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Chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND TP Hà Nội quản lý

Mai Phương In bài viết
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(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định 1093/QĐ-TTg ngày 17/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.
Chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND TP Hà Nội quản lý

Cụ thể, chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ và quy định pháp luật.

Việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 năm 2026. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan tổ chức bàn giao nguyên trạng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý theo đúng quy định pháp luật và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách nhà nước đã được phê duyệt.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tiếp nhận nguyên trạng và quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành theo thẩm quyền quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bố trí ngân sách thành phố để đảm bảo kinh phí hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không bị gián đoạn từ thời điểm hoàn thành tiếp nhận bàn giao.

Mai Phương
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội

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