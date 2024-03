Build with Al Hanoi: Sự kiện cập nhật kiến thức mới nhất về Generative Al

(Ngày Nay) - "Build with AI" là chuỗi sự kiện do cộng đồng Google Developer Groups tổ chức nhằm giúp các lập trình viên có cơ hội đào sâu các kiến thức công nghệ mới nhất liên quan đến AI và nhanh chóng học hỏi, ứng dụng vào các dự án của mình thông qua hình thức "hands-on workshop".

Chuỗi sự kiện “Build with Al” được triển khai lần đầu tiên trong năm 2024 tại Đông Nam Á, bao gồm: Singapore, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan. Ở Việt Nam, sự kiện sẽ diễn ra tại hai thành phố Hà Nội (vào ngày 24 tháng 3 năm 2024) và Hồ Chí Minh (30 tháng 3 năm 2024) với nội dung xoay quanh Generative AI, Gemini, Vertex AI, Open model,...

Tại Hà Nội, Build with Al Hanoi & QuanQuanGCP Al StudyJam 2024 do Google Developer Group Hanoi và Google Developer Cloud Group Hanoi đồng tổ chức. Sự kiện với các phần Codelab thực hành dựa trên công nghệ AI mới nhất của Google hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm thú vị và mới lạ đến với cộng đồng lập trình viên quan tâm tới Trí tuệ nhân tạo (AI), Học máy (Machine Learning) và Cloud (Điện toán đám mây).

Build with Al Hanoi dự kiến diễn ra với 200 lập trình viên được lựa chọn kỹ lưỡng, +5 chuyên gia hướng dẫn từ Google và là Google Developer Experts, +10 đơn vị đối tác, báo chí truyền thông tham gia chương trình.

Tại sự kiện người tham dự sẽ có cơ hội: Cập nhật các nội dung công nghệ mới nhất về GenAI và Gemini thông qua 2 phần keynote. Trực tiếp trải nghiệm các bài học thực hành dưới sự hướng dẫn của các Googler, Google Developer Expert và các facilitators là những lập trình viên AI/ML đã có kinh nghiệm trong suốt chương trình. Tham gia hoạt động Codelab với 03 chủ đề: Generative AI Explorer - Vertex AI (CSJ), Getting Started with Gemini (Python), Multimodality with Gemini. Networking: Quy tụ nhiều đối tác và các chuyên gia công nghệ cùng hàng trăm người tham dự.

Thông tin sự kiện tại Hà Nội: Thời gian: 12:30-17:30, Chủ nhật, 24/03/2024

Địa điểm: Khách sạn Novotel Thái Hà, số 2 Thái Hà, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Lập trình viên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm; Chuyên gia, quản lý, ...

Link đăng ký miễn phí: https://goo.gle/buildwithai-hanoi

Sự kiện diễn ra với sự đồng hành của Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia - NIC