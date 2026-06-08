“Bố già” và loạt tác phẩm kinh điển của điện ảnh Mỹ trình chiếu tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng

Thái Linh In bài viết
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(Ngày Nay) - Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ tư (DANAFF IV) sẽ giới thiệu chương trình “Tiêu điểm Điện ảnh Hoa Kỳ”, mang đến cho khán giả hành trình khái quát về sự phát triển của điện ảnh Mỹ qua nhiều giai đoạn, từ thời kỳ phim câm đến các thành tựu nổi bật của điện ảnh đương đại.
Phân cảnh trong phim Bố già
Phân cảnh trong phim Bố già

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 3/6 tại Hà Nội, bà Courtney Beale, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập. Nhân dịp này, Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam giới thiệu các tác phẩm kinh điển của điện ảnh Mỹ, trải dài qua một thế kỷ làm phim. Theo bà Courtney Beale, những bộ phim được lựa chọn không chỉ phản ánh các giá trị đậm chất Mỹ như tự do, lòng dũng cảm, nghị lực cá nhân, lòng yêu nước và sức mạnh cộng đồng, mà còn mang ý nghĩa phổ quát, góp phần kết nối các nền văn hóa thông qua điện ảnh.

Chương trình giới thiệu những tác phẩm có vị trí quan trọng trong lịch sử Hollywood và điện ảnh thế giới. Từ The General của Buster Keaton, City Lights của Charlie Chaplin đến Casablanca, Singin’ in the Rain, khán giả có dịp nhìn lại thời kỳ điện ảnh Mỹ định hình sức mạnh kể chuyện bằng hình ảnh, âm nhạc và cảm xúc nhân văn.

“Bố già” và loạt tác phẩm kinh điển của điện ảnh Mỹ trình chiếu tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng ảnh 1

Bà Courtney Beale, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: VFDA

Ở những giai đoạn tiếp theo, các bộ phim như 12 Angry Men, 2001: A Space Odyssey, The Godfather và Raging Bull cho thấy sự mở rộng không ngừng của ngôn ngữ điện ảnh Mỹ. Trong đó, The Godfather không chỉ tái định nghĩa dòng phim gangster mà còn trở thành một chuẩn mực về xây dựng nhân vật, cấu trúc tự sự và cách điện ảnh phản ánh những vấn đề quyền lực, gia đình, đạo đức và xã hội.

Bên cạnh các tác phẩm kinh điển, chương trình cũng giới thiệu những bộ phim giàu cảm xúc và mang dấu ấn nhân văn như Somewhere in Time, cùng các tác phẩm chiến tranh và đương đại như Saving Private Ryan, Hacksaw Ridge, No Country for Old Men và Nomadland. Nếu Saving Private Ryan và Hacksaw Ridge mang đến những góc nhìn khác nhau về chiến tranh, lòng dũng cảm và lựa chọn đạo đức, thì No Country for Old Men và Nomadland phản ánh những suy tư sâu sắc hơn về con người, sự cô đơn và xã hội Mỹ hiện đại.

“Bố già” và loạt tác phẩm kinh điển của điện ảnh Mỹ trình chiếu tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng ảnh 2

Phân cảnh trong phim Giải cứu binh nhì Ryan. Ảnh: VFDA

Trong khuôn khổ “Tiêu điểm Điện ảnh Hoa Kỳ”, sự kiện bên lề “American Film Reception” cũng sẽ được tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối giữa ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam với điện ảnh quốc tế. Cùng với đó, hội thảo “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam” sẽ quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà làm phim và đại diện ngành điện ảnh trong nước, quốc tế, hướng tới những thảo luận thực tiễn về sản xuất, phát hành, xây dựng thị trường, phát triển khán giả và khả năng kết nối giữa sáng tạo nghệ thuật với yếu tố công nghiệp.

Thông qua chương trình này, DANAFF IV không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức lại những tác phẩm có sức sống bền bỉ của điện ảnh Mỹ, mà còn mở ra không gian đối thoại về kinh nghiệm phát triển một nền công nghiệp điện ảnh có ảnh hưởng toàn cầu. Từ Chaplin, Kubrick, Coppola đến Spielberg, Mel Gibson và Chloé Zhao, các bộ phim được trình chiếu góp phần cho thấy khả năng đổi mới liên tục của điện ảnh Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định vai trò của điện ảnh như một nhịp cầu kết nối văn hóa giữa các quốc gia.

Lễ khai mạc DANAFF IV sẽ diễn ra vào ngày 28/6. Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức ngày 4/7 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng.

Thái Linh
DANAFF IV điện ảnh Hoa Kỳ Bố già tác phẩm kinh điển

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