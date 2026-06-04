DANAFF IV - Bữa tiệc điện ảnh quy tụ những tên tuổi hàng đầu của Việt Nam và thế giới

(Ngày Nay) - Chiều 3/6 tại Hà Nội, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) chính thức công bố chương trình hoạt động. Diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7/2026 tại Đà Nẵng với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới” (Bridging Asia to the World), sự kiện quy tụ 102 bộ phim cùng nhiều hoạt động mới, tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những diễn đàn điện ảnh quốc tế quan trọng tại Việt Nam.

Bước sang mùa thứ tư, DANAFF tiếp tục khẳng định vị thế là liên hoan phim quốc tế thường niên duy nhất tại Việt Nam được tổ chức theo chuẩn mực quốc tế từ năm 2023. Kế thừa thành công của ba kỳ trước, DANAFF IV được mở rộng cả về quy mô lẫn chiều sâu chuyên môn, hướng tới mục tiêu tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa điện ảnh Việt Nam với điện ảnh châu Á và thế giới.

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức DANAFF IV, cho biết việc lựa chọn thông điệp “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới” không chỉ phản ánh sự trưởng thành của DANAFF sau bốn kỳ tổ chức mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển mới của liên hoan phim. Theo bà, từ DANAFF IV, những tiếng nói đa dạng của điện ảnh châu Á sẽ có thêm cơ hội tiếp cận khán giả quốc tế, các giá trị văn hóa đặc sắc của từng dân tộc được lan tỏa sâu rộng hơn, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ và các nền điện ảnh trên thế giới.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh: "DANAFF IV cũng góp phần hiện thực hóa định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa, du lịch, sự kiện và công nghiệp sáng tạo của khu vực. Thông qua điện ảnh, thành phố mong muốn quảng bá hình ảnh một Đà Nẵng năng động, hiện đại, thân thiện và giàu bản sắc, không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên và con người mến khách mà còn bởi khát vọng phát triển dựa trên nền tảng văn hóa, sáng tạo và hội nhập quốc tế".

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), đồng Trưởng Ban tổ chức và Giám đốc DANAFF IV, cho biết Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã tạo thêm động lực cho những người làm liên hoan phim.

Qua đó, TS. Ngô Phương Lan khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các thương hiệu văn hóa là nguồn khích lệ quan trọng để DANAFF kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng một liên hoan phim chuyên nghiệp, giàu bản sắc và có sức lan tỏa trong khu vực.

Những hạng mục nổi bật

DANAFF IV sẽ tổ chức khoảng 200 suất chiếu tại các cụm rạp Lê Độ, CGV Đà Nẵng và Galaxy Đà Nẵng. Trước hoặc sau mỗi buổi chiếu, khán giả sẽ có cơ hội giao lưu trực tiếp với nghệ sĩ và các đoàn làm phim. Bên cạnh đó, liên hoan phim còn tổ chức 7 suất chiếu ngoài trời tại Công viên APEC Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Đà Nẵng, Quảng trường Trung tâm Hành chính Hòa Khánh, bãi biển Tam Thanh và Quảng trường Sông Hoài (Hội An).

Một trong những điểm mới đáng chú ý của DANAFF IV là sự ra mắt của DANAFF Industry Days, diễn ra từ ngày 30/6 đến 1/7. Đây là nền tảng kết nối ngành công nghiệp điện ảnh với sự tham gia của hơn 20 công ty mua phim quốc tế. Chương trình gồm các hoạt động giới thiệu thị trường điện ảnh Việt Nam, pitching dự án của 10 hãng phim tiêu biểu, kết nối doanh nghiệp B2B và chuỗi tọa đàm DANAFF Industry Talks.

Cũng trong khuôn khổ liên hoan phim, DANAFF’s Cinephiles chính thức được triển khai với sự tham gia của các trường đại học tại Đà Nẵng, nòng cốt là Trường Đại học Sư phạm. Chương trình hướng tới xây dựng cộng đồng khán giả trẻ yêu điện ảnh, đặc biệt là điện ảnh nghệ thuật, thông qua các hoạt động chiếu phim, giao lưu với đạo diễn, diễn viên và quảng bá DANAFF trong môi trường đại học. Dự kiến chương trình sẽ kéo dài ít nhất ba năm, bắt đầu từ tháng 6/2026.

Lần đầu tiên, Gian hàng DANAFF sẽ xuất hiện tại Công viên APEC, vị trí trung tâm thành phố bên bờ sông Hàn, tạo nên không gian giao lưu, trải nghiệm và kết nối giữa điện ảnh, doanh nghiệp cùng công chúng.

Ở lĩnh vực đào tạo và phát triển tài năng, Script Lab trở lại với mô hình mới, phối hợp cùng Đại học Columbia (Hoa Kỳ). Khóa đào tạo biên kịch chuyên sâu kéo dài khoảng hai tuần, bắt đầu từ ngày 26/6, tuyển chọn 8 dự án phim truyện dài tham gia làm việc cùng các chuyên gia quốc tế, trong đó có Jack Lechner, nhà sản xuất kiêm Trưởng khoa Điện ảnh Đại học Columbia, đạo diễn, nhà sản xuất Tony Bui và đạo diễn Anthony Chen, chủ nhân giải Camera d'Or tại Liên hoan phim Cannes.

Trong khi đó, chương trình Vườn ươm dự án DANAFF Talents tiếp tục đồng hành cùng các nhà làm phim trẻ ASEAN với 18 dự án thuộc hai hạng mục Art-house Projects và Genre Film Projects. Chương trình kết nối các tài năng trẻ với mạng lưới chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm như Nicolas Brigaud-Robert (Playtime Group), Claire Lajoumard, Vincent Wang cùng nhiều tên tuổi khác trong ngành điện ảnh.

Chương trình phim và hội thảo

DANAFF IV mang đến một chương trình phong phú với 13 phim tham dự hạng mục Phim châu Á dự thi, 11 phim tranh giải ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, 21 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á, 28 phim trong chương trình Việt Nam hôm nay, 17 phim của chuyên đề “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới” và 11 phim trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ, cùng 2 suất chiếu đặc biệt.

Trong khuôn khổ Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ, khán giả sẽ có cơ hội tham dự sự kiện American Film Reception và cuộc trò chuyện giữa đạo diễn Charlie Nguyễn với nữ diễn viên Hollywood Ana Thu Nguyễn, diễn viên gốc Việt người Australia tham gia bộ phim Mortal Kombat II của Warner Bros.

Bên cạnh các hoạt động trình chiếu, DANAFF IV tổ chức ba hội thảo chuyên đề gồm “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới” (29/6), “Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh” (30/6) và “Công nghiệp điện ảnh Mỹ, một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam” (3/7). Các hội thảo đều diễn ra tại Furama Resort Đà Nẵng.

Ban giám khảo DANAFF IV quy tụ nhiều tên tuổi uy tín của điện ảnh quốc tế. Đạo diễn Johnnie To (Hồng Kông, Trung Quốc) đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi. Nhà phê bình và giám tuyển điện ảnh Jérôme Baron (Pháp) làm Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục Phim Việt Nam dự thi, trong khi nhà phê bình điện ảnh Kong Rithdee (Thái Lan) đứng đầu Ban giám khảo Film Critic.

Lễ khai mạc DANAFF IV sẽ diễn ra vào ngày 28/6. Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức ngày 4/7 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.