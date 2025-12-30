New Year Concert 2026 - Lời chào năm mới đầy hứng khởi bằng âm nhạc

(Ngày Nay) - Sự rộn ràng của Strauss, chiều sâu kịch tính của opera, tiếng guitar lắng đọng và những bản nhạc phim hào sảng đã hòa quyện làm nên một đêm nhạc giàu cảm xúc.

Những thanh âm rực rỡ đón năm mới

Cảm xúc của New Year Concert 2026 được dẫn dắt như một dòng chảy liền mạch, khi âm nhạc liên tục chuyển trạng thái, từ rộn ràng, kịch tính đến lắng đọng rồi bùng nổ.

Những giai điệu tươi mới của Die Fledermaus mở ra không gian giao hưởng phóng khoáng, giàu sức sống. Trên nền cảm xúc ấy, các trích đoạn opera của Verdi và Mozart vang lên với chiều sâu kịch tính, được thể hiện thăng hoa bởi hai giọng ca khách mời quốc tế Nazym Sagyntay và Rassul Zharmagambetov, mang đến những khoảnh khắc bùng nổ và những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả.

Soprano Sagyntay Nazym Zhalgasbaikyzy - nghệ sĩ solo của Nhà hát Opera và Ballet Quốc gia Astana - sở hữu giọng hát sáng, kỹ thuật vững vàng và bề dày giải thưởng quốc tế. Trong khi đó, Rassul Zharmagambetov, giọng nam trầm từng giành nhiều giải thưởng thanh nhạc quốc tế, gây ấn tượng với chất giọng trầm ấm, giàu nội lực. Sự kết hợp của hai tài năng trẻ người Kazakhstan không chỉ tạo nên sự thăng hoa về kỹ thuật và cảm xúc, mà còn khẳng định tính đối thoại không biên giới của nghệ thuật opera trong không gian New Year Concert 2026.

Giữa dòng chảy giàu năng lượng của chương trình, tiếng guitar của Hoàng Tùng mở ra một khoảng lặng tinh tế. Là giảng viên guitar jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được đào tạo bài bản cả guitar cổ điển và jazz trong nước và châu Âu, Hoàng Tùng mang đến Adagio trong Concierto de Aranjuez và Asturias với chiều sâu cảm xúc rõ nét. Tiếng đàn mộc mạc, đối thoại nhuần nhuyễn cùng dàn nhạc, được nhiều khán giả đánh giá là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của đêm nhạc.

Những tác phẩm giàu năng lượng như Largo al factotum hay Conga del Fuego Nuevo tiếp tục đẩy cao cảm xúc với nhịp điệu sôi động, phóng khoáng. Xen giữa là những ca khúc trữ tình quen thuộc của thế kỷ 20 như Over the Rainbow, Hallelujah, những bản song ca giàu cảm xúc như The Prayer và sắc màu âm nhạc Kazakhstan trong Nightingale, tạo nên các lớp cảm xúc đan xen, liên tục làm mới trải nghiệm nghe của khán giả.

Tổ khúc Suite from Gladiator của Hans Zimmer đầy hào sảng như lời khẳng định cho tinh thần vươn lên và khát vọng chinh phục. Sự xuất hiện của nhạc phim trong một chương trình giao hưởng cho thấy biên độ tiếp cận của âm nhạc hàn lâm đang được mở rộng, đối thoại tự nhiên hơn với cảm xúc đương đại của công chúng.

Đêm nhạc khép lại bằng O Sole Mio - giai điệu quen thuộc, rực rỡ và giàu cảm xúc. Bản nhạc vang lên như lời chào nồng ấm, để lại dư âm lắng đọng trong khán phòng và khép lại trọn vẹn một hành trình âm nhạc vừa trang trọng, vừa gần gũi.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội thể hiện sự chắc chắn, giàu năng lượng và ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Nỗ lực đưa âm nhạc hàn lâm hòa vào đời sống đô thị

Âm nhạc giao hưởng, thính phòng từ lâu vẫn được xem là “kén người nghe”, gắn với không gian trang trọng và một nhóm công chúng tương đối hẹp. Chính thực tế này đặt ra bài toán cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp: làm thế nào để âm nhạc hàn lâm không đứng bên lề đời sống đương đại, mà trở thành một phần tự nhiên của nhịp sống đô thị, đặc biệt với khán giả trẻ.

Với New Year Concert 2026 cùng chuỗi hòa nhạc xuyên suốt năm 2025, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội cho thấy một hướng tiếp cận chủ động và nhất quán. Từ lựa chọn tác phẩm, mời nghệ sĩ khách mời quốc tế đến cách cấu trúc chương trình hài hòa giữa chuẩn mực hàn lâm và cảm xúc đương đại, âm nhạc giao hưởng dần bước vào đời sống như một trải nghiệm văn hóa hấp dẫn.

Bên cạnh nỗ lực nghệ thuật của dàn nhạc là sự đồng hành của các đối tác, trong đó có ROX Group. Sự hỗ trợ này tạo điều kiện để các chương trình được tổ chức liên tục, bài bản, qua đó hình thành thói quen thưởng thức âm nhạc hàn lâm và góp phần nâng cao gu thẩm mỹ cộng đồng. Những khán phòng kín chỗ, những tràng pháo tay kéo dài sau mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh thành công về tổ chức, mà còn cho thấy sự thay đổi trong nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng đô thị.

Những thanh âm rực rỡ đón năm mới của New Year Concert 2026 cũng đang gợi mở về hành trình dài hơi cho âm nhạc hàn lâm trong đời sống đô thị Việt Nam. Khi giao hưởng, thính phòng dần bước ra khỏi không gian trang trọng để trở thành một trải nghiệm văn hóa gần gũi, âm nhạc không chỉ làm giàu đời sống tinh thần, mà còn góp phần hình thành “hạ tầng mềm” của đô thị - nơi con người tìm thấy sự cân bằng, đối thoại và kết nối giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động.