Bước tiến mới của Google nhằm xóa nhòa rào cản ngôn ngữ

(Ngày Nay) - Trong nỗ lực tăng tốc cuộc đua công nghệ ngôn ngữ, Google đang triển khai phiên bản beta của tính năng mới, cho phép người dùng nghe bản dịch trực tiếp qua tai nghe theo thời gian thực. Thông báo trên được đưa ra ngày 12/12 tại San Francisco, đánh dấu bước đi tiếp theo của “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ trong việc nâng cấp các dịch vụ dịch thuật và học ngôn ngữ vốn đã quen thuộc với hàng tỷ người dùng toàn cầu.
Theo Google, tính năng mới được tích hợp trong ứng dụng Google Translate, cho phép tạo ra các bản dịch trực tiếp trong khi vẫn giữ được giọng điệu, sự nhấn nhá và nhịp điệu của người nói. Đây là điểm khác biệt quan trọng, giúp người nghe không chỉ hiểu nội dung mà còn cảm nhận được sắc thái của cuộc trò chuyện, từ đó theo dõi trao đổi một cách tự nhiên và liền mạch hơn.

Trong bài đăng trên blog chính thức của công ty, bà Rose Yao - Phó Chủ tịch phụ trách phát triển sản phẩm và dịch vụ tìm kiếm của Google – đã mô tả những tình huống ứng dụng rất đời thường và đơn giản của tính năng này. Dù là khi cố gắng trò chuyện bằng một ngôn ngữ khác, nghe một bài phát biểu hay dự một buổi hội thảo ở nước ngoài, hay thậm chí xem một chương trình truyền hình hoặc bộ phim bằng ngôn ngữ không quen thuộc, người dùng giờ đây chỉ cần đeo tai nghe, mở ứng dụng Google Translate, chạm vào nút “Live translate” và lập tức nghe được bản dịch theo thời gian thực bằng ngôn ngữ mà họ lựa chọn.

Ở giai đoạn thử nghiệm, tính năng beta này đang được triển khai trên các thiết bị Android tại 3 thị trường là Mỹ, Mexico và Ấn Độ. Google cho biết hệ thống hiện hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ và tương thích với mọi loại tai nghe, không yêu cầu phần cứng chuyên biệt. Điều này mở ra khả năng tiếp cận rộng rãi, từ người dùng phổ thông cho đến những người thường xuyên di chuyển, làm việc hoặc học tập trong môi trường đa ngôn ngữ.

Google cũng xác nhận kế hoạch mở rộng tính năng sang các thiết bị iOS và nhiều quốc gia khác trong năm 2026.

