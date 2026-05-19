Tên tuổi lớn của nền điện ảnh xứ Cảng Thơm giữ vai trò Trưởng Ban Giám khảo DANAFF IV

(Ngày Nay) - Hướng tới tiêu chí chuyên môn khắt khe và mở rộng hội nhập quốc tế, Ban tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV (DANAFF IV) vừa chính thức công bố sự góp mặt của đạo diễn gạo cội Đỗ Kỳ Phong (Johnnie To) và Giám đốc nghệ thuật Directors’ Fortnight Julien Rejl trong Ban Giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi. Sự xuất hiện của hai tên tuổi lớn này được kỳ vọng sẽ mang đến những góc nhìn sâu sắc về nghệ thuật và xu hướng điện ảnh đương đại.

Đảm nhận vai trò Chủ tịch Ban Giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi, đạo diễn gạo cội Đỗ Kỳ Phong mang đến DANAFF IV tư duy điện ảnh sắc sảo được rèn giũa qua hơn bốn thập kỷ làm nghề. Ông là người có công lớn trong việc đưa dòng phim của xứ Cảng Thơm hiện diện tại các liên hoan phim lớn trên thế giới như Cannes, Venice hay Berlin.

Bên cạnh sự nghiệp đồ sộ với hơn 50 tác phẩm đạo diễn và 70 dự án sản xuất, ông từng làm giám khảo tại LHP Cannes (2011), Venice (2008) và Berlin (2023). Khởi đầu từ môi trường truyền hình khắc nghiệt tại hãng TVB vào năm 1974, Đỗ Kỳ Phong luôn thấu hiểu việc tìm điểm cân bằng giữa sức sống thị trường và cá tính nghệ thuật để duy trì đam mê làm phim. Năm 1996, ông cùng các cộng sự thành lập hãng phim Ngân Hà Đồ Tượng (Milkyway Image), định hình nên phong cách phim noir lạnh sắc, tiết tấu chặt chẽ cùng cách dàn dựng hành động giàu tính tạo hình.

Tên tuổi của ông gắn liền với loạt tác phẩm tâm lý xuất sắc như A Lang đích cố sự (1989), hay kiệt tác hình sự Súng Hỏa (1999). Bước sang thập niên 2000, ông tiếp tục gây tiếng vang với series Hắc xã hội (2005-2006) từng tranh giải tại Cannes. Không chỉ vậy, ông còn khẳng định sự đa năng qua các bộ phim hài lãng mạn ăn khách như Cô nam quả nữ (2000), Thám tử mù (2013)... Không chỉ làm phim, ông còn tích cực hỗ trợ thế hệ trẻ thông qua cuộc thi phim ngắn Fresh Wave. Sự hiện diện của vị đạo diễn kỳ cựu tại Đà Nẵng lần này hứa hẹn nâng cao tính học thuật cho giải thưởng và mở rộng kết nối cho điện ảnh Việt Nam.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 tại thành phố Đà Nẵng, do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chủ trì, phối hợp UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức.