Build with Al Hanoi: Mở rộng góc nhìn mới về Generative AI

(Ngày Nay) - Ngày 24/03/2024 vừa qua, sự kiện Build with Al Hanoi & QuanQuan GCP Al StudyJam 2024 được đồng tổ chức bởi Google Developer Group Hanoi (GDG Hanoi) và Google Developer Group Cloud Hanoi (GDG Cloud Hanoi) đã là điểm hẹn không thể nào quên dành cho cộng đồng yêu công nghệ tại Thủ đô Hà Nội. Đây là năm đầu tiên, chuỗi sự kiện “Build with Al” được triển khai tại Đông Nam Á nói chung và Hà Nội nói riêng!

Build with Al Hanoi và những con số

Năm 2024 là năm đầu tiên Build with Al Hanoi được tổ chức. Sự kiện đã chứng minh được sức hút mạnh mẽ và chất lượng nội dung khi nhận được +500 lượt đăng ký và chỉ 200 lập trình viên được lựa chọn mới có thể tham dự vào ngày sự kiện, bao gồm các lập trình viên có kinh nghiệm trải dài từ 1-5 năm, các quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ,…

Build with Al Hanoi - sức nóng lan tỏa cùng xu hướng AI hóa hiện nay

"Build with AI" là chuỗi sự kiện do cộng đồng Google Developer Groups tổ chức nhằm giúp các lập trình viên có cơ hội đào sâu các kiến thức công nghệ mới nhất liên quan đến AI và nhanh chóng học hỏi, ứng dụng vào các dự án của mình thông qua hình thức "hands-on workshop".

Tại Hà Nội, Build with Al Hanoi & QuanQuanGCP Al StudyJam 2024 do Google Developer Group Hanoi và Google Developer Cloud Group Hanoi tổ chức, với sự đồng hành của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) có nội dung xoay quanh Generative AI, Gemini, Vertex AI, Open model,... Các phần Codelab thực hành dựa trên công nghệ AI mới nhất của Google hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm thú vị và mới lạ đến với cộng đồng lập trình viên quan tâm tới Trí tuệ nhân tạo (AI), Học máy (Machine Learning) và Cloud (Điện toán đám mây).

Build with Al Hanoi cùng sứ mệnh cập nhật các kiến thức mới về Generative AI phù hợp với nhu cầu của cộng đồng lập trình viên tại Việt Nam, đã mang lại nhiều trải nghiệm thú vị và mới lạ đến với cộng đồng lập trình viên miền Bắc Việt Nam bao gồm:

- Cập nhật các nội dung công nghệ mới nhất về GenAI và Gemini thông qua 02 phần keynote

- Trực tiếp trải nghiệm các bài học thực hành dưới sự hướng dẫn của các Googler, Google Developer Expert và các facilitators là những lập trình viên AI/ML đã có kinh nghiệm trong suốt chương trình.

- Tham gia hoạt động Codelab với 03 chủ đề: Generative AI Explorer - Vertex AI (CSJ), Getting Started with Gemini (Python), Multimodality with Gemini.

- Networking: Quy tụ nhiều đối tác và các chuyên gia công nghệ cùng hàng trăm người tham dự.

Tại phiên khai mạc, phần phát biểu khai mạc của chị Tân Anh (Đại diện từ NIC) đã bày tỏ sự phấn khởi và gửi một lời chào ý nghĩa đến tất cả các vị diễn giả và người tham dự có mặt tại sự kiện.

Sau khi nghe giới thiệu về các thông tin chủ đạo của sự kiện với nội dung “Welcome & Future of Gen AI & Cloud StudyJam introduction” bởi chị Janise Tan và “Introduction to Gen AI & AI Application in Industry” từ anh Bá Ngọc, các lớp học thực hành chuyên sâu được diễn ra lần lượt dưới sự hướng dẫn của các Googler, Google Developer Expert và các facilitators trong suốt chương trình.

[Code Lab 1] Generative AI Explorer - Vertex AI (CSJ)

Đến với lớp học đầu tiên, các diễn giả đã lần lượt có phần trình bày hấp dẫn về bài thực hành “Generative AI Explorer - Vertex AI (CSJ”) - hướng dẫn cách sử dụng các công cụ và dịch vụ Vertex AI để tạo ra các mô hình Generative AI cho các ứng dụng khác nhau, cùng với sự hướng dẫn tận tình từ các facilitators có kinh nghiệm.

[Code Lab 2] Getting Started with Gemini (Python)

Code Lab 2 thu hút hơn bao giờ hết với phần thực hành “Getting Started with Gemini (Python)” bắt đầu với Gemini (Python) được truyền tải bởi anh Ralph Vincent Regalado - Google Developer Expert Machine Learning.

Với kinh nghiệm lâu năm trong trí tuệ nhân tạo Al, anh Ralph đã giúp mọi người hiểu thêm về sức mạnh của Gemini. Thông qua đó các nhà phát triển có thể tạo ra các mô hình sâu cho điện thoại thông minh, đào tạo phân tán các mô hình học sâu trong thời gian ngắn.

[Code Lab 3] Multimodality with Gemini

Tại phòng thực hành cuối cùng với nội dung “Multimodality with Gemini” trường hợp trí tuệ nhân tạo đa thể thức (Multimodal AI) có thể ứng dụng với sự hỗ trợ từ Gemini API được dẫn dắt bởi anh Dương - Google Developer Expert Machine Learning.

Kết thúc sự kiện

Build with AI đã mang đến cho cộng đồng lập trình viên tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung những chia sẻ đầy giá trị về kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu từ các chuyên gia công nghệ trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, người tham dự còn được tham gia lớp học thực hành đầy thú vị, tương tác với các vị diễn giả và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. Sau khi kết thúc tại Hà Nội, sự kiện sẽ còn tiếp tục diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 3 tới đây.

Thông tin sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh: - Thời gian: 13:00 - 18:30, Thứ bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2024

- Địa điểm: VNG Campus, Z06, đường số 13, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

- Link đăng ký: https://goo.gle/buildwithai-hochiminh

