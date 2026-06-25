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Xây dựng cộng đồng “người kể chuyện” quảng bá du lịch trên nền tảng số

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khác với các chương trình famtrip hoặc chiến dịch truyền thông ngắn hạn, Danang Storytellers được xây dựng như một cộng đồng sáng tạo nội dung vận hành lâu dài.
Bãi biển cát trắng tuyệt đẹp trên đảo Cù Lao Chàm (thành phố Đà Nẵng) thu hút khách du lịch. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Bãi biển cát trắng tuyệt đẹp trên đảo Cù Lao Chàm (thành phố Đà Nẵng) thu hút khách du lịch. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Nhằm thu hút, kết nối các KOL, KOC (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và nhà sáng tạo nội dung) trong nước, quốc tế tham gia quảng bá hình ảnh điểm đến trên các nền tảng số, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình “Danang Storytellers.”

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, trong hơn một năm qua, Đà Nẵng đã đón tiếp và hỗ trợ hơn 100 KOL, KOC, travel blogger, vlogger, nhiếp ảnh gia và nhà sáng tạo nội dung trong nước và quốc tế tham gia trải nghiệm các sản phẩm du lịch, sự kiện văn hóa, lễ hội và dịch vụ đặc trưng của địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thành phố phát triển chương trình Danang Storytellers như một không gian kết nối dành cho cộng đồng yêu mến Đà Nẵng, mong muốn khám phá, sáng tạo và lan tỏa các câu chuyện về thành phố trên nền tảng số.

Chương trình hướng tới xây dựng mạng lưới những “người kể chuyện” về Đà Nẵng, góp phần quảng bá hình ảnh, điểm đến theo hướng gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc.

Với thông điệp “Your Danang - Your Stories”, chương trình kỳ vọng thu hút các KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung hoạt động trong nhiều lĩnh vực như du lịch, ẩm thực, thời trang, nghệ thuật, thể thao, văn hóa sáng tạo và giải trí trên các nền tảng số phổ biến trong nước và quốc tế.

Các cá nhân tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ nhiều chính sách phù hợp theo quy mô cộng đồng người theo dõi và mức độ ảnh hưởng như vé máy bay, lưu trú, các chương trình tham quan trải nghiệm, hỗ trợ ê-kíp đồng hành và các quyền lợi khác từ thành phố cùng các doanh nghiệp đối tác.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng, thể thao biển, sản phẩm du lịch mới và các sự kiện đặc sắc của thành phố, những người tham gia sẽ sáng tạo các nội dung dưới dạng video, hình ảnh, bài viết trên nền tảng số, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng tới du khách trong nước và quốc tế.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khác với các chương trình famtrip hoặc chiến dịch truyền thông ngắn hạn, Danang Storytellers được xây dựng như một cộng đồng sáng tạo nội dung vận hành lâu dài.

Chương trình áp dụng cơ chế đăng ký trực tuyến, tích điểm dựa trên hiệu quả tương tác của các bài đăng và trao các phần thưởng tương ứng, hướng tới hình thành mạng lưới hàng nghìn nhà sáng tạo nội dung trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, những cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động quảng bá du lịch thành phố sẽ được xem xét cấp chứng nhận, tham gia các sự kiện lớn, chương trình ra mắt sản phẩm du lịch mới và các hoạt động tôn vinh thường niên.

Chương trình cũng khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp hàng không, lưu trú, lữ hành, khu điểm du lịch, cơ sở ẩm thực và đơn vị cung ứng dịch vụ nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu, kết nối kinh doanh và xúc tiến du lịch.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, việc triển khai Danang Storytellers đánh dấu bước chuyển trong công tác xúc tiến du lịch, từ phương thức quảng bá truyền thống sang xây dựng cộng đồng sáng tạo nội dung bền vững, trong đó mỗi du khách, nhà sáng tạo và người dân đều có thể trở thành đại sứ truyền thông cho điểm đến.

Các nhà sáng tạo nội dung có thể đăng ký tham gia chương trình thông qua website: Danangstorytellers.com hoặc địa chỉ thư điện tử của chương trình (danangstorytellers@gmail.com) để trở thành một phần của cộng đồng kể chuyện về Đà Nẵng và đồng hành cùng hành trình đưa hình ảnh thành phố vươn xa trên bản đồ du lịch thế giới.

Trong năm 2026, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá trên nền tảng số, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón khoảng 19,1 triệu lượt khách, tăng 10,2% so với năm 2025; trong đó khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 7,86 triệu lượt, tăng trưởng từ 13-15%.

Thành phố kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng hai con số của ngành du lịch, tiếp tục củng cố vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu Việt Nam đối với du khách quốc tế.

PV
quảng bá du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

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