Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức

(Ngày Nay) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thay đổi về cơ cấu tổ chức đối với các đơn vị quản lý Nhà nước về Văn hóa dân tộc; Bản quyền tác giả; Xuất bản, In và Phát hành...

Ngày 27/7, Chính phủ ban hành Nghị định 298/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản, in, phát hành; thông tin điện tử; thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm 22 đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường; Vụ Văn hóa dân tộc; Văn phòng Bộ; Cục Thể dục thể thao Việt Nam; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Cục Báo chí; Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở và Gia đình; Cục Di sản văn hóa; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Điện ảnh; Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Xuất bản và Thư viện; Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số; Cục Hợp tác quốc tế; Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

Các tổ chức từ số 1 đến số 18 là tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức từ số 19 đến 22 là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Cục Thể dục thể thao Việt Nam có con dấu hình Quốc huy.

Tháng 5/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức, trong đó có những đơn vị giữ nguyên. Việc duy trì một đầu mối tương ứng với các lĩnh vực để phù hợp với tính chất đặc thù, yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc và đảm bảo tính ổn định, kế thừa, chuyên sâu, chuyên nghiệp của từng lĩnh vực.

Riêng Cục Bản quyền tác giả được đề xuất đổi tên gọi thành Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả. Lý giải điều này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua, giao Bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghiệp văn hóa.

Mặt khác, đây là nhiệm vụ quan trọng đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 80-NQ/TW/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và các chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện các nghị quyết…

Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập Vụ Văn hóa dân tộc vào Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (là đơn vị cấp tổng cục). Điều này xuất phát từ việc Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam chuyển giao nguyên trạng về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý nên tổ chức lại mô hình Cục thành Vụ Văn hóa dân tộc không có tổ chức phòng bên trong.

Với Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, dự thảo đề nghị chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về thông tin cơ sở sang Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện; chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại sang Cục Báo chí.

Đối với Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về thư viện sang Cục Xuất bản, In và Phát hành; tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về thông tin cơ sở. Đồng thời, đơn vị này đổi tên thành Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở và Gia đình.

Cục Xuất bản, In và Phát hành tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về thư viện và đổi tên thành Cục Xuất bản và Thư viện.

Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình sang Cục Báo chí quản lý. Bộ đề xuất thành lập Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số trên cơ sở tổ chức lại bộ phận tham mưu quản lý nhà nước về thông tin điện tử của Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử và Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực thông tin điện tử (bao gồm dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; trang thông tin điện tử; mạng xã hội; trò chơi điện tử trên mạng; dịch vụ nội dung thông tin trên mạng), hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử.