dân nghèo tại xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang. Chương trình này là một phần trong chiến lược quốc gia xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát, đồng hành cùng mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nghèo và khó khăn.

Lễ bàn giao nhà nằm trong giai đoạn 2 của Chương trình trao tặng nhà ở xã hội tại xã Vĩnh Bình. Trước đó, trong giai đoạn 1, hai đơn vị đã khảo sát thực tế tại nhiều hộ dân từ cuối tháng 4/2025. Đoàn công tác ghi nhận, nhiều hộ gia đình đang sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Sau 4 tháng thi công, 10 căn nhà mới đã hoàn thiện và được bàn giao cho các hộ dân, cùng với bộ bàn ghế và 50 phần quà thiết yếu cho các gia đình khó khăn trong xã. Tổng giá trị tài trợ của chương trình là 915 triệu đồng.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Trần Văn Toản, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chánh VPCQCSĐT Bộ Công an cho biết: “Mỗi mái ấm được trao hôm nay là minh chứng cho tinh thần gắn bó và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân đối với đồng bào, đặc biệt là những gia đình còn nhiều khó khăn. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của VNG và Quỹ Kiến tạo uớc mơ trong hành trình sẻ chia này. Mong rằng, 10 gia đình được nhận nhà mới sẽ giúp mọi người vươn lên, ổn định cuộc sống và xây dựng tương lai tươi sáng hơn”.

Bà Trương Cẩm Thanh, Giám đốc cấp cao CTCP Tập đoàn VNG, Chủ tịch Quỹ Kiến tạo ước mơ chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi mái nhà mới không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là điểm tựa khơi dậy niềm tin và nghị lực vươn lên cho các gia đình. Quỹ Kiến tạo ước mơ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, ban ngành trong hành trình mang đến những mái ấm yêu thương, góp phần xây dựng cộng đồng an cư, hạnh phúc và phát triển bền vững”.

Trong 6 tháng cuối năm, Quỹ Kiến tạo ước mơ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để khảo sát, thi công và trao tặng thêm nhiều căn nhà ở xã hội tại các tỉnh, thành khác, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Theo báo cáo từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tính đến ngày 30/7/2025, 23/34 địa phương trên cả nước đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, với khoảng 283.000 căn nhà đã được hỗ trợ cho các hộ nghèo và cận nghèo. Dự kiến, 11 địa phương còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 20/8.

Lễ bàn giao có sự tham dự của Thiếu tướng Trần Văn Toản, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an; Thiếu tướng Lưu Thành Tín, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an; lãnh đạo xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang; lãnh đạo Quỹ Kiến tạo ước mơ (do VNG Group bảo trợ) cùng các hộ dân nhận nhà và 50 hộ nghèo khác trong xã.