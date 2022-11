BTS vẫn là nhóm nghệ sĩ nổi tiếng nhất trên bản đồ K-pop thế giới 2022

Bản đồ thế giới K-pop 2022 là phiên bản cập nhật của Bản đồ thế giới K-pop 2019, được Space Oddity công bố lần đầu tiên dựa trên dữ liệu vào năm 2019 và đã thu hút sự chú ý của công chúng. Kể từ đó, bản đồ thế giới của K-pop đã có sự thay đổi.

Theo công ty Space Oddity, lượng tiêu thụ K-pop đã bùng nổ, tăng gấp 2,5 lần so với thời kỳ đại dịch COVID-19. Trong năm nay, hơn 64,3 tỷ lượt xem đã được ghi nhận trên YouTube và trong số đó, nghệ sĩ được yêu thích nhất là BTS với tỷ lệ 18,7%. Tiếp đó là nhóm nhạc nữ Blackpink chiếm 11,3%, Twice (5,8%) và Lisa (3,7%) từ vị trí thứ 2 đến thứ 4; các nghệ sĩ còn lại trong Top 10 bao gồm Stray Kids, ITZY, Seventeen, Aespa, PSY và IU được xếp hạng trong Top 10.

Đáng chú ý, các quốc gia tiêu thụ K-pop đã tăng lên nhanh chóng là Nhật Bản và Ấn Độ. Với trường hợp của Nhật Bản, 3 năm trước đứng thứ 6 về tiêu thụ K-pop nhưng đến năm 2022, nước này nhanh chóng vươn lên vị trí thứ 2 về Top quốc gia tiêu thụ K-pop. Ngoài BTS, Twice và Blackpink được cho là rất nổi tiếng với người hâm mộ Nhật Bản, thêm vào đó nhiều thần tượng thế hệ thứ 4 như Stray Kids, ITZY, Aespa, ENHYPEN, IVE, Kepler và TXT đang trở nên nổi tiếng và chứng minh rằng một làn sóng Hàn Quốc mới đang trỗi dậy ở đất nước Mặt Trời mọc. Đặc biệt, Ấn Độ từng là "vùng đất hoang" của K-pop (trước đây không được xếp hạng) nhưng hiện đã được công nhận là một thị trường K-pop quan trọng trong 3 năm qua và nổi lên như một quốc gia mới ở vị trí thứ 4. Số lượt xem các video liên quan đến K-pop trên YouTube tại Ấn Độ đã tăng hơn 1.000% trong 3 năm qua.

Theo công ty Space Oddity, việc K-pop có thể mở rộng được như vậy là nhờ "bổ sung từ thành công của các idol thế hệ thứ 4 ra mắt trong thời kỳ đại dịch vào thị trường mà BTS và Blackpink đã gây dựng".

Không thể phủ nhận rằng BTS là nhóm nhạc nam thành công nhất trong nền K-pop. BTS là một nhóm nhạc K-pop gồm 7 thành viên được thành lập dưới sự quản lý của Big Hit Entertainment. BTS ra mắt vào năm 2013 với đĩa đơn 2 Cool 4 Skool và bắt đầu thu hút sự chú ý từ người hâm mộ K-pop tại lễ trao giải Âm nhạc châu Á Mnet 2014. Tại lễ trao giải này, BTS được đề cử cho Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất (Nam) cho đĩa đơn chủ đề Skool Luv Affair. Dần dần, BTS đã có được một lượng người hâm mộ vững chắc ở Hàn Quốc khi nhóm nhạc xuất hiện thường xuyên hơn trong các chương trình trao giải âm nhạc. Sau đó, vào năm 2016, BTS đã giành được Daesang (giải thưởng lớn) đầu tiên cho Album của Năm tại Melon Music Awards.

Bên cạnh đó, BTS còn đạt giải Nghệ sĩ của Năm tại Mnet Asian Music Awards với album hợp tuyển The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever. Các chàng trai cũng bắt đầu thu hút sự chú ý ở nước ngoài khi họ bắt đầu lôi cuốn được lượng người theo dõi khổng lồ ở Bắc Mỹ. Kể từ đó, BTS đã dần vươn lên dẫn đầu từ một nhóm nhạc nam thuộc một công ty vừa và nhỏ trở thành một trong những nghệ sĩ lớn nhất thế giới. Một cư dân mạng đã nêu trong một cộng đồng trực tuyến nổi tiếng rằng, BTS đã giành được 66 giải Daesang tại Hàn Quốc và 68 giải thưởng âm nhạc tại Mỹ.