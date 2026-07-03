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Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, làm rõ kết quả thi môn Toán tại tỉnh Tuyên Quang

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Sáng 3/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin kết quả ban đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang liên quan đến môn Toán.
Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, làm rõ kết quả thi môn Toán tại tỉnh Tuyên Quang

Theo đó, ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Qua rà soát, Bộ GDĐT nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.

Do đó, ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã về làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức Kỳ thi.

Việc kiểm tra, rà soát đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc; trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền theo phân cấp trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Khi có kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ GD&ĐT sẽ kịp thời thông tin để các cơ quan báo chí và nhân dân được biết.

PV
Tốt nghiệp THPT năm 2026 kỳ thi tốt nghiệp môn Toán rà soát kiểm ra tỉnh Tuyên Quang

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